Обновлённые российские С-400 могут сбивать самолёты над Днепропетровском - главком ВСУ - 02.11.2023 Украина.ру
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Обновлённые российские С-400 могут сбивать самолёты над Днепропетровском - главком ВСУ
Обновлённые российские С-400 могут сбивать самолёты над Днепропетровском - главком ВСУ - 02.11.2023 Украина.ру
Обновлённые российские С-400 могут сбивать самолёты над Днепропетровском - главком ВСУ
Россия улучшила свою противовоздушную оборону, новые версии ракет российских систем С-400 могут достигать Днепропетровска. Об этом главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу Economist
2023-11-02T07:49
2023-11-02T07:50
новости
валерий залужный
украина
пво
россия
сво
спецоперация
с-400
с-400 «триумф»
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В развёрнутом интервью изданию Залужный поделился своими мыслями на ход конфликта на территории Украины, в частности, отметил неспособность ВСУ добиться прорыва на фронте и преимущество России во многих видах вооружений. Прежде всего это касается систем РЭБ, авиации и ПВО."Экспериментальная версия ракетной системы С-400 может достичь пределов города Днепр", - цитирует издание Залужного.По его словам, передаваемое Украине оружие быстро теряет свою полезность, поскольку медлительность Запада в его поставках даёт России возможность быстрее совершенствовать свои вооружения. Например, обновлённые комплексы С-400 делают "менее полезными" для Украины ожидаемые только в следующем году американские истребители F-16.Залужный подчеркнул, что ситуация, когда системы, являвшиеся "наиболее актуальными для нас в прошлом году", появляются только в этом, позволяет России "укрепить оборону в целом"."Сдерживая поставки ракетных комплексов большой дальности и танков, Запад позволил России перегруппироваться и укрепить оборону", - подытожил главком.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с военнослужащими группировки "Восток" рассказал, что обновлённые ЗРК меньше чем за неделю сбили в зоне СВО больше двадцати украинских боевых самолётов.По данным Минобороны РФ на 24 октября, всего с начала СВО Вооружённые силы России уничтожили 511 украинских военных самолётов, 253 вертолёта и 8220 БПЛА.
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новости, валерий залужный, украина, пво, россия, сво, спецоперация, с-400, с-400 «триумф»
Новости, Валерий Залужный, Украина, ПВО, Россия, СВО, Спецоперация, С-400, С-400 «Триумф»

Обновлённые российские С-400 могут сбивать самолёты над Днепропетровском - главком ВСУ

07:49 02.11.2023 (обновлено: 07:50 02.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
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© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Россия улучшила свою противовоздушную оборону, новые версии ракет российских систем С-400 могут достигать Днепропетровска. Об этом главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу Economist
В развёрнутом интервью изданию Залужный поделился своими мыслями на ход конфликта на территории Украины, в частности, отметил неспособность ВСУ добиться прорыва на фронте и преимущество России во многих видах вооружений. Прежде всего это касается систем РЭБ, авиации и ПВО.
"Экспериментальная версия ракетной системы С-400 может достичь пределов города Днепр", - цитирует издание Залужного.
По его словам, передаваемое Украине оружие быстро теряет свою полезность, поскольку медлительность Запада в его поставках даёт России возможность быстрее совершенствовать свои вооружения. Например, обновлённые комплексы С-400 делают "менее полезными" для Украины ожидаемые только в следующем году американские истребители F-16.
Залужный подчеркнул, что ситуация, когда системы, являвшиеся "наиболее актуальными для нас в прошлом году", появляются только в этом, позволяет России "укрепить оборону в целом".
"Сдерживая поставки ракетных комплексов большой дальности и танков, Запад позволил России перегруппироваться и укрепить оборону", - подытожил главком.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с военнослужащими группировки "Восток" рассказал, что обновлённые ЗРК меньше чем за неделю сбили в зоне СВО больше двадцати украинских боевых самолётов.
По данным Минобороны РФ на 24 октября, всего с начала СВО Вооружённые силы России уничтожили 511 украинских военных самолётов, 253 вертолёта и 8220 БПЛА.
Залужный коллаж
05:39
Советский учебник лучше натовского: главком ВСУ о "тупике" и перспективах прорываБез технологического прорыва украинский конфликт останется в тупике, как это было в Первую мировую войну. Об этом главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу Economist
 
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