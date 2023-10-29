https://ukraina.ru/20231029/1050580845.html

Военный эксперт объяснил, почему в Белом доме заговорили о скорых успехах России на поле боя

Военный эксперт объяснил, почему в Белом доме заговорили о скорых успехах России на поле боя - 29.10.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему в Белом доме заговорили о скорых успехах России на поле боя

Власти США наблюдают за конфигурацией в зоне спецоперации и делают предварительные прогнозы, чтобы обеспечить страхование в медиа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2023-10-29T12:11

2023-10-29T12:11

2023-10-29T12:11

новости

россия

украина

сша

сво

победа

прогноз

медиа

сми

фронт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048788220_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_bd364bf6bc349e16c1b433b2f4a355f2.jpg.webp

На днях координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия в ближайшее время может добиться "определенных тактических успехов" на Украине.Такой прогноз со стороны Белого дома объясняется довольно просто: американцы всегда просчитывают ситуацию заранее, медийное страхование США сильно развито, рассказал эксперт.В США наблюдают и делают выводы, что, ведя маневренную оборону, российские войска могут добиться определенных тактических успехов. Чтобы предупредить негативные комментарии в СМИ, таким образом сласти делают страховочный реверанс, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231029/1050563777.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, сво, победа, прогноз, медиа, сми, фронт