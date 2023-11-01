Юрий Кнутов: Пока ВСУ цепляются за левый берег Днепра, Россия готовит в Авдеевке "второй Соледар" - 02.11.2023 Украина.ру
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Юрий Кнутов: Пока ВСУ цепляются за левый берег Днепра, Россия готовит в Авдеевке "второй Соледар"
Юрий Кнутов: Пока ВСУ цепляются за левый берег Днепра, Россия готовит в Авдеевке "второй Соледар" - 02.11.2023 Украина.ру
Юрий Кнутов: Пока ВСУ цепляются за левый берег Днепра, Россия готовит в Авдеевке "второй Соледар"
Приходится признать, что ВСУ удается решить некоторые тактические задачи. Но при этом наши войска двигаются на Авдеевском направлении, бои идут за коксохимический завод, отмечает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-11-01T16:52
2023-11-02T10:42
интервью
всу
днепр
авдеевка
соледар
storm shadow
"taurus"
пво
артемовск
красный лиман
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.ВСУ перебрасывают резервы танковых частей и артиллерии со стороны Славянска и Изюма под Красный Лиман. При этом из Красного Лимана частично выводятся органы военного управления.— Юрий Альбертович, это маневр для отвлечения внимания или противник готовит контрудар?— Что касается Красного Лимана и Купянска, там противник в последние дни атакует. В сводках Минобороны сообщается об отбитых атаках. Украина сейчас пытается продолжить наступление в ключевых точках. В первую очередь это Херсонское направление, отчасти Запорожское, Угледарское, где идет контрбатарейная борьба, Артемовское направление, Авдеевка, где идут тяжелейшие бои, Купянск и Красный Лиман. Украинская сторона понимает, что, если перестанет оказывать давление на наши позиции по всей линии фронта, у нас появится возможность самим перейти в контрнаступление — у нас достаточно для этого сил и средств.Чтобы этого не произошло, киевский режим вынужден снимать резервы с других участков, как правило, это Запорожское, Южнодонецкое и Угледарское направление, или перебрасывать тербаты из внутренних регионов страны. С этим связана усиленная мобилизация. У них нет другого выхода, кроме как брать всех, кто попадается и бросать на фронт, чтобы не дать нашим войскам завладеть инициативой и выйти на позиции, которые будут выгодны нам в зимний период.— Как раз на Херсонском направлении ВСУ удерживают позиции в селе Крынки на берегу Днепра. Почему не удается сковырнуть этот плацдарм?— Потому что нужно было своевременно перебросить артиллерию и задействовать авиацию, чтобы с помощью пехоты сбросить противника в реку и зачистить этот район. То, что сейчас украинская армия расширяет плацдарм, — крайне негативно, потому что у ВСУ появится возможность двигаться вдоль левого берега Днепра к Запорожской АЭС. Выше по течению Днепра противник попытается форсировать реку и с двух сторон выйти к электростанции. Это опасная ситуация, поэтому нужно бросать все силы, чтобы ликвидировать плацдарм.— А цель противника на этом направлении по-прежнему Запорожская АЭС?— Да. Идти вглубь территории сложно, у них не так много сил для этого. А попытаться установить контроль над АЭС — это приоритетная задача, которая ставилась Зеленским перед началом «контрнаступа».— Кто сейчас владеет стратегической инициативой, мы или противник?— Я бы сказал 50 на 50. С нашей стороны — активная оборона, противник давит на Херсонском и Артемовском направлениях. Южнее Артемовска — из-за того, что мы перебросили туда бывших «вагнеровцев» — есть шанс отвоевать несколько высот, что не даст украинской армии продвинуться на восток и взять весь Артемовск под огневой контроль. Тогда встанет вопрос, есть ли смысл его оборонять.На севере Артемовска наши десантники хорошо держат оборону, были моменты, когда они смогли продвинуться вперед. На юге, к сожалению, часть высот была утрачена. Железнодорожная насыпь в районе Клещеевки в серой зоне, говорить о том, что мы там жестко держим оборону, я бы не стал.Надо признать, что частично ВСУ удается решить некоторые тактические задачи. Но при этом наши войска двигаются на Авдеевском направлении, бои идут за коксохимический завод. Что касается Купянска и Красного Лимана, несмотря на то, что переброшены украинские резервы и идут контратаки со стороны ВСУ, вероятность того, что нам удастся продвинуться вперед, — велика.— Когда говорят об авдеевском коксохиме, сразу вспоминается судьба мариупольской «Азовстали», в подвалах которой укрывались остатки украинского гарнизона. Повторится ли этот сценарий в Авдеевке?— Я тоже всегда сравниваю коксохимический завод с металлургическим, но Мариуполь был полностью освобожден нами, и связи окруженной группировки с войсками Украины не было. А в Авдеевке есть окно, клещи полностью не сомкнулись. Железная дорога перерезана, а автомобильное сообщение — интенсивное. По нему идет снабжение боеприпасами, техники, резервов, поэтому говорить о том, что будет повторение мариупольской ситуации, я бы не стал.Хотя если нам удастся окружить завод и потом зачищать, это будет ситуация, похожая на освобождение Соледара. Все будет зависеть от того, как будет проведена операция. В Соледаре она прошла просто замечательно, потери были минимальные. Подземные казематы и промзона были взяты быстро.— По словам Сергея Шойгу, расчеты ПВО за месяц уничтожили 37 самолетов противника. Это почти в 2 раза больше, чем количество обещанных Киеву F-16. Министр отмечает, что при такой работе ПВО они будут уничтожены примерно за 20 дней. Согласны ли вы с такой оценкой?— Давно появилась информация, что у нас есть возможность сделать связку самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и С-400. Потом эта информация пропала, и я подумал, что занялись доработкой А-50. И вот сейчас стало известно, что эта связка работает, и работает успешно — за несколько дней было сбито 24 самолета.Я верю этим сведениям, потому что А-50 дает целеуказания, С-400 запускает ракету, которая с помощью инерционной системы и корректирующих команд наводится в определённый квадрат, включается активная головка самонаведения, — и чем ближе к цели, тем точнее наведение. Отсюда высокая точность поражения, причем на предельно малых высотах. Эта система будет совершенствоваться, и по F-16 мы сможем отработать не хуже.Например, у Израиля есть самолеты F-16 в двухместном варианте. Почти вся электроника там израильская, ультрасовременная, которая превосходит даже американские версии. Но лет пять назад Израиль атаковал сирийские позиции и старые советские аналоговые С-200, которые находятся на вооружении Сирии с 1982 года, сбили этот самолет. Если С-200 справляются с F-16, то С-400 и С-350 «Витязь», Бук-М2 с этой задачей справятся еще лучше.— Несмотря на то, что ПВО устроила самолетопад для ВВС Украины, обстрелы Крыма ракетами воздушного базирования продолжаются. Противник использует другие пусковые платформы?— По Storm Shadow не было открытой информации о том, что она запускается с земли. При этом немецкая ракета Taurus имеет пусковую установку, которая располагается в грузовом контейнере. Storm Shadow, французская Scalp — это почти аналоги. Taurus тоже недалеко ушла от этих ракет. Вполне возможно, что могут применяться пусковые установки, которые используются для ракет Taurus.То есть едет фура, которая перевозит грузовой контейнер, с дороги сворачивает на поляну, контейнер раскрывается, производится пуск той же Storm Shadow, затем фура едет дальше. Такую вероятность я допускаю.
https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html
https://ukraina.ru/20231101/1050659989.html
https://ukraina.ru/20231101/1050678617.html
https://ukraina.ru/20231101/1050651958.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, всу, днепр, авдеевка, соледар, storm shadow , "taurus", пво, артемовск, красный лиман, купянск
Интервью, ВСУ, Днепр, Авдеевка, Соледар, Storm Shadow , "Taurus", ПВО, Артемовск, Красный Лиман, Купянск

Юрий Кнутов: Пока ВСУ цепляются за левый берег Днепра, Россия готовит в Авдеевке "второй Соледар"

16:52 01.11.2023 (обновлено: 10:42 02.11.2023)
 
© warfiles.ruЮрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов интервью
© warfiles.ru
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Приходится признать, что ВСУ удается решить некоторые тактические задачи. Но при этом наши войска двигаются на Авдеевском направлении, бои идут за коксохимический завод, отмечает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
ВСУ перебрасывают резервы танковых частей и артиллерии со стороны Славянска и Изюма под Красный Лиман. При этом из Красного Лимана частично выводятся органы военного управления.
— Юрий Альбертович, это маневр для отвлечения внимания или противник готовит контрудар?
— Что касается Красного Лимана и Купянска, там противник в последние дни атакует. В сводках Минобороны сообщается об отбитых атаках.
Украина сейчас пытается продолжить наступление в ключевых точках. В первую очередь это Херсонское направление, отчасти Запорожское, Угледарское, где идет контрбатарейная борьба, Артемовское направление, Авдеевка, где идут тяжелейшие бои, Купянск и Красный Лиман.
Украинская сторона понимает, что, если перестанет оказывать давление на наши позиции по всей линии фронта, у нас появится возможность самим перейти в контрнаступление — у нас достаточно для этого сил и средств.
Чтобы этого не произошло, киевский режим вынужден снимать резервы с других участков, как правило, это Запорожское, Южнодонецкое и Угледарское направление, или перебрасывать тербаты из внутренних регионов страны.
С этим связана усиленная мобилизация. У них нет другого выхода, кроме как брать всех, кто попадается и бросать на фронт, чтобы не дать нашим войскам завладеть инициативой и выйти на позиции, которые будут выгодны нам в зимний период.
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля 2022, 16:57
Юрий Кнутов: кто онВоенный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО)
— Как раз на Херсонском направлении ВСУ удерживают позиции в селе Крынки на берегу Днепра. Почему не удается сковырнуть этот плацдарм?
— Потому что нужно было своевременно перебросить артиллерию и задействовать авиацию, чтобы с помощью пехоты сбросить противника в реку и зачистить этот район.
То, что сейчас украинская армия расширяет плацдарм, — крайне негативно, потому что у ВСУ появится возможность двигаться вдоль левого берега Днепра к Запорожской АЭС. Выше по течению Днепра противник попытается форсировать реку и с двух сторон выйти к электростанции.
Это опасная ситуация, поэтому нужно бросать все силы, чтобы ликвидировать плацдарм.
— А цель противника на этом направлении по-прежнему Запорожская АЭС?
— Да. Идти вглубь территории сложно, у них не так много сил для этого. А попытаться установить контроль над АЭС — это приоритетная задача, которая ставилась Зеленским перед началом «контрнаступа».
— Кто сейчас владеет стратегической инициативой, мы или противник?
— Я бы сказал 50 на 50. С нашей стороны — активная оборона, противник давит на Херсонском и Артемовском направлениях. Южнее Артемовска — из-за того, что мы перебросили туда бывших «вагнеровцев» — есть шанс отвоевать несколько высот, что не даст украинской армии продвинуться на восток и взять весь Артемовск под огневой контроль.
Тогда встанет вопрос, есть ли смысл его оборонять.
Спецоперация
Вчера, 03:00
В окопах СоледараСовсем не тиха украинская ночь. Время другое. Люди другие. Слова имеют силу действий
На севере Артемовска наши десантники хорошо держат оборону, были моменты, когда они смогли продвинуться вперед. На юге, к сожалению, часть высот была утрачена. Железнодорожная насыпь в районе Клещеевки в серой зоне, говорить о том, что мы там жестко держим оборону, я бы не стал.
Надо признать, что частично ВСУ удается решить некоторые тактические задачи. Но при этом наши войска двигаются на Авдеевском направлении, бои идут за коксохимический завод. Что касается Купянска и Красного Лимана, несмотря на то, что переброшены украинские резервы и идут контратаки со стороны ВСУ, вероятность того, что нам удастся продвинуться вперед, — велика.
— Когда говорят об авдеевском коксохиме, сразу вспоминается судьба мариупольской «Азовстали», в подвалах которой укрывались остатки украинского гарнизона. Повторится ли этот сценарий в Авдеевке?
— Я тоже всегда сравниваю коксохимический завод с металлургическим, но Мариуполь был полностью освобожден нами, и связи окруженной группировки с войсками Украины не было.
А в Авдеевке есть окно, клещи полностью не сомкнулись. Железная дорога перерезана, а автомобильное сообщение — интенсивное. По нему идет снабжение боеприпасами, техники, резервов, поэтому говорить о том, что будет повторение мариупольской ситуации, я бы не стал.
Хотя если нам удастся окружить завод и потом зачищать, это будет ситуация, похожая на освобождение Соледара. Все будет зависеть от того, как будет проведена операция. В Соледаре она прошла просто замечательно, потери были минимальные. Подземные казематы и промзона были взяты быстро.
ЧВК Вагнер
Вчера, 15:52
"Вагнера" заявили, что возобновили работу в Перми и НовосибирскеТеперь "Вагнер" не ЧВК, а группа в составе Росгвардии. О наборе на службу сообщили официальные телеграм-каналы бывшей частной военной компании
— По словам Сергея Шойгу, расчеты ПВО за месяц уничтожили 37 самолетов противника. Это почти в 2 раза больше, чем количество обещанных Киеву F-16. Министр отмечает, что при такой работе ПВО они будут уничтожены примерно за 20 дней. Согласны ли вы с такой оценкой?
— Давно появилась информация, что у нас есть возможность сделать связку самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и С-400. Потом эта информация пропала, и я подумал, что занялись доработкой А-50. И вот сейчас стало известно, что эта связка работает, и работает успешно — за несколько дней было сбито 24 самолета.
Я верю этим сведениям, потому что А-50 дает целеуказания, С-400 запускает ракету, которая с помощью инерционной системы и корректирующих команд наводится в определённый квадрат, включается активная головка самонаведения, — и чем ближе к цели, тем точнее наведение. Отсюда высокая точность поражения, причем на предельно малых высотах.
Эта система будет совершенствоваться, и по F-16 мы сможем отработать не хуже.
Например, у Израиля есть самолеты F-16 в двухместном варианте. Почти вся электроника там израильская, ультрасовременная, которая превосходит даже американские версии. Но лет пять назад Израиль атаковал сирийские позиции и старые советские аналоговые С-200, которые находятся на вооружении Сирии с 1982 года, сбили этот самолет.
Если С-200 справляются с F-16, то С-400 и С-350 «Витязь», Бук-М2 с этой задачей справятся еще лучше.
Вчера, 04:53
Илон Маск помогает ВСУ оборонять Авдеевку. А детские самолеты сбивают дроны-разведчики ВСУРоссийское продвижение под Авдеевкой, ставящее своей целью полностью окружить город, продолжается. На севере оно идет быстрее, чем на юге, где за последние 9 лет украинцы создали мощную линию обороны
— Несмотря на то, что ПВО устроила самолетопад для ВВС Украины, обстрелы Крыма ракетами воздушного базирования продолжаются. Противник использует другие пусковые платформы?
— По Storm Shadow не было открытой информации о том, что она запускается с земли. При этом немецкая ракета Taurus имеет пусковую установку, которая располагается в грузовом контейнере.
Storm Shadow, французская Scalp — это почти аналоги. Taurus тоже недалеко ушла от этих ракет. Вполне возможно, что могут применяться пусковые установки, которые используются для ракет Taurus.
То есть едет фура, которая перевозит грузовой контейнер, с дороги сворачивает на поляну, контейнер раскрывается, производится пуск той же Storm Shadow, затем фура едет дальше. Такую вероятность я допускаю.
 
ИнтервьюВСУДнепрАвдеевкаСоледарStorm Shadow"Taurus"ПВОАртемовскКрасный ЛиманКупянск
 
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