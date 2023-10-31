https://ukraina.ru/20231031/1050642589.html

Анатолий Матвийчук: ВС РФ забрасывают импортную артиллерию врага снарядами, чтобы зимой добить ВСУ

Анатолий Матвийчук: ВС РФ забрасывают импортную артиллерию врага снарядами, чтобы зимой добить ВСУ - 31.10.2023 Украина.ру

Анатолий Матвийчук: ВС РФ забрасывают импортную артиллерию врага снарядами, чтобы зимой добить ВСУ

С падением Авдеевки посыплется вся система обороны ВСУ, выстроенная по левому берегу Днепра, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук... Украина.ру, 31.10.2023

2023-10-31T14:21

2023-10-31T14:21

2023-10-31T17:05

интервью

всу

вс рф

снаряды

авдеевка

сво

танки

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С падением Авдеевки посыплется вся система обороны ВСУ, выстроенная по левому берегу Днепра, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.По версии американского издания U.S. News & World Report, Россия заняла 1-е место в рейтинге стран с самыми сильными вооруженными силами. Второе место впервые заняли США. Третье место досталось Китаю. Украине американские журналисты отвели 6-е место.— Анатолий Андреевич, какие параметры выводят ВС РФ на первое место в рейтинге сильнейших армий мира?— Это комплексный подход к оценке вооруженных сил. Первое — это военно-техническое оснащение армии, способность экономики обеспечивать возрастающие потребности. То есть перевод экономики на военные рельсы произошел безболезненно для всей страны. Мы ни на йоту не снизили потребление, ни на йоту не снизили благосостояние народа и обеспечили армию всем необходимым.Второе — моральное состояние нашей армии таково, что мы до сих пор не объявляли полную мобилизацию, частичная мобилизация прошла, чтобы покрыть необходимые издержки. Но сейчас мы полностью покрываем потребности армии за счет контрактников, то есть добровольцев. Это говорит о высоком статусе военнослужащих в нашем обществе.И последнее — политическое руководство вооруженными силами. Все руководство страны работает на обеспечение потребностей вооруженных сил. Это дало возможность поставить нашу армию на первое место.— А какие бы системы вооружения, которые дают тотально превосходство на поле боя, вы бы выделили?— Это системы ядерного сдерживания, особенно наш «Посейдон». И возможность производить системы, которых нет у противника, — это «Авангарды» и «Кинжалы».— Есть мнение, что артиллерия западных стран, которой вооружены и ВСУ, превосходит нашу по дальности стрельбы.— Да, мы уступаем на 5–10 километров в дальности, но мы превосходим их в другом — в количестве боеприпасов, производимых на единицу артиллерийских вооружений. То есть мы выстреливаем от 25 до 50 тысяч боеприпасов различного калибра, а ВСУ вынуждены экономить, поэтому они тратят от 2,5 до 5 тысяч. То есть мы имеем абсолютное огневое превосходство и тем самым перекрываем превосходство в дальнобойности, которое есть у вооружения НАТО.— А по качеству бронетехники мы опережаем НАТО? Например, танк Т-80У заслужил прозвище «реактивный танк», потому что это первый в мире серийно производимый танк с газотурбинным двигателем вместо традиционного дизельного.— Дело в том, что наши танки превосходят все аналогичные образцы по дальности поражения. Мы начинаем поражать противника с дальности 5,5–6 километров, а противник — не более 3,5 километра. Скорострельность наших танков такова, что мы превосходим танки противника аналогичного класса в 1,5–2 раза. Тот же танк Т-90 может выпускать до 12 снарядов, тогда как «Абрамс» — не более четырех.— Каково значение Авдеевки в системе обороны ВСУ в зоне спецоперации?— Это центр их оборонительных позиций, оборудование которого велось с 2015 года. Это командный пункт, логистическая система распределения боеприпасов, медикаментов, продовольствия. Когда он падет, посыплется вся система оборона, выстроенная по берегу Днепра. Наша задача — окружить город и принудить гарнизон к сдаче, сохранив свой личный состав и технику. Прогнозирую активизацию боевых действий с начала зимы. Когда морозы скуют землю, армия медленно пойдет в наступление.

https://ukraina.ru/20231030/1050611803.html

https://ukraina.ru/20231031/1050629761.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, вс рф, снаряды, авдеевка, сво, танки