В миноброны заявили об уничтожении двух БПЛА над Курской областью
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Российская противовоздушная оборона вновь защитила жителей Курской области, уничтожив пару украинских беспилотников. Об этом ночью, 1 ноября, сообщили в министерстве обороны России
"31 октября около 23.30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Курской области", – говорится в сообщении оборонного ведомства.
До этого сообщалось об уничтожении украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями. Всего с начала проведения Специальной военной операции, российская армия уничтожила 8464 беспилотных летательных аппарата.