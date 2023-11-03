https://ukraina.ru/20231103/1050729043.html

Подземные казематы. Эксперт рассказал, как сражение за коксохим в Авдеевке может повторить успех Соледара

Подземные казематы. Эксперт рассказал, как сражение за коксохим в Авдеевке может повторить успех Соледара - 03.11.2023 Украина.ру

Подземные казематы. Эксперт рассказал, как сражение за коксохим в Авдеевке может повторить успех Соледара

Если российским войскам удастся окружить и зачистить завод в Авдеевке, это будет ситуация, похожая на освобождение Соледара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-11-03T06:10

2023-11-03T06:10

2023-11-03T06:10

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авдеевка

завод

окружение

мариуполь

логистика

всу

соледар

днр

россия

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Когда говорят об авдеевском коксохиме, вспоминается судьба мариупольской "Азовстали", в подвалах которой укрывались остатки украинских подразделений. Но в Мариуполе у окруженной группировки не было связи с украинскими войсками, рассказал эксперт.В Авдеевке пока остается логистическое окно, клещи вокруг города полностью не сомкнулись. Железная дорога уже перерезана, но автомобильное сообщение остается интенсивным, добавил он.Все будет зависеть от того, как будет проходить операция по окружению завода. В Соледаре она прошла просто замечательно, потери ВС РФ были минимальные. Подземные казематы и промзона были взяты быстро, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231102/1050712746.html

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