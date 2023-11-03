"Ударить так, чтоб все сгорело": политолог раскрыл, когда Россия размолотит составы с соляркой для ВСУ
Для уничтожения объектов украинской энергетики Россия не ограничена в средствах поражения. Но тут есть определенные политические ограничения, потому что от нее зависит и гражданская инфраструктура. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Украинские нефтеперерабатывающие предприятия могут стать законной целью для российских военных. Киевские власти может сколько угодно говорить, что они не работают, но это неправда, рассказал политолог.
От работы украинских НПЗ зависит существование обычных граждан и существование военных. Зато можно уничтожать топливные хранилища в крупных логистических центрах вроде Одесского порта. Их нужно было поражать в первую очередь, добавил он.
"Что касается борьбы с поставками оружия, то я уже говорил, что нам нет смысла охотиться за конкретными поездами и трейлерами, которые перевозят танки. Нужно использовать агентурную и аэрокосмическую разведку, чтобы уничтожать их в местах концентрации и технического обслуживания", - подчеркнул Самойлов.
То же самое касается поставок ГСМ для украинских военных. Даже если на Украину будут осуществляться рассредоточенные поставки небольшими порциями, их надо будет где-то концентрировать для перераспределения. Нужно подождать, пока топливо накопится, а потом ударить так, чтобы там все сгорело, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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Вчера, 05:01Владимир Мамонтов о том, зачем Киев наращивает силы на границе с Белоруссией Зачем Киев собирает войска ВСУ у границ с Белоруссией? Готова ли России к переговорам по Украине с США? Почему бандеровщина не лечится? На эти и другие вопросы изданию Украина.ру ответил сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-сябры", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов