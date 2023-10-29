Военный эксперт объяснил, почему в Белом доме заговорили о скорых успехах России на поле боя - 29.10.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему в Белом доме заговорили о скорых успехах России на поле боя
Военный эксперт объяснил, почему в Белом доме заговорили о скорых успехах России на поле боя - 29.10.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему в Белом доме заговорили о скорых успехах России на поле боя
Власти США наблюдают за конфигурацией в зоне спецоперации и делают предварительные прогнозы, чтобы обеспечить страхование в медиа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2023-10-29T12:11
2023-10-29T12:11
новости
россия
украина
сша
сво
победа
прогноз
медиа
сми
фронт
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На днях координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия в ближайшее время может добиться "определенных тактических успехов" на Украине.Такой прогноз со стороны Белого дома объясняется довольно просто: американцы всегда просчитывают ситуацию заранее, медийное страхование США сильно развито, рассказал эксперт.В США наблюдают и делают выводы, что, ведя маневренную оборону, российские войска могут добиться определенных тактических успехов. Чтобы предупредить негативные комментарии в СМИ, таким образом сласти делают страховочный реверанс, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231029/1050563777.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сша, сво, победа, прогноз, медиа, сми, фронт
Новости, Россия, Украина, США, СВО, победа, прогноз, медиа, СМИ, фронт

Военный эксперт объяснил, почему в Белом доме заговорили о скорых успехах России на поле боя

12:11 29.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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Власти США наблюдают за конфигурацией в зоне спецоперации и делают предварительные прогнозы, чтобы обеспечить страхование в медиа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
На днях координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия в ближайшее время может добиться "определенных тактических успехов" на Украине.
Такой прогноз со стороны Белого дома объясняется довольно просто: американцы всегда просчитывают ситуацию заранее, медийное страхование США сильно развито, рассказал эксперт.
"Американцы всегда страхуются. Они прекрасно видят конфигурацию линии фронта и владеют ситуацией относительно того, что происходит на линии боевого соприкосновения", - подчеркнул Орлов.
В США наблюдают и делают выводы, что, ведя маневренную оборону, российские войска могут добиться определенных тактических успехов. Чтобы предупредить негативные комментарии в СМИ, таким образом сласти делают страховочный реверанс, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
04:00
"Последняя капля": Сергей Марков рассказал, почему взятие Авдеевки точно убьет веру Запада в победу ВСУОперация в Авдеевке даст большие возможности для российской армии. Если ВС РФ устроят там Артемовск-2 или Мариуполь-2, то ситуация изменится коренным образом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
 
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Заголовок открываемого материала
12:11Военный эксперт объяснил, почему в Белом доме заговорили о скорых успехах России на поле боя
12:01Ходаковский допустил, что снаряды, предназначенные Украине, уходят в Израиль
11:35Глава "Нефтогаза" рассказал, когда Украина оставит Европу без российского газа
11:11Фарион: жителей Украины, отказывающихся разговаривать на украинском, следует утилизировать
10:52Оставили нас без поддержки с воздуха. Солдаты ВСУ жалуются на отсутствие помощи Запада
10:30СМИ назвали имя человека, который может остановить контрнаступление ВСУ
10:14"Как будто под кайфом". Пользователей соцсетей удивил странный вид Зеленского
09:51Foreign Policy: идеальных санкций нет, Россия адаптировалась к потолку цен на нефть
09:49Атака на Крым и Кубань, доклад RAND. Главное на Украине на утро 29 октября
09:32Приоритеты США резко изменились, ЕС придется поддерживать Киев - эксперт
08:00"Дело Бейлиса": 110 лет торжества справедливости
06:00Потрепанные резервы. Аналитик о том, что изменит переброска "элитной" 47-й бригады под Авдеевку
05:30"Пришел лесник и всех выгнал". Эксперт рассказал о "большом успехе" ВСУ и боях в Серебрянском лесничестве
05:30Эксперт объяснил, когда Киев начнет вербовать в ВСУ наемников из Африки и Ближнего Востока
04:56Западная Украина за минувшую неделю: новые отставки, уничтожение склада боеприпасов возле Хмельницкой АЭС
04:47Евгений Примаков: киевлянин, развернувший внешнюю политику России и самолёт над Атлантикой
04:30"А если не получится?": эксперт рассказал, почему Минобороны РФ не комментирует ситуацию в Авдеевке
04:00"Последняя капля": Сергей Марков рассказал, почему взятие Авдеевки точно убьет веру Запада в победу ВСУ
19:49"Жить хотим": ВСУшники сдались в плен российским бойцам на Купянском участке фронта
19:02Минобороны России рассказало об успехах ВС РФ в зоне СВО
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