Сорос закрывает офисы по всему миру и увольняет персонал - Bloomberg - 13.10.2023 Украина.ру
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Сорос закрывает офисы по всему миру и увольняет персонал - Bloomberg
Сорос закрывает офисы по всему миру и увольняет персонал - Bloomberg - 13.10.2023 Украина.ру
Сорос закрывает офисы по всему миру и увольняет персонал - Bloomberg
Международная сеть фондов стоимостью 25 миллиардов долларов, основанная Джорджем Соросом, закрывает офисы по всему миру, готовясь сократить более 40% своего персонала. Об этом говорится в статье Bloomberg
2023-10-13T23:11
2023-10-13T23:11
новости
джордж сорос
ликвидация
офисы
бизнес
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По данным представителя OSF*, африканские офисы "находятся на разных стадиях перехода к закрытию или слиянию в одно региональное подразделение" с 2021 года. Часть из них будет ликвидирована к концу текущего года. Джордж Сорос, который недавно передал контроль за своей империей своему сыну, ежегодно выделял гранты на сумму более миллиарда долларов, в том числе более 100 миллионов долларов в Африке. Сорос, широко известный как "архитектор хаоса", на протяжении десятилетий спонсировал многие цветные революции, а также сыграл ведущую роль в обрушении валют ряда стран. В частности, деньги Сороса помогли в организации Оранжевой революции в 2004 году и Евромайдана в 2013-м. Сегодня фонд Сороса официально в России не действует, однако функционируют его дочерние структуры. Ранее СМИ сообщали, что 128 сотрудников берлинского отделения основанного Соросом фонда "Открытое общество"* могут в скором времени потерять работу. В&nbsp;июле этого года сотрудники берлинского офиса, которых насчитывается около 160 человек, "узнали, что 80% из них могут вскоре быть уволены". *Open Society Foundations признан нежелательной организацией в России
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452
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новости, джордж сорос, ликвидация, офисы, бизнес
Новости, Джордж Сорос, ликвидация, офисы, бизнес

Сорос закрывает офисы по всему миру и увольняет персонал - Bloomberg

23:11 13.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / Niccolò Caranti
- РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© commons.wikimedia.org / Niccolò Caranti
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Международная сеть фондов стоимостью 25 миллиардов долларов, основанная Джорджем Соросом, закрывает офисы по всему миру, готовясь сократить более 40% своего персонала. Об этом говорится в статье Bloomberg

"Сотрудники африканского отделения фонда "Открытое общество"* (OSF) на прошлой неделе получили корреспонденцию с подробным описанием следующих шагов процесса, который включает закрытие полудюжины офисов на континенте в дополнение к филиалам в Балтиморе и Барселоне", – пишут журналисты.

По данным представителя OSF*, африканские офисы "находятся на разных стадиях перехода к закрытию или слиянию в одно региональное подразделение" с 2021 года. Часть из них будет ликвидирована к концу текущего года.
Джордж Сорос, который недавно передал контроль за своей империей своему сыну, ежегодно выделял гранты на сумму более миллиарда долларов, в том числе более 100 миллионов долларов в Африке. Сорос, широко известный как "архитектор хаоса", на протяжении десятилетий спонсировал многие цветные революции, а также сыграл ведущую роль в обрушении валют ряда стран. В частности, деньги Сороса помогли в организации Оранжевой революции в 2004 году и Евромайдана в 2013-м.
Сегодня фонд Сороса официально в России не действует, однако функционируют его дочерние структуры.
Ранее СМИ сообщали, что 128 сотрудников берлинского отделения основанного Соросом фонда "Открытое общество"* могут в скором времени потерять работу. В июле этого года сотрудники берлинского офиса, которых насчитывается около 160 человек, "узнали, что 80% из них могут вскоре быть уволены".
*Open Society Foundations признан нежелательной организацией в России
 
НовостиДжордж Соросликвидацияофисыбизнес
 
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