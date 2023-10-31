https://ukraina.ru/20231031/1050632923.html

Рогов заявил об утрате наступательного потенциала ВСУ

Рогов заявил об утрате наступательного потенциала ВСУ - 31.10.2023 Украина.ру

Рогов заявил об утрате наступательного потенциала ВСУ

В ближайшем будущем можно ожидать, что ВСУ смогут только держать оборону, а не пытаться идти вперед

2023-10-31T10:02

2023-10-31T10:02

2023-10-31T10:02

новости

владимир рогов

всу

контрнаступление

запорожское направление

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На ореховском направлении Запорожской линии фронта Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали ротацию из-за утраты наступательного потенциала. Об этом 31 октября сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов."Противник на ореховском направлении проводит ротацию, так как те подразделения, которые находятся на передовой, понесли большие потери и утратили весь наступательный потенциал. Они, скорее всего, в ближайшем будущем смогут только держать оборону, а не пытаться идти вперед", - рассказал Рогов.По данным на начало октября, ВСУ в ходе контрнаступления, которое началось 4 июня, потеряли более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что ВСУ не достигли цели ни на одном из направлений.

https://ukraina.ru/20231031/1050632309.html

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новости, владимир рогов, всу, контрнаступление, запорожское направление