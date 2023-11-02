Эксперт объяснил, нужна ли России для наступления новая мобилизация или хватит добровольцев
Российское наступление должно быть обдуманным, а не бездумным, чтобы идти вперед без больших потерь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Виктор Водолацкий
Мобилизационные ресурсы, добровольцы и контрактники, которые попадают на фронт, проходят определённое боевое слаживание на пунктах временной дислокации в лагерях подготовки, рассказал эксперт.
Бойцы приходят подготовленные, мотивированные и отработавшие по несколько десятков часов на технике, на которой будут работать на линии столкновения. Танки, артиллерия и системы "Град" есть на каждом полигоне, где бойцы проходят обучение, добавил он.
"Поэтому о дополнительной мобилизации речь не идёт — несколько сотен добровольцев приходят на пункты временной дислокации, заключают контракты. Они не желают, чтобы зараза с соседней территории перекинулась на нашу землю", - отметил Водолацкий.
Российское наступление должно быть обдуманным, а не бездумным. Поэтому Минобороны России, Генштаб, командиры, командующие направлениями, готовят для этого почву — такую, чтобы продвигаться без больших потерь в живой силе, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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