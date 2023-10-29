Потрепанные резервы. Аналитик о том, что изменит переброска "элитной" 47-й бригады под Авдеевку
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Из-за серьезных потерь "элитная" 47-я механизированная бригада перестала быть таковой. Её переброска под Авдеевку существенно не изменит расклад сил. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса, профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский
Поскольку ситуация на линии боевого соприкосновения сейчас стабильная, то переброска одной бригады на какое-либо из направлений не приведет к существенному изменению на фронте, рассказал эксперт.
Если бы ВСУ создали группировку в пять-шесть бригад с боекомплектом, это бы создало угрозу. Но переброска одной 47-й "элитной" механизированной бригады Киеву ничего не даст, добавил он.
"Тем более из-за понесенных потерь она перестала быть таковой. Она уже состоит в основном из мобилизованных солдат. Кстати, около 60% кадровых украинских офицеров уже погибли", - подчеркнул Тиханский.
Таким образом можно утверждать, что переброска 47-й бригады ВСУ не приведет ни к каким существенным изменениям ни под Авдеевкой, ни на Запорожье, отметил собеседник Украина.ру.
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27 октября, 14:06Александр Тиханский: Россия скоро создаст 12 группировок, которые поставят ВСУ на шпагат и прорвут фронт Российское командование старается проводить операции с как можно меньшими потерями. Поэтому мы Авдеевку попытаемся осадить, перекрыв пути снабжения ВСУ. Если это удастся, то через полтора месяца противник там сдастся