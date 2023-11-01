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Маск назвал "главного спонсора демократов" Сороса человеконенавистником

Маск назвал "главного спонсора демократов" Сороса человеконенавистником - 01.11.2023 Украина.ру

Маск назвал "главного спонсора демократов" Сороса человеконенавистником

Джордж Сорос ненавидит человечество на фундаментальном уровне. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск для подкаста Джо Рогана

2023-11-01T01:29

2023-11-01T01:29

2023-11-01T01:29

новости

илон маск

джордж сорос

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Руководитель фонда "Открытое общество" (признан нежелательной организацией в РФ) знает, сколько влияния может оказать, помогая избраться кандидатам на местные должности, потому что "понимает, что не нужно менять законы, важно, как они исполняются". Помимо этого, Илон Маск считает Сороса "главным спонсором Демократической партии" Соединённых Штатов Америки. До этого известный предприниматель заявлял о намерении подать в суд на фонд "Открытое общество", чтобы остановить подавление им свободы слова. Джорж Сорос, широко известный как "архитектор хаоса", на протяжении десятилетий спонсировал многие цветные революции, а также сыграл ведущую роль в обрушении валют ряда стран. В частности, деньги Сороса помогли в организации Оранжевой революции в 2004 году и Евромайдана в 2013-м. Ранее Bloomberg сообщал, что Сорос закрывает офисы по всему миру и увольняет персонал.

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новости, илон маск, джордж сорос