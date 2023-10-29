Потрепанные резервы. Аналитик о том, что изменит переброска "элитной" 47-й бригады под Авдеевку - 29.10.2023 Украина.ру
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Потрепанные резервы. Аналитик о том, что изменит переброска "элитной" 47-й бригады под Авдеевку
Потрепанные резервы. Аналитик о том, что изменит переброска "элитной" 47-й бригады под Авдеевку - 29.10.2023 Украина.ру
Потрепанные резервы. Аналитик о том, что изменит переброска "элитной" 47-й бригады под Авдеевку
Из-за серьезных потерь "элитная" 47-я механизированная бригада перестала быть таковой. Её переброска под Авдеевку существенно не изменит расклад сил. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса, профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский
2023-10-29T06:00
2023-10-29T06:00
новости
авдеевка
бригада
всу
резервы
запорожье
запорожское направление
сво
потери
потери всу
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Поскольку ситуация на линии боевого соприкосновения сейчас стабильная, то переброска одной бригады на какое-либо из направлений не приведет к существенному изменению на фронте, рассказал эксперт.Если бы ВСУ создали группировку в пять-шесть бригад с боекомплектом, это бы создало угрозу. Но переброска одной 47-й "элитной" механизированной бригады Киеву ничего не даст, добавил он.Таким образом можно утверждать, что переброска 47-й бригады ВСУ не приведет ни к каким существенным изменениям ни под Авдеевкой, ни на Запорожье, отметил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231027/1050547330.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, авдеевка, бригада, всу, резервы, запорожье, запорожское направление, сво, потери, потери всу, офицеры, фронт
Новости, Авдеевка, бригада, ВСУ, резервы, Запорожье, Запорожское направление, СВО, потери, потери ВСУ, офицеры, фронт

Потрепанные резервы. Аналитик о том, что изменит переброска "элитной" 47-й бригады под Авдеевку

06:00 29.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Из-за серьезных потерь "элитная" 47-я механизированная бригада перестала быть таковой. Её переброска под Авдеевку существенно не изменит расклад сил. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса, профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский
Поскольку ситуация на линии боевого соприкосновения сейчас стабильная, то переброска одной бригады на какое-либо из направлений не приведет к существенному изменению на фронте, рассказал эксперт.
Если бы ВСУ создали группировку в пять-шесть бригад с боекомплектом, это бы создало угрозу. Но переброска одной 47-й "элитной" механизированной бригады Киеву ничего не даст, добавил он.
"Тем более из-за понесенных потерь она перестала быть таковой. Она уже состоит в основном из мобилизованных солдат. Кстати, около 60% кадровых украинских офицеров уже погибли", - подчеркнул Тиханский.
Таким образом можно утверждать, что переброска 47-й бригады ВСУ не приведет ни к каким существенным изменениям ни под Авдеевкой, ни на Запорожье, отметил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Тиханский интервью
27 октября, 14:06
Александр Тиханский: Россия скоро создаст 12 группировок, которые поставят ВСУ на шпагат и прорвут фронт Российское командование старается проводить операции с как можно меньшими потерями. Поэтому мы Авдеевку попытаемся осадить, перекрыв пути снабжения ВСУ. Если это удастся, то через полтора месяца противник там сдастся
 
НовостиАвдеевкабригадаВСУрезервыЗапорожьеЗапорожское направлениеСВОпотерипотери ВСУофицерыфронт
 
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