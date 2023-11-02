https://ukraina.ru/20231102/1050693095.html

Советский учебник лучше натовского: главком ВСУ о "тупике" и перспективах прорыва

Советский учебник лучше натовского: главком ВСУ о "тупике" и перспективах прорыва - 02.11.2023 Украина.ру

Советский учебник лучше натовского: главком ВСУ о "тупике" и перспективах прорыва

Без технологического прорыва украинский конфликт останется в тупике, как это было в Первую мировую войну. Об этом главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу Economist

2023-11-02T05:39

2023-11-02T05:39

2023-11-02T09:29

новости

валерий залужный

украина

сво

спецоперация

всу

технологии

контрнаступление

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/19/1046574531_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_99d7c6ad9b682c3301fd83217e7e3dff.jpg

"Если вы посмотрите на учебники НАТО и на математические расчёты, которые мы делали [при планировании контрнаступления], четырёх месяцев нам должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма", - приводит издание слова Залужного.Вместо этого, пожаловался генерал, он наблюдал, как украинские войска "застревают на минных полях", а поставленная Западом техника "расстреливается российской артиллерией, уничтожается беспилотниками"."Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, что, может быть, наши солдаты не годятся", - заявил главком.По его словам, понять причину происходящего ему помогла опубликованная в 1941 году книга "Прорыв укреплённых линий обороны" советского генерал-майора П. С. Смирнова, анализировавшего сражения Первой мировой войны. Открытием для Залужного оказалось то, что "как и тогда, уровень нашего технологического развития сегодня поставил в тупик и нас, и наших противников". И положение может спасти только резкий технологический скачок."Простой факт заключается в том, что мы видим всё, что делает противник, а они видят всё, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как, например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга", - подчеркнул он.Теперь же, по мнению Залужного, решающим фактором станет не одно новое изобретение, а объединение всех уже существующих технических решений.Украинские войска с 4 июня проводят так называемое контрнаступление на Южнодонецком, Артёмовском и Запорожском направлениях, которое не принесло Киеву никаких значимых результатов, но привело к огромным потерям ВСУ в живой силе и военной технике.

https://ukraina.ru/20231101/1050689368.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, валерий залужный, украина, сво, спецоперация, всу, технологии, контрнаступление, вс рф