"Их надо уничтожать": политолог раскрыл, когда русские ракеты ударят по нефтяным заводам Коломойского* - 03.11.2023 Украина.ру
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"Их надо уничтожать": политолог раскрыл, когда русские ракеты ударят по нефтяным заводам Коломойского*
"Их надо уничтожать": политолог раскрыл, когда русские ракеты ударят по нефтяным заводам Коломойского* - 03.11.2023 Украина.ру
"Их надо уничтожать": политолог раскрыл, когда русские ракеты ударят по нефтяным заводам Коломойского*
Российские военные ищут эффективные способы, чтобы оставить ВСУ без горючего. Для этого необходимо уничтожать крупные НПЗ, которые расположены на территории Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-11-03T04:30
2023-11-03T04:30
новости
украина
нпз
заводы
игорь коломойский
ринат ахметов
цели
нефтеперерабатывающие заводы
всу
гсм
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Помимо Кременчуга, на Украине есть еще несколько НПЗ, куда ВР РФ следует нанести ракетные удары. Есть НПЗ под Киевом, который уже горел несколько раз. Также есть большой нефтеперерабатывающий завод под Одессой, рассказал эксперт.Кроме этого есть Дрогобычский НПЗ во Львовской области и Надворнянский завод под Ивано-Франковском, которые тоже принадлежали олигарху Игорю Коломойскому*. Он серьезно обосновался там еще в 2000-х годах, добавил он.ВС РФ сейчас просчитывают варианты решения, чтобы оставить ВСУ без горючего. Потому что поставлять из Европы ГСМ киевскому режиму будет долго и дорого. Тем более у самой Европы с этим серьезные проблемы, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь*Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.
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новости, украина, нпз, заводы, игорь коломойский, ринат ахметов, цели, нефтеперерабатывающие заводы, всу, гсм, снабжение, горючее
Новости, Украина, НПЗ, заводы, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, цели, нефтеперерабатывающие заводы, ВСУ, ГСМ, снабжение, горючее

"Их надо уничтожать": политолог раскрыл, когда русские ракеты ударят по нефтяным заводам Коломойского*

04:30 03.11.2023
 
© Філіп Пронін/Telegram
© Філіп Пронін/Telegram
Читать в
Российские военные ищут эффективные способы, чтобы оставить ВСУ без горючего. Для этого необходимо уничтожать крупные НПЗ, которые расположены на территории Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Помимо Кременчуга, на Украине есть еще несколько НПЗ, куда ВР РФ следует нанести ракетные удары. Есть НПЗ под Киевом, который уже горел несколько раз. Также есть большой нефтеперерабатывающий завод под Одессой, рассказал эксперт.
Кроме этого есть Дрогобычский НПЗ во Львовской области и Надворнянский завод под Ивано-Франковском, которые тоже принадлежали олигарху Игорю Коломойскому*. Он серьезно обосновался там еще в 2000-х годах, добавил он.

"Если [Ринат] Ахметов подминал под себя угольные шахты и перераспределение энергетики, то [Игорь] Коломойский* старался взять под контроль нефтяные заводы. Все эти предприятия могут стать законной целью для российских военных. Украина может сколько угодно говорить, что они не работают, но это неправда. Их надо уничтожать", - подчеркнул Самойлов.

ВС РФ сейчас просчитывают варианты решения, чтобы оставить ВСУ без горючего. Потому что поставлять из Европы ГСМ киевскому режиму будет долго и дорого. Тем более у самой Европы с этим серьезные проблемы, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
*Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.
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НовостиУкраинаНПЗзаводыИгорь КоломойскийРинат Ахметовцелинефтеперерабатывающие заводыВСУГСМснабжениегорючее
 
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