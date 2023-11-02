https://ukraina.ru/20231102/1050683634.html
Тотальное превосходство. Полковник Матвийчук о том, как "реактивные танки" помогают России бить ВСУ
Тотальное превосходство. Полковник Матвийчук о том, как "реактивные танки" помогают России бить ВСУ - 02.11.2023 Украина.ру
Тотальное превосходство. Полковник Матвийчук о том, как "реактивные танки" помогают России бить ВСУ
Современные российские танки по многим параметрам в разы превосходят танки противника аналогичного класса. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук
2023-11-02T05:30
2023-11-02T05:30
2023-11-02T05:30
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артиллерия
"кинжал"
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Танк Т-80У заслужил прозвище "реактивный", потому что это первый в мире серийно производимый танк, оснащенный газотурбинным двигателем вместо традиционного дизельного.В целом, российские танки превосходят все аналогичные образцы по дальности поражения. Они начинают поражать противника с дальности 5,5–6 километров, а противник — не более 3,5 километра, рассказал эксперт.При этом российская артиллерия уступает западным образцам на 5–10 километров в дальности, но мы превосходим их в другом — в количестве боеприпасов, производимых на единицу артиллерийских вооружений, указал эксперт. Таким образом абсолютное огневое превосходство перекрывает превосходство в дальнобойности, которое есть у вооружения НАТО, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231101/1050680809.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, танки, артиллерия, "кинжал", m1 abrams, вооружение, военная техника, техника, вс рф, сво
Новости, танки, артиллерия, "Кинжал", M1 Abrams, вооружение, военная техника, техника, ВС РФ, СВО
Тотальное превосходство. Полковник Матвийчук о том, как "реактивные танки" помогают России бить ВСУ
Современные российские танки по многим параметрам в разы превосходят танки противника аналогичного класса. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук
Танк Т-80У заслужил прозвище "реактивный", потому что это первый в мире серийно производимый танк, оснащенный газотурбинным двигателем вместо традиционного дизельного.
В целом, российские танки превосходят все аналогичные образцы по дальности поражения. Они начинают поражать противника с дальности 5,5–6 километров, а противник — не более 3,5 километра, рассказал эксперт.
"Скорострельность наших танков такова, что мы превосходим танки противника аналогичного класса в 1,5–2 раза. Тот же танк Т-90 может выпускать до 12 снарядов, тогда как "Абрамс" — не более четырех", - подчеркнул Матвийчук.
При этом российская артиллерия уступает западным образцам на 5–10 километров в дальности, но мы превосходим их в другом — в количестве боеприпасов, производимых на единицу артиллерийских вооружений, указал эксперт.
Таким образом абсолютное огневое превосходство перекрывает превосходство в дальнобойности, которое есть у вооружения НАТО, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь