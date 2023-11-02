https://ukraina.ru/20231102/1050693278.html

Главком ВСУ Залужный признал преимущество России в авиации и РЭБ - Economist

Главком ВСУ Залужный признал преимущество России в авиации и РЭБ - Economist - 02.11.2023 Украина.ру

Главком ВСУ Залужный признал преимущество России в авиации и РЭБ - Economist

Значительное отставание сил радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и слабость украинских ВВС создают Украине огромные трудности в противостоянии с Россией. Об этом главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу Economist

2023-11-02T06:12

2023-11-02T06:12

2023-11-02T06:13

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По словам главкома, "важно понимать, что эту войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами", которые "неизбежно приведут к промедлению и, как следствие, к поражению".Залужный подчеркнул, что в начале войны 65 процентов украинских станций РЭБ были произведены в советское время. В то время как Россия свои силы РЭБ модернизировала. Это, в частности, резко снизило эффективность снарядов Excalibur с GPS-наведением."Контрбатарейная стрельба России улучшилась. Во многом это происходит благодаря использованию боеприпасов "Ланцет", - приводит издание слова украинского главкома.Залужный также отметил, что к настоящему моменту значительное преимущество перед Украиной сохраняют и ВВС России, которые "продолжают создавать новые ударные эскадрильи"."Не следует недооценивать Россию", - пишет он.Залужный также заявил, что без технологического прорыва украинский конфликт останется в тупике, как это было в Первую мировую войну.

https://ukraina.ru/20231102/1050687888.html

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новости, валерий залужный, украина, всу, сво, спецоперация, ввс, рэб, вс рф