ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Вечером, 31 октября, Вооружённые силы Украины вновь пытались атаковать приграничные с Россией территории. Противовоздушная оборона уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью, сообщили в министерстве обороны РФ
"31 октября около 19.00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", – сказано в сообщении оборонного ведомства в телеграм-канале.
До этого, дежурные средства ПВО поразили украинский беспилотник над Брянской областью. Всего с начала проведения Специальной военной операции, российская армия уничтожила 8464 беспилотных летательных аппарата.