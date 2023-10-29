https://ukraina.ru/20231029/1050565959.html

Потрепанные резервы. Аналитик о том, что изменит переброска "элитной" 47-й бригады под Авдеевку

Потрепанные резервы. Аналитик о том, что изменит переброска "элитной" 47-й бригады под Авдеевку - 29.10.2023 Украина.ру

Потрепанные резервы. Аналитик о том, что изменит переброска "элитной" 47-й бригады под Авдеевку

Из-за серьезных потерь "элитная" 47-я механизированная бригада перестала быть таковой. Её переброска под Авдеевку существенно не изменит расклад сил. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса, профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский

2023-10-29T06:00

2023-10-29T06:00

2023-10-29T06:00

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потери всу

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Поскольку ситуация на линии боевого соприкосновения сейчас стабильная, то переброска одной бригады на какое-либо из направлений не приведет к существенному изменению на фронте, рассказал эксперт.Если бы ВСУ создали группировку в пять-шесть бригад с боекомплектом, это бы создало угрозу. Но переброска одной 47-й "элитной" механизированной бригады Киеву ничего не даст, добавил он.Таким образом можно утверждать, что переброска 47-й бригады ВСУ не приведет ни к каким существенным изменениям ни под Авдеевкой, ни на Запорожье, отметил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231027/1050547330.html

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новости, авдеевка, бригада, всу, резервы, запорожье, запорожское направление, сво, потери, потери всу, офицеры, фронт