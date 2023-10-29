https://ukraina.ru/20231029/1050565342.html

"Пришел лесник и всех выгнал". Эксперт рассказал о "большом успехе" ВСУ и боях в Серебрянском лесничестве

"Пришел лесник и всех выгнал". Эксперт рассказал о "большом успехе" ВСУ и боях в Серебрянском лесничестве - 29.10.2023 Украина.ру

"Пришел лесник и всех выгнал". Эксперт рассказал о "большом успехе" ВСУ и боях в Серебрянском лесничестве

На Купянском направлении продвижение российской армии пока застопорилось. Там уже два месяца продолжаются бои в Серебрянском лесничестве. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков

2023-10-29T05:30

2023-10-29T05:30

2023-10-29T05:30

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Одержать большую блестящую победу в Купянске российским войскам будет непросто. Там уже два месяца продолжаются бои в Серебрянском лесничестве, рассказал эксперт.Если российские войска возьмут только один Купянск, это будет недостаточная медийная компенсация. Потому что ВСУ в прошлом году кроме него взяли еще Изюм и Балаклею. И если из трех городов ВС РФ освободят только один, это не будет большой победой, отметил он.ВСУ сумели создать несколько плацдармов на левом берегу Днепра, — это уже их большой успех. А если противник сумеет куда-то продвинуться, это увеличит надежды Запада, что Киев может одержать военную победу над Россией, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231027/1050512216.html

купянск

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новости, купянск, изюм, лесничество, кременная, днр, днепр, сво, победа, россия, всу