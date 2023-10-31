ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - 31.10.2023 Украина.ру
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ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - 31.10.2023 Украина.ру
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
Вечером, 31 октября, Вооружённые силы Украины вновь пытались атаковать приграничные с Россией территории. Противовоздушная оборона уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью, сообщили в министерстве обороны РФ
2023-10-31T19:37
2023-10-31T19:37
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До этого, дежурные средства ПВО поразили украинский беспилотник над Брянской областью. Всего с начала проведения Специальной военной операции, российская армия уничтожила 8464 беспилотных летательных аппарата.
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новости, сво, всу, вс рф, спецоперация, белгородская область, бпла
Новости, СВО, ВСУ, ВС РФ, Спецоперация, Белгородская область, БПЛА

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

19:37 31.10.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Вечером, 31 октября, Вооружённые силы Украины вновь пытались атаковать приграничные с Россией территории. Противовоздушная оборона уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью, сообщили в министерстве обороны РФ

"31 октября около 19.00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", – сказано в сообщении оборонного ведомства в телеграм-канале.

До этого, дежурные средства ПВО поразили украинский беспилотник над Брянской областью. Всего с начала проведения Специальной военной операции, российская армия уничтожила 8464 беспилотных летательных аппарата.
 
НовостиСВОВСУВС РФСпецоперацияБелгородская областьБПЛА
 
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