https://ukraina.ru/20231027/1050547330.html

Александр Тиханский: Россия скоро создаст 12 группировок, которые поставят ВСУ на шпагат и прорвут фронт

Александр Тиханский: Россия скоро создаст 12 группировок, которые поставят ВСУ на шпагат и прорвут фронт - 27.10.2023 Украина.ру

Александр Тиханский: Россия скоро создаст 12 группировок, которые поставят ВСУ на шпагат и прорвут фронт

Российское командование старается проводить операции с как можно меньшими потерями. Поэтому мы Авдеевку попытаемся осадить, перекрыв пути снабжения ВСУ. Если это удастся, то через полтора месяца противник там сдастся

2023-10-27T14:06

2023-10-27T14:06

2023-10-27T15:22

всу

бригада

авдеевка

запорожье

интервью

россия

сво

херсонская область

днепр

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Именно этот вариант более реален, считает военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса, профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее военкоры с мест сообщили, что ВСУ в полном составе перебросили под Авдеевку с Запорожского направления 47-ю механизированную бригаду, которая некогда считалась одной из элитных, но понесла серьезные потери в боях в районе Работино.— Александр Иванович, в какой степени это облегчит наше положение на юге и затруднит продвижение в Авдеевке?— Поскольку ситуация на линии боевого соприкосновения более-менее стабильная, то переброска одной бригады на какое-либо из направлений не приведет к существенному изменению в военном балансе.Если бы ВС РФ или ВСУ создали группировку в пять-шесть бригад, насыщенных боекомплектом, это бы создало угрозу. Но переброска такой «элитной» бригады Киеву ничего не даст. Тем более из-за понесенных потерь она перестала быть таковой. Она уже состоит в основном из мобилизованных солдат. Кстати, около 60% кадровых украинских офицеров уже погибли.Резюмирую: переброска 47-й бригады не приведет ни к каким существенным изменениям ни под Авдеевкой, ни на Запорожье.— К какому сценарию сейчас идут боевые действия в Авдеевке: к сценарию Мариуполя или Артемовска?— Российское командование старается проводить операции с как можно меньшими потерями. Поэтому мы Авдеевку попытаемся осадить, перекрыв пути снабжения ВСУ. Если это удастся, то через полтора месяца противник там сдастся. Именно этот вариант более реален.— В Белом доме ранее заявили, что РФ добьется в предстоящие месяцы на Украине тактических преимуществ. Какие задачи-минимум мы можем поставить для себя в условиях позиционного фронта, о котором вы сказали в начале беседы?— Мне кажется, что мы используем бы часть резервов, создадим 10–12 наступательных группировок и введем их в бой на разных направлениях (не только Авдеевка и Запорожье), чтобы ВСУ распылили свои резервы. Если противнику их нечем будет поддержать, это даст нам возможность продвинутся по всему фронту.— Активность ВСУ с форсированием Днепра в Херсонской области может помешать этим нашим планам?— ВСУ уже целый год предпринимали попытки форсировать Днепр. Какие-то из них были эффективными, потому что противнику удалось создать там плацдарм, но они ни к чему не привели. Потому что российские инженерные заграждения и система обороны не даст Киеву развить свое наступление. Тем более сил для ведения таких штурмовых действий у него уже нет.— Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших вэсэушников, поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад». Когда от него следует ждать успехов на поле боя?— Не надо ожидать успехов от какого-то конкретного воинского подразделения. Мы не знаем, в какую конкретно ситуацию на фронте оно может попасть. Подразделение может угодить в огневой мешок, и через полтора часа от него ничего не останется.Что касается конкретно «Богдана Хмельницкого», я не думаю, что они могут принести какой-то существенный результат. Да, с точки зрения пропаганды это неплохой ход, но я бы не поручил им выполнять ответственные задания на важных направлениях. Это ненадежно.

https://ukraina.ru/20231026/1050510306.html

https://ukraina.ru/20231026/1050484613.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

всу, бригада, авдеевка, запорожье, интервью, россия, сво, херсонская область, днепр