https://ukraina.ru/20231027/1050547330.html
Александр Тиханский: Россия скоро создаст 12 группировок, которые поставят ВСУ на шпагат и прорвут фронт
Александр Тиханский: Россия скоро создаст 12 группировок, которые поставят ВСУ на шпагат и прорвут фронт - 27.10.2023 Украина.ру
Александр Тиханский: Россия скоро создаст 12 группировок, которые поставят ВСУ на шпагат и прорвут фронт
Российское командование старается проводить операции с как можно меньшими потерями. Поэтому мы Авдеевку попытаемся осадить, перекрыв пути снабжения ВСУ. Если это удастся, то через полтора месяца противник там сдастся
2023-10-27T14:06
2023-10-27T14:06
2023-10-27T15:22
всу
бригада
авдеевка
запорожье
интервью
россия
сво
херсонская область
днепр
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Именно этот вариант более реален, считает военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса, профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее военкоры с мест сообщили, что ВСУ в полном составе перебросили под Авдеевку с Запорожского направления 47-ю механизированную бригаду, которая некогда считалась одной из элитных, но понесла серьезные потери в боях в районе Работино.— Александр Иванович, в какой степени это облегчит наше положение на юге и затруднит продвижение в Авдеевке?— Поскольку ситуация на линии боевого соприкосновения более-менее стабильная, то переброска одной бригады на какое-либо из направлений не приведет к существенному изменению в военном балансе.Если бы ВС РФ или ВСУ создали группировку в пять-шесть бригад, насыщенных боекомплектом, это бы создало угрозу. Но переброска такой «элитной» бригады Киеву ничего не даст. Тем более из-за понесенных потерь она перестала быть таковой. Она уже состоит в основном из мобилизованных солдат. Кстати, около 60% кадровых украинских офицеров уже погибли.Резюмирую: переброска 47-й бригады не приведет ни к каким существенным изменениям ни под Авдеевкой, ни на Запорожье.— К какому сценарию сейчас идут боевые действия в Авдеевке: к сценарию Мариуполя или Артемовска?— Российское командование старается проводить операции с как можно меньшими потерями. Поэтому мы Авдеевку попытаемся осадить, перекрыв пути снабжения ВСУ. Если это удастся, то через полтора месяца противник там сдастся. Именно этот вариант более реален.— В Белом доме ранее заявили, что РФ добьется в предстоящие месяцы на Украине тактических преимуществ. Какие задачи-минимум мы можем поставить для себя в условиях позиционного фронта, о котором вы сказали в начале беседы?— Мне кажется, что мы используем бы часть резервов, создадим 10–12 наступательных группировок и введем их в бой на разных направлениях (не только Авдеевка и Запорожье), чтобы ВСУ распылили свои резервы. Если противнику их нечем будет поддержать, это даст нам возможность продвинутся по всему фронту.— Активность ВСУ с форсированием Днепра в Херсонской области может помешать этим нашим планам?— ВСУ уже целый год предпринимали попытки форсировать Днепр. Какие-то из них были эффективными, потому что противнику удалось создать там плацдарм, но они ни к чему не привели. Потому что российские инженерные заграждения и система обороны не даст Киеву развить свое наступление. Тем более сил для ведения таких штурмовых действий у него уже нет.— Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших вэсэушников, поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад». Когда от него следует ждать успехов на поле боя?— Не надо ожидать успехов от какого-то конкретного воинского подразделения. Мы не знаем, в какую конкретно ситуацию на фронте оно может попасть. Подразделение может угодить в огневой мешок, и через полтора часа от него ничего не останется.Что касается конкретно «Богдана Хмельницкого», я не думаю, что они могут принести какой-то существенный результат. Да, с точки зрения пропаганды это неплохой ход, но я бы не поручил им выполнять ответственные задания на важных направлениях. Это ненадежно.
https://ukraina.ru/20231026/1050510306.html
https://ukraina.ru/20231026/1050484613.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, бригада, авдеевка, запорожье, интервью, россия, сво, херсонская область, днепр
Александр Тиханский: Россия скоро создаст 12 группировок, которые поставят ВСУ на шпагат и прорвут фронт
14:06 27.10.2023 (обновлено: 15:22 27.10.2023)
Российское командование старается проводить операции с как можно меньшими потерями. Поэтому мы Авдеевку попытаемся осадить, перекрыв пути снабжения ВСУ. Если это удастся, то через полтора месяца противник там сдастся
Именно этот вариант более реален, считает военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса, профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее военкоры с мест сообщили, что ВСУ в полном составе перебросили под Авдеевку с Запорожского направления 47-ю механизированную бригаду, которая некогда считалась одной из элитных, но понесла серьезные потери в боях в районе Работино.
— Александр Иванович, в какой степени это облегчит наше положение на юге и затруднит продвижение в Авдеевке?
— Поскольку ситуация на линии боевого соприкосновения более-менее стабильная, то переброска одной бригады на какое-либо из направлений не приведет к существенному изменению в военном балансе.
Если бы ВС РФ или ВСУ создали группировку в пять-шесть бригад, насыщенных боекомплектом, это бы создало угрозу. Но переброска такой «элитной» бригады Киеву ничего не даст.
Тем более из-за понесенных потерь она перестала быть таковой. Она уже состоит в основном из мобилизованных солдат. Кстати, около 60% кадровых украинских офицеров уже погибли.
Резюмирую: переброска 47-й бригады не приведет ни к каким существенным изменениям ни под Авдеевкой, ни на Запорожье.
— К какому сценарию сейчас идут боевые действия в Авдеевке: к сценарию Мариуполя или Артемовска?
— Российское командование старается проводить операции с как можно меньшими потерями. Поэтому мы Авдеевку попытаемся осадить, перекрыв пути снабжения ВСУ. Если это удастся, то через полтора месяца противник там сдастся. Именно этот вариант более реален.
— В Белом доме ранее заявили, что РФ добьется в предстоящие месяцы на Украине тактических преимуществ. Какие задачи-минимум мы можем поставить для себя в условиях позиционного фронта, о котором вы сказали в начале беседы?
— Мне кажется, что мы используем бы часть резервов, создадим 10–12 наступательных группировок и введем их в бой на разных направлениях (не только Авдеевка и Запорожье), чтобы ВСУ распылили свои резервы. Если противнику их нечем будет поддержать, это даст нам возможность продвинутся по всему фронту.
— Активность ВСУ с форсированием Днепра в Херсонской области может помешать этим нашим планам?
— ВСУ уже целый год предпринимали попытки форсировать Днепр. Какие-то из них были эффективными, потому что противнику удалось создать там плацдарм, но они ни к чему не привели. Потому что российские инженерные заграждения и система обороны не даст Киеву развить свое наступление.
Тем более сил для ведения таких штурмовых действий у него уже нет.
— Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших вэсэушников, поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад». Когда от него следует ждать успехов на поле боя?
— Не надо ожидать успехов от какого-то конкретного воинского подразделения. Мы не знаем, в какую конкретно ситуацию на фронте оно может попасть. Подразделение может угодить в огневой мешок, и через полтора часа от него ничего не останется.
Что касается конкретно «Богдана Хмельницкого», я не думаю, что они могут принести какой-то существенный результат. Да, с точки зрения пропаганды это неплохой ход, но я бы не поручил им выполнять ответственные задания на важных направлениях. Это ненадежно.