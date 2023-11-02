Тотальное превосходство. Полковник Матвийчук о том, как "реактивные танки" помогают России бить ВСУ - 02.11.2023 Украина.ру
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Тотальное превосходство. Полковник Матвийчук о том, как "реактивные танки" помогают России бить ВСУ
Тотальное превосходство. Полковник Матвийчук о том, как "реактивные танки" помогают России бить ВСУ - 02.11.2023 Украина.ру
Тотальное превосходство. Полковник Матвийчук о том, как "реактивные танки" помогают России бить ВСУ
Современные российские танки по многим параметрам в разы превосходят танки противника аналогичного класса. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук
2023-11-02T05:30
2023-11-02T05:30
новости
танки
артиллерия
"кинжал"
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Танк Т-80У заслужил прозвище "реактивный", потому что это первый в мире серийно производимый танк, оснащенный газотурбинным двигателем вместо традиционного дизельного.В целом, российские танки превосходят все аналогичные образцы по дальности поражения. Они начинают поражать противника с дальности 5,5–6 километров, а противник — не более 3,5 километра, рассказал эксперт.При этом российская артиллерия уступает западным образцам на 5–10 километров в дальности, но мы превосходим их в другом — в количестве боеприпасов, производимых на единицу артиллерийских вооружений, указал эксперт. Таким образом абсолютное огневое превосходство перекрывает превосходство в дальнобойности, которое есть у вооружения НАТО, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, танки, артиллерия, "кинжал", m1 abrams, вооружение, военная техника, техника, вс рф, сво
Новости, танки, артиллерия, "Кинжал", M1 Abrams, вооружение, военная техника, техника, ВС РФ, СВО

Тотальное превосходство. Полковник Матвийчук о том, как "реактивные танки" помогают России бить ВСУ

05:30 02.11.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Современные российские танки по многим параметрам в разы превосходят танки противника аналогичного класса. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук
Танк Т-80У заслужил прозвище "реактивный", потому что это первый в мире серийно производимый танк, оснащенный газотурбинным двигателем вместо традиционного дизельного.
В целом, российские танки превосходят все аналогичные образцы по дальности поражения. Они начинают поражать противника с дальности 5,5–6 километров, а противник — не более 3,5 километра, рассказал эксперт.
"Скорострельность наших танков такова, что мы превосходим танки противника аналогичного класса в 1,5–2 раза. Тот же танк Т-90 может выпускать до 12 снарядов, тогда как "Абрамс" — не более четырех", - подчеркнул Матвийчук.
При этом российская артиллерия уступает западным образцам на 5–10 километров в дальности, но мы превосходим их в другом — в количестве боеприпасов, производимых на единицу артиллерийских вооружений, указал эксперт.
Таким образом абсолютное огневое превосходство перекрывает превосходство в дальнобойности, которое есть у вооружения НАТО, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Юрий Кнутов интервью
Вчера, 16:52
Юрий Кнутов: Пока ВСУ цепляются за левый берег Днепра, Россия готовит в Авдеевке "второй Соледар" Приходится признать, что ВСУ удается решить некоторые тактические задачи. Но при этом наши войска двигаются на Авдеевском направлении, бои идут за коксохимический завод, отмечает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
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