Военные США по приказу Байдена нанесла удары по Сирии - Пентагон - 27.10.2023 Украина.ру
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Военные США по приказу Байдена нанесла удары по Сирии - Пентагон
Военные США по приказу Байдена нанесла удары по Сирии - Пентагон - 27.10.2023 Украина.ру
Военные США по приказу Байдена нанесла удары по Сирии - Пентагон
Вооружённые силы США нанесли удар по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами. Об этом говорится в заявлении шефа Пентагона Ллойда Остина, 26 октября распространённом пресс-службой ведомства
2023-10-27T05:51
2023-10-27T05:52
новости
сирия
сша
иран
джо байден
пентагон
атака
палестино-израильский конфликт
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"По приказу президента Байдена силы США провели удар в рамках самообороны по двум объектам на востоке Сирии, которые использовались КСИР и связанными [с ним] группировками", - сказал Остин.По его словам, "высокоточные" удары США стали ответом на атаки против персонала США в Ираке и Сирии, и не связаны с палестино-израильским конфликтом.Глава Пентагона подчеркнул, что США не намерены участвовать в дальнейших боевых действиях, "но эти поддерживаемые Ираном атаки неприемлемы и должны прекратиться". В случае продолжения атак, которые начались 17 октября и привели к гибели одного и ранении 21 военнослужащего, США "без колебаний примут дальнейшие необходимые меры" для защиты своих граждан.
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новости, сирия, сша, иран, джо байден, пентагон, атака, палестино-израильский конфликт
Новости, Сирия, США, Иран, Джо Байден, Пентагон, атака, Палестино-израильский конфликт

Военные США по приказу Байдена нанесла удары по Сирии - Пентагон

05:51 27.10.2023 (обновлено: 05:52 27.10.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Tech. Sgt. Ben Bloker, U.S. Air ForceF-15
F-15 - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© commons.wikimedia.org / Tech. Sgt. Ben Bloker, U.S. Air Force
Читать в
Вооружённые силы США нанесли удар по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами. Об этом говорится в заявлении шефа Пентагона Ллойда Остина, 26 октября распространённом пресс-службой ведомства
"По приказу президента Байдена силы США провели удар в рамках самообороны по двум объектам на востоке Сирии, которые использовались КСИР и связанными [с ним] группировками", - сказал Остин.
По его словам, "высокоточные" удары США стали ответом на атаки против персонала США в Ираке и Сирии, и не связаны с палестино-израильским конфликтом.
Глава Пентагона подчеркнул, что США не намерены участвовать в дальнейших боевых действиях, "но эти поддерживаемые Ираном атаки неприемлемы и должны прекратиться". В случае продолжения атак, которые начались 17 октября и привели к гибели одного и ранении 21 военнослужащего, США "без колебаний примут дальнейшие необходимые меры" для защиты своих граждан.
Евстафьев - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 11:11
Чего не хватило американцам на Ближнем Востоке и как Британия обыграла США - ЕвстафьевПолитолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру рассказал, кто является главным злом для США, а также объяснил, каким образом британцы поставили американцев в тяжёлое положение
 
НовостиСирияСШАИранДжо БайденПентагонатакаПалестино-израильский конфликт
 
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