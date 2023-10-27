Учёные РХТУ придумали способ самоуничтожения захваченного противником БПЛА - 27.10.2023 Украина.ру
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Учёные РХТУ придумали способ самоуничтожения захваченного противником БПЛА
Учёные РХТУ придумали способ самоуничтожения захваченного противником БПЛА - 27.10.2023 Украина.ру
Учёные РХТУ придумали способ самоуничтожения захваченного противником БПЛА
Попавший к противнику беспилотник может быть полностью уничтожен с помощью введённых в состав пластиков корпуса воспламеняемых наночастиц металла. Об этом со ссылкой на учёных лаборатории РХТУ имени Менделеева 27 октября сообщает РИА Новости
2023-10-27T03:47
2023-10-27T03:48
новости
россия
наука
бпла
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"В случае захвата БПЛА противником уничтожение электроники может оказаться недостаточным. Выходом из этой ситуации могло бы послужить контролируемое самоуничтожение всего изделия или его критически важных узлов, причём без применения боекомплекта на случай, если он уже израсходован к моменту захвата", - рассказал научный сотрудник целевой поисковой лаборатории перспективных высокоэнергетических материалов Дмитрий Патрикеев.Решить задачу предлагается с помощью введения наночастиц металлов в структуру полимерных пластиков, из которых изготовлен корпус изделия."Металлические нанодобавки, как и ранее упомянутый термит, могут быть воспламенены компактным лазером. Это позволит не только обезопасить информацию, содержащуюся в БПЛА, но и потенциально создать новый подвид дронов-камикадзе", - уточнили в РХТУ.По словам создателей нового метода, вопрос защиты информации сейчас в какой-то мере решён для программного обеспечения, но при доступе к физическому носителю информации злоумышленникам мало что можно противопоставить. И контролируемое самоуничтожение устройства может являться единственным решением в такой ситуации. Однако существующие на данный момент механические способы разрушения носителей информации не дают полной гарантии, что данные невозможно будет восстановить."Наиболее надежным решением является воздействие высокими температурами, которые могут быть достигнуты при горении специальных составов. Однако к таким составам существует целый ряд требований для их безопасного применения: отсутствие пламени, искр, дыма и токсичных продуктов горения. Также не менее важным является применение недорогих компонентов, которые будут доступны при достаточно массовом применении", - рассказали в РХТУ.Разработанная в РХТУ смесь из кремния и оксида железа (относящаяся к классу термитов) позволяет получить высокую температуру и при этом не выделяет большие объемы продуктов горения, поэтому безопасна для корпуса устройства. Новый состав обладает значительной фоточувствительностью, поэтому может быть подожжён маленьким лазером.Отмечается, что в случае с различными беспилотниками носителем информации может быть не только запоминающее устройство, но и отдельные детали и узлы изделия. Для их полного уничтожения учёными РХТУ и был предложен метод с введением наночастиц металлов.
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Новости, Россия, Наука, БПЛА

Учёные РХТУ придумали способ самоуничтожения захваченного противником БПЛА

03:47 27.10.2023 (обновлено: 03:48 27.10.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКорректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в Запорожской области
Корректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Попавший к противнику беспилотник может быть полностью уничтожен с помощью введённых в состав пластиков корпуса воспламеняемых наночастиц металла. Об этом со ссылкой на учёных лаборатории РХТУ имени Менделеева 27 октября сообщает РИА Новости
"В случае захвата БПЛА противником уничтожение электроники может оказаться недостаточным. Выходом из этой ситуации могло бы послужить контролируемое самоуничтожение всего изделия или его критически важных узлов, причём без применения боекомплекта на случай, если он уже израсходован к моменту захвата", - рассказал научный сотрудник целевой поисковой лаборатории перспективных высокоэнергетических материалов Дмитрий Патрикеев.
Решить задачу предлагается с помощью введения наночастиц металлов в структуру полимерных пластиков, из которых изготовлен корпус изделия.
"Металлические нанодобавки, как и ранее упомянутый термит, могут быть воспламенены компактным лазером. Это позволит не только обезопасить информацию, содержащуюся в БПЛА, но и потенциально создать новый подвид дронов-камикадзе", - уточнили в РХТУ.
По словам создателей нового метода, вопрос защиты информации сейчас в какой-то мере решён для программного обеспечения, но при доступе к физическому носителю информации злоумышленникам мало что можно противопоставить. И контролируемое самоуничтожение устройства может являться единственным решением в такой ситуации. Однако существующие на данный момент механические способы разрушения носителей информации не дают полной гарантии, что данные невозможно будет восстановить.
"Наиболее надежным решением является воздействие высокими температурами, которые могут быть достигнуты при горении специальных составов. Однако к таким составам существует целый ряд требований для их безопасного применения: отсутствие пламени, искр, дыма и токсичных продуктов горения. Также не менее важным является применение недорогих компонентов, которые будут доступны при достаточно массовом применении", - рассказали в РХТУ.
Разработанная в РХТУ смесь из кремния и оксида железа (относящаяся к классу термитов) позволяет получить высокую температуру и при этом не выделяет большие объемы продуктов горения, поэтому безопасна для корпуса устройства. Новый состав обладает значительной фоточувствительностью, поэтому может быть подожжён маленьким лазером.
Отмечается, что в случае с различными беспилотниками носителем информации может быть не только запоминающее устройство, но и отдельные детали и узлы изделия. Для их полного уничтожения учёными РХТУ и был предложен метод с введением наночастиц металлов.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября, 13:19
FPV-революция: как ВС РФ осваивают дроны-камикадзеКонфликт России и Украины по праву можно называть "войной дронов". Причём, помимо привычных уже квадро-, гекса- и других коптеров в последнее время активно используются компактные FPV-дроны (беспилотники, при управлении которыми оператор видит всё от первого лица), которые в основном выполняют функции камикадзе
 
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