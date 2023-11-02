Советский учебник лучше натовского: главком ВСУ о "тупике" и перспективах прорыва - 02.11.2023 Украина.ру
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Советский учебник лучше натовского: главком ВСУ о "тупике" и перспективах прорыва
Советский учебник лучше натовского: главком ВСУ о "тупике" и перспективах прорыва - 02.11.2023 Украина.ру
Советский учебник лучше натовского: главком ВСУ о "тупике" и перспективах прорыва
Без технологического прорыва украинский конфликт останется в тупике, как это было в Первую мировую войну. Об этом главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу Economist
2023-11-02T05:39
2023-11-02T09:29
новости
валерий залужный
украина
сво
спецоперация
всу
технологии
контрнаступление
вс рф
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"Если вы посмотрите на учебники НАТО и на математические расчёты, которые мы делали [при планировании контрнаступления], четырёх месяцев нам должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма", - приводит издание слова Залужного.Вместо этого, пожаловался генерал, он наблюдал, как украинские войска "застревают на минных полях", а поставленная Западом техника "расстреливается российской артиллерией, уничтожается беспилотниками"."Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, что, может быть, наши солдаты не годятся", - заявил главком.По его словам, понять причину происходящего ему помогла опубликованная в 1941 году книга "Прорыв укреплённых линий обороны" советского генерал-майора П. С. Смирнова, анализировавшего сражения Первой мировой войны. Открытием для Залужного оказалось то, что "как и тогда, уровень нашего технологического развития сегодня поставил в тупик и нас, и наших противников". И положение может спасти только резкий технологический скачок."Простой факт заключается в том, что мы видим всё, что делает противник, а они видят всё, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как, например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга", - подчеркнул он.Теперь же, по мнению Залужного, решающим фактором станет не одно новое изобретение, а объединение всех уже существующих технических решений.Украинские войска с 4 июня проводят так называемое контрнаступление на Южнодонецком, Артёмовском и Запорожском направлениях, которое не принесло Киеву никаких значимых результатов, но привело к огромным потерям ВСУ в живой силе и военной технике.
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новости, валерий залужный, украина, сво, спецоперация, всу, технологии, контрнаступление, вс рф
Новости, Валерий Залужный, Украина, СВО, Спецоперация, ВСУ, технологии, контрнаступление, ВС РФ

Советский учебник лучше натовского: главком ВСУ о "тупике" и перспективах прорыва

05:39 02.11.2023 (обновлено: 09:29 02.11.2023)
 
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Залужный коллаж
© коллаж Украина.Ру
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Без технологического прорыва украинский конфликт останется в тупике, как это было в Первую мировую войну. Об этом главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу Economist
"Если вы посмотрите на учебники НАТО и на математические расчёты, которые мы делали [при планировании контрнаступления], четырёх месяцев нам должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма", - приводит издание слова Залужного.
Вместо этого, пожаловался генерал, он наблюдал, как украинские войска "застревают на минных полях", а поставленная Западом техника "расстреливается российской артиллерией, уничтожается беспилотниками".
"Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, что, может быть, наши солдаты не годятся", - заявил главком.
По его словам, понять причину происходящего ему помогла опубликованная в 1941 году книга "Прорыв укреплённых линий обороны" советского генерал-майора П. С. Смирнова, анализировавшего сражения Первой мировой войны. Открытием для Залужного оказалось то, что "как и тогда, уровень нашего технологического развития сегодня поставил в тупик и нас, и наших противников". И положение может спасти только резкий технологический скачок.
"Простой факт заключается в том, что мы видим всё, что делает противник, а они видят всё, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как, например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга", - подчеркнул он.
Теперь же, по мнению Залужного, решающим фактором станет не одно новое изобретение, а объединение всех уже существующих технических решений.
Украинские войска с 4 июня проводят так называемое контрнаступление на Южнодонецком, Артёмовском и Запорожском направлениях, которое не принесло Киеву никаких значимых результатов, но привело к огромным потерям ВСУ в живой силе и военной технике.
Валерий Залужный в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Вчера, 22:26
Залужный призвал усилить мобилизацию на Украине и признал преимущество ВС РФЧтобы переломить ситуацию на фронте в пользу Украины, следует решить пять приоритетных задач, среди которых усиление мобилизации. Об этом в интервью The Economist заявил главнокомандующий Вооружёнными силами страны Валерий Залужный
 
НовостиВалерий ЗалужныйУкраинаСВОСпецоперацияВСУтехнологииконтрнаступлениеВС РФ
 
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