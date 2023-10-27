https://ukraina.ru/20231027/1050551828.html

Пушилин о разрушениях Донецка: власти могут только фиксировать и помогать материалами

Пушилин о разрушениях Донецка: власти могут только фиксировать и помогать материалами - 27.10.2023 Украина.ру

Пушилин о разрушениях Донецка: власти могут только фиксировать и помогать материалами

Обстрелы Петровского района Донецка прекратятся тогда, когда войска отодвинут ВСУ от Марьинки. Власти могут фиксировать разрушения и помогать горожанам стройматериалами, рассказал глава ДНР Денис Пушилин

2023-10-27T16:29

2023-10-27T16:29

2023-10-27T16:29

новости

днр

денис пушилин

война

обстрелы

разрушения

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Петровский район Донецка ежедневно обстреливают украинские войска. Снаряды разбили некоторые жилые дома и квартиры, собственникам нужна помощь в восстановлении. Дончане ждут, когда обстрелы прекратятся. "Пока Марьинка не будет полностью освобождена и пока мы не отодвинем противника, этот вопрос будет сложно решить. Противник наносит удары бездумно и хаотично", - ответил на вопрос корреспондента издания Украина.ру Денис Пушилин.Журналистка издания Украина.ру привела конкретный пример: у одного дома снесло крышу, выбило окна, осколками посечены ворота. Хозяйка не знает, к кому и куда обращаться за помощью. Денис Пушилин посоветовал обращаться к представителям местных органов власти. Однако, как рассказал глава ДНР, чиновники могут только фиксировать разрушения и помогать стройматериалами.“Но этот вопрос нельзя так просто оставлять”, - добавил Денис Пушилин.Глава ДНР поручил послу ДНР Ольге Макеевой оказать помощь по указанному случаю.

https://ukraina.ru/20231027/1050549455.html

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новости, днр, денис пушилин, война, обстрелы, разрушения