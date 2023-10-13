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Сорос закрывает офисы по всему миру и увольняет персонал - Bloomberg

Сорос закрывает офисы по всему миру и увольняет персонал - Bloomberg - 13.10.2023 Украина.ру

Сорос закрывает офисы по всему миру и увольняет персонал - Bloomberg

Международная сеть фондов стоимостью 25 миллиардов долларов, основанная Джорджем Соросом, закрывает офисы по всему миру, готовясь сократить более 40% своего персонала. Об этом говорится в статье Bloomberg

2023-10-13T23:11

2023-10-13T23:11

2023-10-13T23:11

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джордж сорос

ликвидация

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По данным представителя OSF*, африканские офисы "находятся на разных стадиях перехода к закрытию или слиянию в одно региональное подразделение" с 2021 года. Часть из них будет ликвидирована к концу текущего года. Джордж Сорос, который недавно передал контроль за своей империей своему сыну, ежегодно выделял гранты на сумму более миллиарда долларов, в том числе более 100 миллионов долларов в Африке. Сорос, широко известный как "архитектор хаоса", на протяжении десятилетий спонсировал многие цветные революции, а также сыграл ведущую роль в обрушении валют ряда стран. В частности, деньги Сороса помогли в организации Оранжевой революции в 2004 году и Евромайдана в 2013-м. Сегодня фонд Сороса официально в России не действует, однако функционируют его дочерние структуры. Ранее СМИ сообщали, что 128 сотрудников берлинского отделения основанного Соросом фонда "Открытое общество"* могут в скором времени потерять работу. В июле этого года сотрудники берлинского офиса, которых насчитывается около 160 человек, "узнали, что 80% из них могут вскоре быть уволены". *Open Society Foundations признан нежелательной организацией в России

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джордж сорос, ликвидация, офисы, бизнес