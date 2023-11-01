https://ukraina.ru/20231101/1050671160.html

Генпрокуратура РФ требует признать геноцидом оккупацию Курской области

Генпрокуратура РФ требует признать геноцидом оккупацию Курской области - 01.11.2023 Украина.ру

Генпрокуратура РФ требует признать геноцидом оккупацию Курской области

Всего за период оккупации Курской области немецко-фашистские захватчики и их пособники убили более 703 тыс. мирных жителей и военнопленных

2023-11-01T12:23

2023-11-01T12:23

2023-11-01T12:23

новости

прокуратура

курская область

суд

геноцид

великая отечественная война

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/0f/1044389390_205:0:3846:2048_1920x0_80_0_0_68b8b0f2351fce1d3891f5d8ad50158d.jpg

В период оккупации Курской области немецко-фашистскими захватчиками с 1941 по 1943 год, активную карательную деятельность проводила также украинская казачья сотня. Это следует из заявления об установлении факта геноцида народов Советского Союза, которое прокуратура региона по поручению генпрокурора Игоря Краснова направила в суд.Во время пребывания в Курской области каратели, пришедшие с территории Украины, истязали, пытали и убивали мирное население и советских военнопленных, говорится в сообщении, опубликованном 1 ноября в официальном телеграм-канале ведомства."Только в городе Курске было расстреляно и уничтожено более 2 тыс. человек, убито свыше 1 тыс. пациентов психиатрической больницы, от голода и эпидемий умерло более 10 тыс. человек, в результате полной ликвидации народного здравоохранения детская смертность увеличилась в 10 раз", - говорится в материале ведомства.Всего за период оккупации в Курской области немецко-фашистские захватчики и их пособники убили более 703 тыс. мирных жителей и военнопленных. Размер материального ущерба, причиненного Курской области, на сегодняшний день превышает 23 трлн рублей.В сентябре 2023 года Калужский областной суд признал геноцидом преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с октября 1941 года по сентябрь 1943 года территории Калужской области.

https://ukraina.ru/20230413/1045302803.html

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, прокуратура, курская область, суд, геноцид, великая отечественная война, украина