"Их надо уничтожать": политолог раскрыл, когда русские ракеты ударят по нефтяным заводам Коломойского*
© Філіп Пронін/Telegram
© Філіп Пронін/Telegram
Российские военные ищут эффективные способы, чтобы оставить ВСУ без горючего. Для этого необходимо уничтожать крупные НПЗ, которые расположены на территории Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Помимо Кременчуга, на Украине есть еще несколько НПЗ, куда ВР РФ следует нанести ракетные удары. Есть НПЗ под Киевом, который уже горел несколько раз. Также есть большой нефтеперерабатывающий завод под Одессой, рассказал эксперт.
Кроме этого есть Дрогобычский НПЗ во Львовской области и Надворнянский завод под Ивано-Франковском, которые тоже принадлежали олигарху Игорю Коломойскому*. Он серьезно обосновался там еще в 2000-х годах, добавил он.
"Если [Ринат] Ахметов подминал под себя угольные шахты и перераспределение энергетики, то [Игорь] Коломойский* старался взять под контроль нефтяные заводы. Все эти предприятия могут стать законной целью для российских военных. Украина может сколько угодно говорить, что они не работают, но это неправда. Их надо уничтожать", - подчеркнул Самойлов.
ВС РФ сейчас просчитывают варианты решения, чтобы оставить ВСУ без горючего. Потому что поставлять из Европы ГСМ киевскому режиму будет долго и дорого. Тем более у самой Европы с этим серьезные проблемы, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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*Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.