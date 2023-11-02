Эксперт объяснил, нужна ли России для наступления новая мобилизация или хватит добровольцев

Алексей Самойлов: Россия ударила по ВСУ в "далеком и близком" Кременчуге, а потом накроет Львов и Одессу

ВС РФ сейчас просчитывают варианты решения этих задач, чтобы оставить ВСУ без горючего. Потому что тащить из Европы ГСМ киевскому режиму будет долго и дорого. Тем более у самой Европы с этим проблемы, считает бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов