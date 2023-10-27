https://ukraina.ru/20231027/1050534349.html

Военные США по приказу Байдена нанесла удары по Сирии - Пентагон

Военные США по приказу Байдена нанесла удары по Сирии - Пентагон - 27.10.2023 Украина.ру

Военные США по приказу Байдена нанесла удары по Сирии - Пентагон

Вооружённые силы США нанесли удар по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами. Об этом говорится в заявлении шефа Пентагона Ллойда Остина, 26 октября распространённом пресс-службой ведомства

2023-10-27T05:51

2023-10-27T05:51

2023-10-27T05:52

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палестино-израильский конфликт

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"По приказу президента Байдена силы США провели удар в рамках самообороны по двум объектам на востоке Сирии, которые использовались КСИР и связанными [с ним] группировками", - сказал Остин.По его словам, "высокоточные" удары США стали ответом на атаки против персонала США в Ираке и Сирии, и не связаны с палестино-израильским конфликтом.Глава Пентагона подчеркнул, что США не намерены участвовать в дальнейших боевых действиях, "но эти поддерживаемые Ираном атаки неприемлемы и должны прекратиться". В случае продолжения атак, которые начались 17 октября и привели к гибели одного и ранении 21 военнослужащего, США "без колебаний примут дальнейшие необходимые меры" для защиты своих граждан.

https://ukraina.ru/20231025/1050468726.html

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новости, сирия, сша, иран, джо байден, пентагон, атака, палестино-израильский конфликт