https://ukraina.ru/20231103/1050712280.html

"Ударить так, чтоб все сгорело": политолог раскрыл, когда Россия размолотит составы с соляркой для ВСУ

"Ударить так, чтоб все сгорело": политолог раскрыл, когда Россия размолотит составы с соляркой для ВСУ - 03.11.2023 Украина.ру

"Ударить так, чтоб все сгорело": политолог раскрыл, когда Россия размолотит составы с соляркой для ВСУ

Для уничтожения объектов украинской энергетики Россия не ограничена в средствах поражения. Но тут есть определенные политические ограничения, потому что от нее зависит и гражданская инфраструктура. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-11-03T06:00

2023-11-03T06:00

2023-11-03T06:00

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Украинские нефтеперерабатывающие предприятия могут стать законной целью для российских военных. Киевские власти может сколько угодно говорить, что они не работают, но это неправда, рассказал политолог.От работы украинских НПЗ зависит существование обычных граждан и существование военных. Зато можно уничтожать топливные хранилища в крупных логистических центрах вроде Одесского порта. Их нужно было поражать в первую очередь, добавил он.То же самое касается поставок ГСМ для украинских военных. Даже если на Украину будут осуществляться рассредоточенные поставки небольшими порциями, их надо будет где-то концентрировать для перераспределения. Нужно подождать, пока топливо накопится, а потом ударить так, чтобы там все сгорело, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231102/1050687348.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, логистика, нефтебазы, нпз, одесса, удары, ракеты, гсм, всу, поставки, вооружение