Главком ВСУ Залужный признал преимущество России в авиации и РЭБ - Economist - 02.11.2023 Украина.ру
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Главком ВСУ Залужный признал преимущество России в авиации и РЭБ - Economist
Главком ВСУ Залужный признал преимущество России в авиации и РЭБ - Economist - 02.11.2023 Украина.ру
Главком ВСУ Залужный признал преимущество России в авиации и РЭБ - Economist
Значительное отставание сил радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и слабость украинских ВВС создают Украине огромные трудности в противостоянии с Россией. Об этом главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу Economist
2023-11-02T06:12
2023-11-02T06:13
новости
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По словам главкома, "важно понимать, что эту войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами", которые "неизбежно приведут к промедлению и, как следствие, к поражению".Залужный подчеркнул, что в начале войны 65 процентов украинских станций РЭБ были произведены в советское время. В то время как Россия свои силы РЭБ модернизировала. Это, в частности, резко снизило эффективность снарядов Excalibur с GPS-наведением."Контрбатарейная стрельба России улучшилась. Во многом это происходит благодаря использованию боеприпасов "Ланцет", - приводит издание слова украинского главкома.Залужный также отметил, что к настоящему моменту значительное преимущество перед Украиной сохраняют и ВВС России, которые "продолжают создавать новые ударные эскадрильи"."Не следует недооценивать Россию", - пишет он.Залужный также заявил, что без технологического прорыва украинский конфликт останется в тупике, как это было в Первую мировую войну.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, валерий залужный, украина, всу, сво, спецоперация, ввс, рэб, вс рф
Новости, Валерий Залужный, Украина, ВСУ, СВО, Спецоперация, ВВС, РЭБ, ВС РФ

Главком ВСУ Залужный признал преимущество России в авиации и РЭБ - Economist

06:12 02.11.2023 (обновлено: 06:13 02.11.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Міністерство у справах ветеранів України
- РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© commons.wikimedia.org / Міністерство у справах ветеранів України
Читать в
Значительное отставание сил радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и слабость украинских ВВС создают Украине огромные трудности в противостоянии с Россией. Об этом главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу Economist
По словам главкома, "важно понимать, что эту войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами", которые "неизбежно приведут к промедлению и, как следствие, к поражению".
Залужный подчеркнул, что в начале войны 65 процентов украинских станций РЭБ были произведены в советское время. В то время как Россия свои силы РЭБ модернизировала. Это, в частности, резко снизило эффективность снарядов Excalibur с GPS-наведением.
"Контрбатарейная стрельба России улучшилась. Во многом это происходит благодаря использованию боеприпасов "Ланцет", - приводит издание слова украинского главкома.
Залужный также отметил, что к настоящему моменту значительное преимущество перед Украиной сохраняют и ВВС России, которые "продолжают создавать новые ударные эскадрильи".
"Не следует недооценивать Россию", - пишет он.
Залужный также заявил, что без технологического прорыва украинский конфликт останется в тупике, как это было в Первую мировую войну.
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