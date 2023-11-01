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В миноброны заявили об уничтожении двух БПЛА над Курской областью

В миноброны заявили об уничтожении двух БПЛА над Курской областью - 01.11.2023 Украина.ру

В миноброны заявили об уничтожении двух БПЛА над Курской областью

Российская противовоздушная оборона вновь защитила жителей Курской области, уничтожив пару украинских беспилотников. Об этом ночью, 1 ноября, сообщили в министерстве обороны России

2023-11-01T01:17

2023-11-01T01:17

2023-11-01T01:17

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До этого сообщалось об уничтожении украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями. Всего с начала проведения Специальной военной операции, российская армия уничтожила 8464 беспилотных летательных аппарата.

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новости, курская область, минобороны рф, всу, бпла, сво, спецоперация