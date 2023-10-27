https://ukraina.ru/20231027/1050548628.html

Владимир Орлов: Россия разматывает ВСУ на дальней дистанции, пока феномен FPV-дронов не ушел в прошлое

Владимир Орлов: Россия разматывает ВСУ на дальней дистанции, пока феномен FPV-дронов не ушел в прошлое - 27.10.2023 Украина.ру

Владимир Орлов: Россия разматывает ВСУ на дальней дистанции, пока феномен FPV-дронов не ушел в прошлое

В ближайшей перспективе роль малых БПЛА будет сильно снижаться. Так или иначе появятся малые средства ПВО, которые будут эффективно закрывать ближнее воздушное пространство, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2023-10-27T14:48

2023-10-27T14:48

2023-10-27T14:48

интервью

всу

россия

феномены

дроны

авдеевка

сша

танки

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия в ближайшее время может добиться "определенных тактических успехов" на Украине.- Владимир, что означает этот прогноз со стороны Белого дома?- Американцы всегда страхуются. И их медийное страхование сильно развито. Они прекрасно видят конфигурацию линии фронта и владеют ситуацией относительно того, что происходит на линии боевого соприкосновения. И делают выводы, что, ведя маневренную оборону, наши войска могут добиться небольших тактических успехов. Чтобы упредить злопыхательские комментарии в СМИ, они делают страховочный реверанс, не более того.- В последнее время ситуация вокруг Авдеевки была в центре внимания в потоке новостей с фронта. Появилась информация, что командование ВСУ перебрасывает 47-ю бригаду, прежде считавшуюся элитной. Ранее военные эксперты пришли к выводу, что замысел российского командования в боях за Артемовск сводился к созданию своего рода воронки, куда будут втягиваться резервы ВСУ для перемалывания. Повторится ли в Авдеевке это сценарий?- Под Артемовском не только перемалывались подразделения ВСУ, но и мы теряли технику и личный состав. Затяжные городские бои влияют на обе стороны. Поэтому говорить о том, что сулит нам большие выгоды, я бы поостерегся. Много огневых городских боев в близком контакте, когда солдаты видят друг друга в прицел автомата, с точки зрения военной науки не очень хорошо. Гораздо приятнее разматывать противника на дальних дистанциях, сберегая личный состав. Да, ВСУ будут перебрасывать резервы, потому что прекрасно понимают, что Авдеевка - в огневом мешке, и им нужно либо сдавать эту территорию, выравнивая линию боевого соприкосновения, либо за него упираться. Все это зависит от решений генштаба ВСУ. Решатся ли они сдать Авдеевку, выровняв ЛБС, либо будут следовать политической задаче и пытаться за нее биться? Этот вопрос находится в политической плоскости, какое решение примут западные кураторы относительно данной территории.- Мы затронули тему тактики в современной войне, в связи с этим хотел бы спросить о роли бронетехники. Сейчас танк — это лишь повозка для пушки, которая ведет огонь с закрытых позиций, или надежное средство для штурма опорных пунктов противника?- Современная роль танка ушла от классического назначения этого вида боевой техники. Конечно, сейчас нет таких боев, которые были на Курской дуге или под Москвой во время Великой Отечественной войны, чтобы танковая армия билась с танковой армией. Такого, скорее всего, и не произойдет. Хотя отдельные элементы, когда единицы бронетехники враждующих сторон встречаются на поле боя, случается. Пример - танк "Алеша", который проявил инициативу и выдвинулся навстречу к противнику. Но я думаю, что таких ситуаций будет мало, и мы вряд ли увидим эпическую танковую битву, описанную советским кинематографом.Что будет? Скорее всего, танки будут применяться в качестве бронированной артиллерии, машин огневой поддержки крупного калибра. Они будут поддерживать закрепление войск. В условиях современного боя, когда в воздухе находится масса различных средств поражения, которые уничтожают малоподвижные бронированные огневые единицы в виде САУ или танков. Вряд ли кто-то будет устраивать сейчас такие штурмы, понимая, что всей бронетехники можно быстро лишиться. И скорее всего, ее будут экономить и использовать в качестве бронированных огневых средств, которые можно поближе выдвинуть к линии боевого соприкосновения.- Судя по недавним истеричным заявлениям с украинской стороны по поводу массированного использования ВС России беспилотной авиации, можно ли сказать, что войну дронов мы выигрываем?- Нужно понимать, что война дронов сейчас ведется изделиями, которые изначально были предназначены для гражданского использования. То, что их адаптировали для ведения боевых действий, - временное явление. В ближайшей перспективе роль малых БПЛА будет сильно снижаться. Так или иначе появятся малые средства ПВО, которые будут эффективно закрывать ближнее воздушное пространство. Неизбежно, если появляется атакующее решение ВПК, рано или поздно найдется решение защищающее.Да, дроны стали феноменом этого военного конфликта, но военная наука и ВПК не стоят на месте. В течение года роль ударных FPV-дронов или дронов, которое сбрасывают бомбочки, будет сильно снижена.- Можно ли в целом утверждать, что над украинским командованием довлеют политические обстоятельства, которые вынуждают ВСУ биться за знаковые населенные пункты, а наш генштаб, напротив, руководствуется соображениями военной науки при проведении операций?- Я бы так не сказал. И наши военные выполняют политическую волю. Украинские военнослужащие не имеют полномочий для принятия самостоятельных решений в части ведения боевых действий. Украинский политикум вообще не имеет отношения к управлению ВСУ, все управление ведется из Пентагона.Что касается нас, то мы до сих пор находимся в состоянии маневренной обороны, и политическое решение о наступлении не принято. Любая армия так или иначе зависит от политиков. Вопрос только, какие и чьи политики этой армией управляют.- Тем временем добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, укомплектованный бывшими бойцами ВСУ, поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) "Каскад". Насколько это формирование может быть эффективно в бою и можно ли доверять вчерашним врагам?- Во время Второй мировой войны из пленных часто формировали соединения. У нас такие части создавали из числа бывших польских военнослужащих, которые не поддерживали Армию Крайову.Нужно понимать, насколько хорошо была поставлена морально-психологическая работа с ними, и как военная контрразведка определила тот контингент, который годен для зачисления на такую службу. Но украинским военнослужащим, которые перешли на нашу сторону, надо предлагать присоединиться к борьбе против оккупационного режима, узурпировавшего власть в Киеве.

https://ukraina.ru/20230905/1049180294.html

https://ukraina.ru/20231027/1050543448.html

https://ukraina.ru/20231027/1050537411.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, россия, феномены, дроны, авдеевка, сша, танки