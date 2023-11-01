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В Севастополе объявили воздушную тревогу - Развожаев

В Севастополе объявили воздушную тревогу - Развожаев - 01.11.2023 Украина.ру

В Севастополе объявили воздушную тревогу - Развожаев

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, в районе Севастопольской бухты ставится дымовая завеса. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром 1 ноября сообщает в своём телеграм-канале

2023-11-01T07:17

2023-11-01T07:17

2023-11-01T07:18

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Тревога была запущена в 6:46 (мск).В сообщении губернатора размещён ролик, рассказывающий о том, как обезопасить себя дома, если по какой-либо причине нет возможности укрыться в ближайшем убежище.Жителей также предупреждают, что в районе Севастопольской бухты военные используют дым в качестве средства маскировки.Это вторая воздушная тревога в Севастополе с вечера 31 октября. Первая была объявлена в 21:57 и отменена в 22:25.Напомним, 30 октября над Крымом было сбито восемь ракет Storm Shadow. В результате падения обломков в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор пострадал мужчина 57 лет.

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новости, россия, севастополь, михаил развожаев, воздушная тревога, всу, атака