В Севастополе объявили воздушную тревогу - Развожаев
07:17 01.11.2023 (обновлено: 07:18 01.11.2023)
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, в районе Севастопольской бухты ставится дымовая завеса. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром 1 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал Развожаев.
Тревога была запущена в 6:46 (мск).
В сообщении губернатора размещён ролик, рассказывающий о том, как обезопасить себя дома, если по какой-либо причине нет возможности укрыться в ближайшем убежище.
Жителей также предупреждают, что в районе Севастопольской бухты военные используют дым в качестве средства маскировки.
Это вторая воздушная тревога в Севастополе с вечера 31 октября. Первая была объявлена в 21:57 и отменена в 22:25.
Напомним, 30 октября над Крымом было сбито восемь ракет Storm Shadow. В результате падения обломков в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор пострадал мужчина 57 лет.