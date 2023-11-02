https://ukraina.ru/20231102/1050683634.html

Тотальное превосходство. Полковник Матвийчук о том, как "реактивные танки" помогают России бить ВСУ

Тотальное превосходство. Полковник Матвийчук о том, как "реактивные танки" помогают России бить ВСУ - 02.11.2023 Украина.ру

Тотальное превосходство. Полковник Матвийчук о том, как "реактивные танки" помогают России бить ВСУ

Современные российские танки по многим параметрам в разы превосходят танки противника аналогичного класса. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук

2023-11-02T05:30

2023-11-02T05:30

2023-11-02T05:30

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Танк Т-80У заслужил прозвище "реактивный", потому что это первый в мире серийно производимый танк, оснащенный газотурбинным двигателем вместо традиционного дизельного.В целом, российские танки превосходят все аналогичные образцы по дальности поражения. Они начинают поражать противника с дальности 5,5–6 километров, а противник — не более 3,5 километра, рассказал эксперт.При этом российская артиллерия уступает западным образцам на 5–10 километров в дальности, но мы превосходим их в другом — в количестве боеприпасов, производимых на единицу артиллерийских вооружений, указал эксперт. Таким образом абсолютное огневое превосходство перекрывает превосходство в дальнобойности, которое есть у вооружения НАТО, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231101/1050680809.html

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новости, танки, артиллерия, "кинжал", m1 abrams, вооружение, военная техника, техника, вс рф, сво