Путин поручил учредить Национальный центр исторической памяти - 02.11.2023 Украина.ру
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Путин поручил учредить Национальный центр исторической памяти
Путин поручил учредить Национальный центр исторической памяти - 02.11.2023 Украина.ру
Путин поручил учредить Национальный центр исторической памяти
Президент России Владимир Путин поручил учредить Национальный центр исторической памяти при президенте РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации
2023-11-02T16:09
2023-11-02T16:09
новости
россия
указ
владимир путин
музей
великая отечественная война
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Центр будет создан в целях сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив.Учредителем некоммерческой организации выступает Управление делами президента.Путин поручил до 1 февраля 2024 года предоставить Музею недвижимость в Москве в безвозмездное пользование.Главой Национального центра исторической памяти назначена декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Елена Малышева, следует из документа.Указ президента вступил в силу 2 ноября, в день его подписания.Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов призвал поднять на мировой арене вопрос о признании геноцида народов СССР нацистами в годы Великой Отечественной войны.Венедиктов прокомментировал заявление официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что Вторая мировая война закончилась якобы победой США. По словам замсека Совбеза РФ, это "откровенный плевок в адрес не только 27 миллионов погибших советских граждан, но и всех тех, кто воевал в составе антигитлеровской коалиции".Накануне, 1 ноября, Генеральная прокуратура РФ потребовала признать геноцидом оккупацию Курской области.В годы Великой Отечественной войны погибло почти 27 миллионов советских граждан. Из них 7,4 миллиона человек были целенаправленно убиты, 4,1 миллиона человек умерли от жестоких условий оккупационного режима - голода, инфекционных болезней, отсутствия медицинской помощи и тому подобного, а 2,1 миллиона человек погибли на принудительных работах в Германии.
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новости, россия, указ, владимир путин, музей, великая отечественная война
Новости, Россия, указ, Владимир Путин, музей, Великая Отечественная война

Путин поручил учредить Национальный центр исторической памяти

16:09 02.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин поручил учредить Национальный центр исторической памяти при президенте РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации
Центр будет создан в целях сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив.

"Считать целесообразным создание автономной некоммерческой организации "Национальный центр исторической памяти при президенте РФ", - говорится в указе президента.

Учредителем некоммерческой организации выступает Управление делами президента.
Путин поручил до 1 февраля 2024 года предоставить Музею недвижимость в Москве в безвозмездное пользование.
Главой Национального центра исторической памяти назначена декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Елена Малышева, следует из документа.
Указ президента вступил в силу 2 ноября, в день его подписания.
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов призвал поднять на мировой арене вопрос о признании геноцида народов СССР нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Венедиктов прокомментировал заявление официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что Вторая мировая война закончилась якобы победой США. По словам замсека Совбеза РФ, это "откровенный плевок в адрес не только 27 миллионов погибших советских граждан, но и всех тех, кто воевал в составе антигитлеровской коалиции".
Накануне, 1 ноября, Генеральная прокуратура РФ потребовала признать геноцидом оккупацию Курской области.
В годы Великой Отечественной войны погибло почти 27 миллионов советских граждан. Из них 7,4 миллиона человек были целенаправленно убиты, 4,1 миллиона человек умерли от жестоких условий оккупационного режима - голода, инфекционных болезней, отсутствия медицинской помощи и тому подобного, а 2,1 миллиона человек погибли на принудительных работах в Германии.
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Вчера, 11:54
В Совбезе призвали поднять вопрос признания геноцида народов СССР нацистамиНа мировой арене пора поднимать вопрос признания геноцида народов СССР нацистами в годы Великой Отечественной войны, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Об этом 2 ноября сообщили журналисты РИА Новости
 
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