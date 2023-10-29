"Пришел лесник и всех выгнал". Эксперт рассказал о "большом успехе" ВСУ и боях в Серебрянском лесничестве
На Купянском направлении продвижение российской армии пока застопорилось. Там уже два месяца продолжаются бои в Серебрянском лесничестве. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
Одержать большую блестящую победу в Купянске российским войскам будет непросто. Там уже два месяца продолжаются бои в Серебрянском лесничестве, рассказал эксперт.
Если российские войска возьмут только один Купянск, это будет недостаточная медийная компенсация. Потому что ВСУ в прошлом году кроме него взяли еще Изюм и Балаклею. И если из трех городов ВС РФ освободят только один, это не будет большой победой, отметил он.
"С этим сейчас тяжело. Пока это не получается. Там уже два месяца продолжаются бои в Серебрянском лесничестве. Прямо как в анекдоте: "Пришел лесник и всех выгнал". Это не тот масштаб", - подчеркнул Марков.
ВСУ сумели создать несколько плацдармов на левом берегу Днепра, — это уже их большой успех. А если противник сумеет куда-то продвинуться, это увеличит надежды Запада, что Киев может одержать военную победу над Россией, резюмировал собеседник издания.
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27 октября, 06:00"Нам не хватило недели": военный блогер раскрыл, почему ВС РФ не дошли до КупянскаНа Купянском направлении российские войска справедливо рассчитывали на быстрое продвижение. Но ВСУ смогли быстро перебросить резервы на данное направление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов