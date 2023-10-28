https://ukraina.ru/20231028/1050569744.html

Минтранс ДНР наградил более 100 работников транспорта

Минтранс ДНР наградил более 100 работников транспорта - 28.10.2023 Украина.ру

Минтранс ДНР наградил более 100 работников транспорта

Почётные награды главы ДНР и правительства народной республики, а также ведомственные награды Минтранса были вручены более чем 100 представителям отрасли. Об этом сообщает правительство ДНР.

2023-10-28T09:23

2023-10-28T09:23

2023-10-28T09:23

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"Отмечать профессиональные праздники важно! Ведь это отличная возможность в кругу коллег и единомышленников подвести промежуточные итоги и почувствовать гордость за проделанную работу, наметить новые цели и горизонты, но, главное, наградить лучших", - сказано в сообщении.Заслуженные награды работникам автомобильного и городского пассажирского транспорта, а также специалистам дорожного хозяйства вручили 27 октября в министерстве транспорта ДНР. В чествовании профессионалов принял участие первый вице-премьер Андрей Чертков."Убеждён, что за ближайшие два-три года мы изменим не только качество дорог, но и улучшим работу общественного транспорта. И произойдет это во многом благодаря профессионализму и преданности делу работников отрасли", - сказал вице-премьер в торжественной речи.Донецкая Народная Республика восемь лет подвергалась обстрелам и разрушениям украинскими военными формированиями. по итогам референдума в сентябре 2022 года республика вошла в состав Российской Федерации. Российские регионы оказывают шефскую помощь ДНР в восстановлении.

https://ukraina.ru/20231028/1050567373.html

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новости, днр, обстрелы, новые регионы рф, транспорт, общественный транспорт, транспортное сообщение, коммунальное хозяйство, восстановление донбасса, награждения, донбасс, новости донбасса