"Пришел лесник и всех выгнал". Эксперт рассказал о "большом успехе" ВСУ и боях в Серебрянском лесничестве - 29.10.2023 Украина.ру
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"Пришел лесник и всех выгнал". Эксперт рассказал о "большом успехе" ВСУ и боях в Серебрянском лесничестве
"Пришел лесник и всех выгнал". Эксперт рассказал о "большом успехе" ВСУ и боях в Серебрянском лесничестве - 29.10.2023 Украина.ру
"Пришел лесник и всех выгнал". Эксперт рассказал о "большом успехе" ВСУ и боях в Серебрянском лесничестве
На Купянском направлении продвижение российской армии пока застопорилось. Там уже два месяца продолжаются бои в Серебрянском лесничестве. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
2023-10-29T05:30
2023-10-29T05:30
новости
купянск
изюм
лесничество
кременная
днр
днепр
сво
победа
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Одержать большую блестящую победу в Купянске российским войскам будет непросто. Там уже два месяца продолжаются бои в Серебрянском лесничестве, рассказал эксперт.Если российские войска возьмут только один Купянск, это будет недостаточная медийная компенсация. Потому что ВСУ в прошлом году кроме него взяли еще Изюм и Балаклею. И если из трех городов ВС РФ освободят только один, это не будет большой победой, отметил он.ВСУ сумели создать несколько плацдармов на левом берегу Днепра, — это уже их большой успех. А если противник сумеет куда-то продвинуться, это увеличит надежды Запада, что Киев может одержать военную победу над Россией, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231027/1050512216.html
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новости, купянск, изюм, лесничество, кременная, днр, днепр, сво, победа, россия, всу
Новости, Купянск, Изюм, лесничество, Кременная, ДНР, Днепр, СВО, победа, Россия, ВСУ

"Пришел лесник и всех выгнал". Эксперт рассказал о "большом успехе" ВСУ и боях в Серебрянском лесничестве

05:30 29.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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На Купянском направлении продвижение российской армии пока застопорилось. Там уже два месяца продолжаются бои в Серебрянском лесничестве. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
Одержать большую блестящую победу в Купянске российским войскам будет непросто. Там уже два месяца продолжаются бои в Серебрянском лесничестве, рассказал эксперт.
Если российские войска возьмут только один Купянск, это будет недостаточная медийная компенсация. Потому что ВСУ в прошлом году кроме него взяли еще Изюм и Балаклею. И если из трех городов ВС РФ освободят только один, это не будет большой победой, отметил он.
"С этим сейчас тяжело. Пока это не получается. Там уже два месяца продолжаются бои в Серебрянском лесничестве. Прямо как в анекдоте: "Пришел лесник и всех выгнал". Это не тот масштаб", - подчеркнул Марков.
ВСУ сумели создать несколько плацдармов на левом берегу Днепра, — это уже их большой успех. А если противник сумеет куда-то продвинуться, это увеличит надежды Запада, что Киев может одержать военную победу над Россией, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
27 октября, 06:00
"Нам не хватило недели": военный блогер раскрыл, почему ВС РФ не дошли до КупянскаНа Купянском направлении российские войска справедливо рассчитывали на быстрое продвижение. Но ВСУ смогли быстро перебросить резервы на данное направление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
 
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05:30"Пришел лесник и всех выгнал". Эксперт рассказал о "большом успехе" ВСУ и боях в Серебрянском лесничестве
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