Военный эксперт объяснил, почему в Белом доме заговорили о скорых успехах России на поле боя
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Власти США наблюдают за конфигурацией в зоне спецоперации и делают предварительные прогнозы, чтобы обеспечить страхование в медиа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
На днях координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия в ближайшее время может добиться "определенных тактических успехов" на Украине.
Такой прогноз со стороны Белого дома объясняется довольно просто: американцы всегда просчитывают ситуацию заранее, медийное страхование США сильно развито, рассказал эксперт.
"Американцы всегда страхуются. Они прекрасно видят конфигурацию линии фронта и владеют ситуацией относительно того, что происходит на линии боевого соприкосновения", - подчеркнул Орлов.
В США наблюдают и делают выводы, что, ведя маневренную оборону, российские войска могут добиться определенных тактических успехов. Чтобы предупредить негативные комментарии в СМИ, таким образом сласти делают страховочный реверанс, резюмировал собеседник издания.
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