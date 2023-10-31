Рогов заявил об утрате наступательного потенциала ВСУ - 31.10.2023 Украина.ру
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Рогов заявил об утрате наступательного потенциала ВСУ
Рогов заявил об утрате наступательного потенциала ВСУ - 31.10.2023 Украина.ру
Рогов заявил об утрате наступательного потенциала ВСУ
В ближайшем будущем можно ожидать, что ВСУ смогут только держать оборону, а не пытаться идти вперед
2023-10-31T10:02
2023-10-31T10:02
новости
владимир рогов
всу
контрнаступление
запорожское направление
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На ореховском направлении Запорожской линии фронта Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали ротацию из-за утраты наступательного потенциала. Об этом 31 октября сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов."Противник на ореховском направлении проводит ротацию, так как те подразделения, которые находятся на передовой, понесли большие потери и утратили весь наступательный потенциал. Они, скорее всего, в ближайшем будущем смогут только держать оборону, а не пытаться идти вперед", - рассказал Рогов.По данным на начало октября, ВСУ в ходе контрнаступления, которое началось 4 июня, потеряли более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что ВСУ не достигли цели ни на одном из направлений.
https://ukraina.ru/20231031/1050632309.html
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452
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новости, владимир рогов, всу, контрнаступление, запорожское направление
Новости, Владимир Рогов, ВСУ, контрнаступление, Запорожское направление

Рогов заявил об утрате наступательного потенциала ВСУ

10:02 31.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОбщенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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В ближайшем будущем можно ожидать, что ВСУ смогут только держать оборону, а не пытаться идти вперед
На ореховском направлении Запорожской линии фронта Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали ротацию из-за утраты наступательного потенциала. Об этом 31 октября сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Противник на ореховском направлении проводит ротацию, так как те подразделения, которые находятся на передовой, понесли большие потери и утратили весь наступательный потенциал. Они, скорее всего, в ближайшем будущем смогут только держать оборону, а не пытаться идти вперед", - рассказал Рогов.
По данным на начало октября, ВСУ в ходе контрнаступления, которое началось 4 июня, потеряли более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что ВСУ не достигли цели ни на одном из направлений.
ВСУ новобранцы призывники военнослужащие украинские - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Вчера, 09:42
"Отказниками" на Купянском направлении занялись украинские спецслужбы - МарочкоВ Купянск для проведения силовой "разъяснительной работы" с военнослужащими ВСУ, которые отказываются выполнять приказы командования, прибыли представители СБУ и подразделения нацполиции Украины "КОРД". Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 31 октября сообщает РИА Новости
 
НовостиВладимир РоговВСУконтрнаступлениеЗапорожское направление
 
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