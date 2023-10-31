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ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - 31.10.2023 Украина.ру

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

Вечером, 31 октября, Вооружённые силы Украины вновь пытались атаковать приграничные с Россией территории. Противовоздушная оборона уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью, сообщили в министерстве обороны РФ

2023-10-31T19:37

2023-10-31T19:37

2023-10-31T19:37

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До этого, дежурные средства ПВО поразили украинский беспилотник над Брянской областью. Всего с начала проведения Специальной военной операции, российская армия уничтожила 8464 беспилотных летательных аппарата.

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2023

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новости, сво, всу, вс рф, спецоперация, белгородская область, бпла