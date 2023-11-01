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На Украине выдвинули новые обвинения экс-премьеру Азарову
На Украине выдвинули новые обвинения экс-премьеру Азарову - 01.11.2023 Украина.ру
На Украине выдвинули новые обвинения экс-премьеру Азарову
СБУ проводит новое досудебное расследование в отношении "нового подозрения", в котором якобы уведомлен бывший глава украинского правительства Николай Азаров. Об этом 1 ноября сообщил офис нынешнего украинского генпрокурора.
2023-11-01T18:33
2023-11-01T18:33
2023-11-01T18:33
николай азаров
новости
новости украины
офис генпрокурора
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хроника репрессий
сбу
информационная война
буча
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В официальном сообщении Николай Азаров не упоминается – только его бывшая должность. Также не уточняется, когда и как "бывшему Премьер-министру Украины поставлено в известность о новом подозрении"."По данным следствия, экс-премьер-министр, с 2014 года скрывающийся на территории государства-агрессора, с начала полномасштабного вторжения и по настоящее время, используя российские медиа и сеть Интернет, осуществляет активную информационную деятельность в сотрудничестве с Российской Федерацией", - сказано в официальном заявлении.Там также отмечено: "Бывший украинский высокопоставленный чиновник регулярно участвует в эфирах российских информационных каналов, видео с которых впоследствии распространяются в интернете. Путем продвижения российских нарративов он проводит информационную деятельность, направленную на дискредитацию украинского государства".Азаров обвиняется в оправдании специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации бывшей Украинской ССР. Он также, по версии нынешних украинских властей, "выражает публичные призывы к свержению конституционного строя на Украине насильственным путём"."Так, экс-чиновник призывает к денацификации и насильственной смене украинской власти, расширяет нарратив, что специальная операция Путина спасла Донецк от захвата, "предупредив эту трагедию", и называет события в Буче "фейком", - сказано в заявлении нынешнего украинского генпрокурора.В обоснование своей гипотезы генпрокурор сослался на подтверждение неких "фактов" якобы противоправной деятельности Азарова "заключением судебной лингвистической семантико-текстуальной экспертизы".
https://ukraina.ru/20231101/1050680181.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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николай азаров, новости, новости украины, офис генпрокурора, репрессии, хроника репрессий, сбу, информационная война, буча, фейк, донецк, донецкая народная республика
Николай Азаров, Новости, Новости Украины, Офис генпрокурора, репрессии, Хроника репрессий, СБУ, информационная война, Буча, фейк, Донецк, Донецкая Народная Республика
На Украине выдвинули новые обвинения экс-премьеру Азарову
СБУ проводит новое досудебное расследование в отношении "нового подозрения", в котором якобы уведомлен бывший глава украинского правительства Николай Азаров. Об этом 1 ноября сообщил офис нынешнего украинского генпрокурора.
В официальном сообщении Николай Азаров не упоминается – только его бывшая должность. Также не уточняется, когда и как "бывшему Премьер-министру Украины поставлено в известность о новом подозрении".
"По данным следствия, экс-премьер-министр, с 2014 года скрывающийся на территории государства-агрессора, с начала полномасштабного вторжения и по настоящее время, используя российские медиа и сеть Интернет, осуществляет активную информационную деятельность в сотрудничестве с Российской Федерацией", - сказано в официальном заявлении.
Там также отмечено: "Бывший украинский высокопоставленный чиновник регулярно участвует в эфирах российских информационных каналов, видео с которых впоследствии распространяются в интернете. Путем продвижения российских нарративов он проводит информационную деятельность, направленную на дискредитацию украинского государства".
Азаров обвиняется в оправдании специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации бывшей Украинской ССР. Он также, по версии нынешних украинских властей, "выражает публичные призывы к свержению конституционного строя на Украине насильственным путём".
"Так, экс-чиновник призывает к денацификации и насильственной смене украинской власти, расширяет нарратив, что специальная операция Путина спасла Донецк от захвата, "предупредив эту трагедию", и называет события в Буче "фейком", - сказано в заявлении нынешнего украинского генпрокурора.
В обоснование своей гипотезы генпрокурор сослался на подтверждение неких "фактов" якобы противоправной деятельности Азарова "заключением судебной лингвистической семантико-текстуальной экспертизы".