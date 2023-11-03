Подземные казематы. Эксперт рассказал, как сражение за коксохим в Авдеевке может повторить успех Соледара - 03.11.2023 Украина.ру
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Подземные казематы. Эксперт рассказал, как сражение за коксохим в Авдеевке может повторить успех Соледара
Подземные казематы. Эксперт рассказал, как сражение за коксохим в Авдеевке может повторить успех Соледара - 03.11.2023 Украина.ру
Подземные казематы. Эксперт рассказал, как сражение за коксохим в Авдеевке может повторить успех Соледара
Если российским войскам удастся окружить и зачистить завод в Авдеевке, это будет ситуация, похожая на освобождение Соледара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-11-03T06:10
2023-11-03T06:10
новости
авдеевка
завод
окружение
мариуполь
логистика
всу
соледар
днр
россия
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Когда говорят об авдеевском коксохиме, вспоминается судьба мариупольской "Азовстали", в подвалах которой укрывались остатки украинских подразделений. Но в Мариуполе у окруженной группировки не было связи с украинскими войсками, рассказал эксперт.В Авдеевке пока остается логистическое окно, клещи вокруг города полностью не сомкнулись. Железная дорога уже перерезана, но автомобильное сообщение остается интенсивным, добавил он.Все будет зависеть от того, как будет проходить операция по окружению завода. В Соледаре она прошла просто замечательно, потери ВС РФ были минимальные. Подземные казематы и промзона были взяты быстро, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231102/1050712746.html
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новости, авдеевка, завод, окружение, мариуполь, логистика, всу, соледар, днр, россия, дороги, бои, вс рф
Новости, Авдеевка, завод, окружение, Мариуполь, логистика, ВСУ, Соледар, ДНР, Россия, дороги, бои, ВС РФ

Подземные казематы. Эксперт рассказал, как сражение за коксохим в Авдеевке может повторить успех Соледара

06:10 03.11.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Если российским войскам удастся окружить и зачистить завод в Авдеевке, это будет ситуация, похожая на освобождение Соледара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Когда говорят об авдеевском коксохиме, вспоминается судьба мариупольской "Азовстали", в подвалах которой укрывались остатки украинских подразделений. Но в Мариуполе у окруженной группировки не было связи с украинскими войсками, рассказал эксперт.
В Авдеевке пока остается логистическое окно, клещи вокруг города полностью не сомкнулись. Железная дорога уже перерезана, но автомобильное сообщение остается интенсивным, добавил он.
"По нему идет снабжение боеприпасами, техники, резервов, поэтому говорить о том, что будет повторение мариупольской ситуации, я бы не стал. Хотя если нам удастся окружить завод и потом зачищать, это будет ситуация, похожая на освобождение Соледара", - отметил Кнутов.
Все будет зависеть от того, как будет проходить операция по окружению завода. В Соледаре она прошла просто замечательно, потери ВС РФ были минимальные. Подземные казематы и промзона были взяты быстро, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Евгений Федоров интервью
Вчера, 16:05
Евгений Федоров: Россия не победит ВСУ, пока США душат ее "Кольцом Анаконды" и высокими процентамиСтратегия, что нам нужно продолжать СВО долго – проигрышная. Она вынужденная. Нам нужно переходить к использованию советского метода ядерного сдерживания. Нам нужна комплексная безопасность, а не отдельная ядерная безопасность, как сейчас по декларации 1994 и 2023 годов
 
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