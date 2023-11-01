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На Украине выдвинули новые обвинения экс-премьеру Азарову

На Украине выдвинули новые обвинения экс-премьеру Азарову - 01.11.2023 Украина.ру

На Украине выдвинули новые обвинения экс-премьеру Азарову

СБУ проводит новое досудебное расследование в отношении "нового подозрения", в котором якобы уведомлен бывший глава украинского правительства Николай Азаров. Об этом 1 ноября сообщил офис нынешнего украинского генпрокурора.

2023-11-01T18:33

2023-11-01T18:33

2023-11-01T18:33

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В официальном сообщении Николай Азаров не упоминается – только его бывшая должность. Также не уточняется, когда и как "бывшему Премьер-министру Украины поставлено в известность о новом подозрении"."По данным следствия, экс-премьер-министр, с 2014 года скрывающийся на территории государства-агрессора, с начала полномасштабного вторжения и по настоящее время, используя российские медиа и сеть Интернет, осуществляет активную информационную деятельность в сотрудничестве с Российской Федерацией", - сказано в официальном заявлении.Там также отмечено: "Бывший украинский высокопоставленный чиновник регулярно участвует в эфирах российских информационных каналов, видео с которых впоследствии распространяются в интернете. Путем продвижения российских нарративов он проводит информационную деятельность, направленную на дискредитацию украинского государства".Азаров обвиняется в оправдании специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации бывшей Украинской ССР. Он также, по версии нынешних украинских властей, "выражает публичные призывы к свержению конституционного строя на Украине насильственным путём"."Так, экс-чиновник призывает к денацификации и насильственной смене украинской власти, расширяет нарратив, что специальная операция Путина спасла Донецк от захвата, "предупредив эту трагедию", и называет события в Буче "фейком", - сказано в заявлении нынешнего украинского генпрокурора.В обоснование своей гипотезы генпрокурор сослался на подтверждение неких "фактов" якобы противоправной деятельности Азарова "заключением судебной лингвистической семантико-текстуальной экспертизы".

https://ukraina.ru/20231101/1050680181.html

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