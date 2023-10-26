https://ukraina.ru/20231026/1050484613.html

Сергей Марков: ВСУ добились успеха на Днепре, зато в Авдеевке Россия разгромит весь Запад

Сергей Марков: ВСУ добились успеха на Днепре, зато в Авдеевке Россия разгромит весь Запад - 26.10.2023 Украина.ру

Сергей Марков: ВСУ добились успеха на Днепре, зато в Авдеевке Россия разгромит весь Запад

У Минобороны есть справедливые опасения насчет Авдеевки. Но есть и большие возможности. Если мы устроим там Артемовск-2 или Мариуполь-2, ситуация изменится коренным образом, считает директор Института политических исследований Сергей Марков

2023-10-26T04:01

2023-10-26T04:01

2023-10-26T10:54

интервью

россия

всу

запад

польша

авдеевка

днепр

артемовск

мариуполь

сво

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру— Сергей Александрович, у себя в телеграм-канале вы написали, что потеря Авдеевки может убить веру Запада в возможность военной победы ВСУ. Какой именно должна быть наша победа на этом направлении, чтобы это случилось?— Это должна быть очень большая победа.Если мы просто возьмем Авдеевку, это будет успешная операция, но этого недостаточно. А если нам удастся сделать из Авдеевки Артемовск-2 или Мариуполь-2, то это может подкосить веру Запада в победу ВСУ.Если эта битва будет продолжаться месяца два, к которой будет приковано внимание СМИ (в том числе западных), на Западе будут вынуждены транслировать новость, что ВСУ могут потерпеть военное поражение.А если в результате нашей победы в Авдеевке будут уничтожены огромные украинские силы, как в Артемовске, или они будут взяты в плен, как в Мариуполе (группировка противника там насчитывает около 10 тысяч человек), то это станет последней каплей, которая окончательно подорвет уверенность Запада в том, что ВСУ могут одержать победу над Россией.— Вы сказали о медийном эффекте, но пока Минобороны РФ в своих сводках вообще не пишет слово Авдеевка и просит СМИ воздержаться от комментирования тактических нюансов.— А нам и не надо, чтобы Минобороны комментировало Авдеевку. Важно, чтобы западные СМИ стали об этом говорить.Пока западные СМИ об этом не сообщают. Их внимание по-прежнему сосредоточено на Запорожье. К тому же западные СМИ заняты израильско-палестинским конфликтом. Но пройдет время, и они все же обратят внимание на Авдеевку.Почему Минобороны не комментирует Авдеевку, тоже понятно. Да, мы можем одержать крупную победу над ВСУ. А если это не получится? Вдруг это будет очередной попыткой штурма, которая ничем не закончится. Или ситуация там останется без изменений, как в случае с Мариьнкой или Угледаром.Кстати, на Купянском направлении у нас тоже все застопорилось.Резюмирую. У Минобороны есть справедливые опасения насчет Авдеевки. Но есть и большие возможности. Если мы устроим там Артемовск-2 или Мариуполь-2, ситуация изменится коренным образом.— А если ВСУ затеют большую операцию с форсированием Днепра в Херсонской области, то это перекроет наш успех по Авдеевке с точки зрения пропаганды, даже если они не добьются там никаких успехов?— Конечно. Потому что Днепр — это огромная река. То, что ВСУ создали несколько плацдармов на левом берегу, — это уже их большой успех. А если они сумеют куда-то продвинуться, это увеличит надежды Запада, что киевский режим может одержать военную победу над Россией.— Вы сказали про Купянск. Мы там можем что-то сделать, чтобы одержать свою блестящую победу?— С этим сейчас тяжело. Пока это не получается. Там уже два месяца продолжаются бои в Серебрянском лесничестве. Прямо как в анекдоте: «Пришел лесник и всех выгнал». Это не тот масштаб.Даже если мы возьмем только один Купянск, это будет недостаточная медийная компенсация. Потому что ВСУ в прошлом году кроме Купянска взяли еще Изюм и Балаклею. И если из этих трех городов, которые взяли они, освободим только один, это не будет большой победой.— Нужны ли нам громкие победы с занятием территорий? Может быть, надо потихоньку перемалывать личный состав и технику Украины?— Думать о том, что на Украине закончатся мужчины, — это плохая идея.Во-первых, это наши люди. Мы уже сами убили полмиллиона русских людей. Ничего хорошего в этом нет.Во-вторых, это план американцев. Чем больше украинцев погибнет от русского оружия, тем больше будет ненависти к России.В-третьих, даже если в украинской армии закончатся мужчины, то противник будет за деньги нанимать бойцов в Африке и на Ближнем Востоке.— А если мы перенесем боевые действия на территорию Запада, это поможет переломить эту тенденцию?— Если мы будем бить Запад на его территории, мы остановим террористическую волну. Если они взрывают газопроводы, а мы не будем отвечать, то они будут взрывать их дальше. Но это не остановит Запад от поддержки Украины. И потом, мы же не будем вторгаться в Польшу.Теоретически мы можем нанести удар по военным базам в Жешуве. Это нанесет определенный урон Западу. Но это проблему не решит. У них своих военных баз хватает.Поэтому давайте для начала разгромим все логистические центры на территории Украины. Мы пока полностью это сделать не можем.

https://ukraina.ru/20230221/1043779594.html

https://ukraina.ru/20231023/1050413614.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, запад, польша, авдеевка, днепр, артемовск, мариуполь, сво