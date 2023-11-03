Подземные казематы. Эксперт рассказал, как сражение за коксохим в Авдеевке может повторить успех Соледара
Если российским войскам удастся окружить и зачистить завод в Авдеевке, это будет ситуация, похожая на освобождение Соледара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Когда говорят об авдеевском коксохиме, вспоминается судьба мариупольской "Азовстали", в подвалах которой укрывались остатки украинских подразделений. Но в Мариуполе у окруженной группировки не было связи с украинскими войсками, рассказал эксперт.
В Авдеевке пока остается логистическое окно, клещи вокруг города полностью не сомкнулись. Железная дорога уже перерезана, но автомобильное сообщение остается интенсивным, добавил он.
"По нему идет снабжение боеприпасами, техники, резервов, поэтому говорить о том, что будет повторение мариупольской ситуации, я бы не стал. Хотя если нам удастся окружить завод и потом зачищать, это будет ситуация, похожая на освобождение Соледара", - отметил Кнутов.
Все будет зависеть от того, как будет проходить операция по окружению завода. В Соледаре она прошла просто замечательно, потери ВС РФ были минимальные. Подземные казематы и промзона были взяты быстро, резюмировал собеседник Украина.ру.
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