Эксперт объяснил, нужна ли России для наступления новая мобилизация или хватит добровольцев - 02.11.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, нужна ли России для наступления новая мобилизация или хватит добровольцев
Эксперт объяснил, нужна ли России для наступления новая мобилизация или хватит добровольцев - 02.11.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, нужна ли России для наступления новая мобилизация или хватит добровольцев
Российское наступление должно быть обдуманным, а не бездумным, чтобы идти вперед без больших потерь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Виктор Водолацкий
2023-11-02T05:40
2023-11-02T05:40
новости
мобилизация
вс рф
наступление
армия
добровольцы
полигон
потери
минобороны рф
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Мобилизационные ресурсы, добровольцы и контрактники, которые попадают на фронт, проходят определённое боевое слаживание на пунктах временной дислокации в лагерях подготовки, рассказал эксперт.Бойцы приходят подготовленные, мотивированные и отработавшие по несколько десятков часов на технике, на которой будут работать на линии столкновения. Танки, артиллерия и системы "Град" есть на каждом полигоне, где бойцы проходят обучение, добавил он.Российское наступление должно быть обдуманным, а не бездумным. Поэтому Минобороны России, Генштаб, командиры, командующие направлениями, готовят для этого почву — такую, чтобы продвигаться без больших потерь в живой силе, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231101/1050676444.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, мобилизация, вс рф, наступление, армия, добровольцы, полигон, потери, минобороны рф
Новости, мобилизация, ВС РФ, наступление, армия, добровольцы, полигон, потери, Минобороны РФ

Эксперт объяснил, нужна ли России для наступления новая мобилизация или хватит добровольцев

05:40 02.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Российское наступление должно быть обдуманным, а не бездумным, чтобы идти вперед без больших потерь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Виктор Водолацкий
Мобилизационные ресурсы, добровольцы и контрактники, которые попадают на фронт, проходят определённое боевое слаживание на пунктах временной дислокации в лагерях подготовки, рассказал эксперт.
Бойцы приходят подготовленные, мотивированные и отработавшие по несколько десятков часов на технике, на которой будут работать на линии столкновения. Танки, артиллерия и системы "Град" есть на каждом полигоне, где бойцы проходят обучение, добавил он.
"Поэтому о дополнительной мобилизации речь не идёт — несколько сотен добровольцев приходят на пункты временной дислокации, заключают контракты. Они не желают, чтобы зараза с соседней территории перекинулась на нашу землю", - отметил Водолацкий.
Российское наступление должно быть обдуманным, а не бездумным. Поэтому Минобороны России, Генштаб, командиры, командующие направлениями, готовят для этого почву — такую, чтобы продвигаться без больших потерь в живой силе, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Вчера, 14:28
Алексей Самойлов: Россия ударила по ВСУ в "далеком и близком" Кременчуге, а потом накроет Львов и Одессу ВС РФ сейчас просчитывают варианты решения этих задач, чтобы оставить ВСУ без горючего. Потому что тащить из Европы ГСМ киевскому режиму будет долго и дорого. Тем более у самой Европы с этим проблемы, считает бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
 
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