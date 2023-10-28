Минтранс ДНР наградил более 100 работников транспорта - 28.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231028/1050569744.html
Минтранс ДНР наградил более 100 работников транспорта
Минтранс ДНР наградил более 100 работников транспорта - 28.10.2023 Украина.ру
Минтранс ДНР наградил более 100 работников транспорта
Почётные награды главы ДНР и правительства народной республики, а также ведомственные награды Минтранса были вручены более чем 100 представителям отрасли. Об этом сообщает правительство ДНР.
2023-10-28T09:23
2023-10-28T09:23
новости
днр
обстрелы
новые регионы рф
транспорт
общественный транспорт
транспортное сообщение
коммунальное хозяйство
восстановление донбасса
награждения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049618397_0:96:320:276_1920x0_80_0_0_1a22d2c612f8a5fb9d7cbaa5d6f72408.jpg
"Отмечать профессиональные праздники важно! Ведь это отличная возможность в кругу коллег и единомышленников подвести промежуточные итоги и почувствовать гордость за проделанную работу, наметить новые цели и горизонты, но, главное, наградить лучших", - сказано в сообщении.Заслуженные награды работникам автомобильного и городского пассажирского транспорта, а также специалистам дорожного хозяйства вручили 27 октября в министерстве транспорта ДНР. В чествовании профессионалов принял участие первый вице-премьер Андрей Чертков."Убеждён, что за ближайшие два-три года мы изменим не только качество дорог, но и улучшим работу общественного транспорта. И произойдет это во многом благодаря профессионализму и преданности делу работников отрасли", - сказал вице-премьер в торжественной речи.Донецкая Народная Республика восемь лет подвергалась обстрелам и разрушениям украинскими военными формированиями. по итогам референдума в сентябре 2022 года республика вошла в состав Российской Федерации. Российские регионы оказывают шефскую помощь ДНР в восстановлении.
https://ukraina.ru/20231028/1050567373.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049618397_0:66:320:306_1920x0_80_0_0_01dcee89316d9340709a6a4479252fac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днр, обстрелы, новые регионы рф, транспорт, общественный транспорт, транспортное сообщение, коммунальное хозяйство, восстановление донбасса, награждения, донбасс, новости донбасса
Новости, ДНР, обстрелы, Новые регионы РФ, транспорт, общественный транспорт, транспортное сообщение, коммунальное хозяйство, восстановление Донбасса, награждения, Донбасс, Новости Донбасса

Минтранс ДНР наградил более 100 работников транспорта

09:23 28.10.2023
 
© Раньше всех, ну почти телеграм-канал
© Раньше всех, ну почти телеграм-канал
Читать в
Почётные награды главы ДНР и правительства народной республики, а также ведомственные награды Минтранса были вручены более чем 100 представителям отрасли. Об этом сообщает правительство ДНР.
"Отмечать профессиональные праздники важно! Ведь это отличная возможность в кругу коллег и единомышленников подвести промежуточные итоги и почувствовать гордость за проделанную работу, наметить новые цели и горизонты, но, главное, наградить лучших", - сказано в сообщении.
Заслуженные награды работникам автомобильного и городского пассажирского транспорта, а также специалистам дорожного хозяйства вручили 27 октября в министерстве транспорта ДНР. В чествовании профессионалов принял участие первый вице-премьер Андрей Чертков.
"Убеждён, что за ближайшие два-три года мы изменим не только качество дорог, но и улучшим работу общественного транспорта. И произойдет это во многом благодаря профессионализму и преданности делу работников отрасли", - сказал вице-премьер в торжественной речи.
Донецкая Народная Республика восемь лет подвергалась обстрелам и разрушениям украинскими военными формированиями. по итогам референдума в сентябре 2022 года республика вошла в состав Российской Федерации. Российские регионы оказывают шефскую помощь ДНР в восстановлении.
28 октября, 02:24
Артиллерия ВСУ за сутки 19 раз обстреляла территорию ДНР – СЦККУкраинские военные за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 28 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
 
НовостиДНРобстрелыНовые регионы РФтранспортобщественный транспорттранспортное сообщениекоммунальное хозяйствовосстановление ДонбассанагражденияДонбассНовости Донбасса
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:09Беспорядки в Дагестане. Главное на Украине на утро 30 октября
08:00"Черный вторник" ВВС США и исторические предпосылки российско-корейского сотрудничества
05:25"Удар возмездия", "передоз здравого смысла". Учения РФ и саммит ЕС в "Вестях недели" с Дмитрием Киселевым
05:11Ростислав Ищенко о проблеме с армянскими правами и о том, почему это еще не ответ Армении
05:01Тимофей Борисов: Если война продолжится, Россия разнесет завод Rheinmetall вместе с новейшими "Пантерами"
05:00"Гадят друг другу потихоньку": Ростислав Ищенко о том, кто будет дальше платить за Украину
04:30Главное - маневры. Военный эксперт назвал важное условие, при котором армия РФ сможет развить наступление
04:12Грег Вайнер о "понаехавших" в Европе: вас всегда будут считать секонд-хендом
04:00Алексей Анпилогов о том, как переходят в армию России вывшие ВСУшники и почему нужно беречь добровольцев
23:23Аэродром Махачкалы освободили от несанкционированно проникших людей - Росавиация
23:14Ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем - власти Дагестана
23:12Муфтий Дагестана назвал ошибкой происшествие в аэропорту Махачкалы
22:48МВД возбудило уголовное дело из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы
19:54Русский мат. Бессмысленный и беспощадный
18:41Не только через плен. Алексей Анпилогов рассказал, как и почему украинцы идут воевать за Россию
18:32Встреча на Мальте, угроза "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". Итоги 29 октября на Украине
18:04Военный эксперт сообщил, чем займутся ВС РФ после взятия Авдеевки и какой "сюрприз" готовят зимой для ВСУ
18:00Закон о мове, расколовший Украину
17:59Раскольники на Украине захватили очередной храм Украинской православной церкви
17:33"Дорога смерти": военный эксперт раскрыл, когда пробьет "последний час" для гарнизона ВСУ в Авдеевке
Лента новостейМолния