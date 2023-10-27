Военные США по приказу Байдена нанесла удары по Сирии - Пентагон
05:51 27.10.2023 (обновлено: 05:52 27.10.2023)
Вооружённые силы США нанесли удар по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами. Об этом говорится в заявлении шефа Пентагона Ллойда Остина, 26 октября распространённом пресс-службой ведомства
"По приказу президента Байдена силы США провели удар в рамках самообороны по двум объектам на востоке Сирии, которые использовались КСИР и связанными [с ним] группировками", - сказал Остин.
По его словам, "высокоточные" удары США стали ответом на атаки против персонала США в Ираке и Сирии, и не связаны с палестино-израильским конфликтом.
Глава Пентагона подчеркнул, что США не намерены участвовать в дальнейших боевых действиях, "но эти поддерживаемые Ираном атаки неприемлемы и должны прекратиться". В случае продолжения атак, которые начались 17 октября и привели к гибели одного и ранении 21 военнослужащего, США "без колебаний примут дальнейшие необходимые меры" для защиты своих граждан.
25 октября, 11:11Чего не хватило американцам на Ближнем Востоке и как Британия обыграла США - ЕвстафьевПолитолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру рассказал, кто является главным злом для США, а также объяснил, каким образом британцы поставили американцев в тяжёлое положение