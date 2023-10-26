https://ukraina.ru/20231026/1050525857.html
Захарова объяснила как при помощи СМИ США "отмежёвываются от террористической деятельности Зеленского"
Захарова объяснила как при помощи СМИ США "отмежёвываются от террористической деятельности Зеленского" - 26.10.2023 Украина.ру
Захарова объяснила как при помощи СМИ США "отмежёвываются от террористической деятельности Зеленского"
Ряд последних публикаций европейских журналистов, в которых они обличили преступления киевского режима, наглядно демонстрируют попытку определённой части политической элиты США отмежеваться от террористической деятельности Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге
2023-10-26T19:15
2023-10-26T19:15
2023-10-26T19:15
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Речь шла о статье опубликованной 23 октября The Washington Post, в которой ответственность за гибель Дарьи Дугиной и взрывах на Крымском мосту возлагалась на украинские спецслужбы. В статье, напомнила Захарова, отмечается, что с 2015 года ЦРУ направило десятки миллионов долларов на подготовку украинских спецслужб и их превращение в союзников для борьбы с Россией. В том же ключе упоминается и британская "МИ-6". Спикер министерства иностранных дел особо подчеркнула, что в РФ об этом говорили уже давно, а появление подобного рода публикаций в западной прессе обоснованно несколькими причинами. Помимо этого представитель МИДа добавила, что через СМИ определённая часть политического истеблишмента США намерена снять с себя ответственность и показать, что они как бы не причастны к преступлениям киевского режима. Ранее Мария Захарова заявляла, что Россия противостоит "киевскорежимным карателям"
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мид рф, мария захарова, украина, россия, сво, дарья дугина, теракт, всу, сбу
Новости, МИД РФ, Мария Захарова, Украина, Россия, СВО, Дарья Дугина, теракт, ВСУ, СБУ
Захарова объяснила как при помощи СМИ США "отмежёвываются от террористической деятельности Зеленского"
Ряд последних публикаций европейских журналистов, в которых они обличили преступления киевского режима, наглядно демонстрируют попытку определённой части политической элиты США отмежеваться от террористической деятельности Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге
Речь шла о статье
опубликованной 23 октября The Washington Post, в которой ответственность за гибель Дарьи Дугиной и взрывах на Крымском мосту
возлагалась на украинские спецслужбы
.
В статье, напомнила Захарова, отмечается, что с 2015 года ЦРУ направило десятки миллионов долларов на подготовку украинских спецслужб и их превращение в союзников для борьбы с Россией. В том же ключе упоминается и британская "МИ-6".
Спикер министерства иностранных дел особо подчеркнула, что в РФ об этом говорили уже давно, а появление подобного рода публикаций в западной прессе обоснованно несколькими причинами.
"Во-первых, потому что начинаются выборы в Соединённых Штатах Америки, которые диктуют свои законы средствам массовой информации. Во-вторых, потому что определённой части политической элиты, в том числе и связанной со средствами массовой информации, нужно сделать всё для того, чтобы отмежеваться от террористической деятельности Зеленского", – сказала Мария Захарова.
Помимо этого представитель МИДа добавила, что через СМИ определённая часть политического истеблишмента США намерена снять с себя ответственность и показать, что они как бы не причастны к преступлениям киевского режима.
Ранее Мария Захарова заявляла
, что Россия противостоит "киевскорежимным карателям"