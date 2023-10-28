https://ukraina.ru/20231028/1050569744.html
Минтранс ДНР наградил более 100 работников транспорта
Минтранс ДНР наградил более 100 работников транспорта - 28.10.2023 Украина.ру
Минтранс ДНР наградил более 100 работников транспорта
Почётные награды главы ДНР и правительства народной республики, а также ведомственные награды Минтранса были вручены более чем 100 представителям отрасли. Об этом сообщает правительство ДНР.
2023-10-28T09:23
2023-10-28T09:23
2023-10-28T09:23
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"Отмечать профессиональные праздники важно! Ведь это отличная возможность в кругу коллег и единомышленников подвести промежуточные итоги и почувствовать гордость за проделанную работу, наметить новые цели и горизонты, но, главное, наградить лучших", - сказано в сообщении.Заслуженные награды работникам автомобильного и городского пассажирского транспорта, а также специалистам дорожного хозяйства вручили 27 октября в министерстве транспорта ДНР. В чествовании профессионалов принял участие первый вице-премьер Андрей Чертков."Убеждён, что за ближайшие два-три года мы изменим не только качество дорог, но и улучшим работу общественного транспорта. И произойдет это во многом благодаря профессионализму и преданности делу работников отрасли", - сказал вице-премьер в торжественной речи.Донецкая Народная Республика восемь лет подвергалась обстрелам и разрушениям украинскими военными формированиями. по итогам референдума в сентябре 2022 года республика вошла в состав Российской Федерации. Российские регионы оказывают шефскую помощь ДНР в восстановлении.
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новости, днр, обстрелы, новые регионы рф, транспорт, общественный транспорт, транспортное сообщение, коммунальное хозяйство, восстановление донбасса, награждения, донбасс, новости донбасса
Новости, ДНР, обстрелы, Новые регионы РФ, транспорт, общественный транспорт, транспортное сообщение, коммунальное хозяйство, восстановление Донбасса, награждения, Донбасс, Новости Донбасса
Минтранс ДНР наградил более 100 работников транспорта
Почётные награды главы ДНР и правительства народной республики, а также ведомственные награды Минтранса были вручены более чем 100 представителям отрасли. Об этом сообщает правительство ДНР.
"Отмечать профессиональные праздники важно! Ведь это отличная возможность в кругу коллег и единомышленников подвести промежуточные итоги и почувствовать гордость за проделанную работу, наметить новые цели и горизонты, но, главное, наградить лучших", - сказано в сообщении.
Заслуженные награды работникам автомобильного и городского пассажирского транспорта, а также специалистам дорожного хозяйства вручили 27 октября в министерстве транспорта ДНР. В чествовании профессионалов принял участие первый вице-премьер Андрей Чертков.
"Убеждён, что за ближайшие два-три года мы изменим не только качество дорог, но и улучшим работу общественного транспорта. И произойдет это во многом благодаря профессионализму и преданности делу работников отрасли", - сказал вице-премьер в торжественной речи.
Донецкая Народная Республика восемь лет подвергалась обстрелам и разрушениям украинскими военными формированиями. по итогам референдума в сентябре 2022 года республика вошла в состав Российской Федерации. Российские регионы оказывают шефскую помощь ДНР в восстановлении.