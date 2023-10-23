ЦРУ обучала СБУ диверсиям и терактам на территории России - The Washington Post - 23.10.2023 Украина.ру
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ЦРУ обучала СБУ диверсиям и терактам на территории России - The Washington Post
ЦРУ обучала СБУ диверсиям и терактам на территории России - The Washington Post - 23.10.2023 Украина.ру
ЦРУ обучала СБУ диверсиям и терактам на территории России - The Washington Post
ЦРУ не только обучала украинскую Службу безопасности Украины диверсиям и терактам на территории России с 2014 года. Об этом сообщила в опубликованной 23 октября статье американская газета The Washington Post
2023-10-23T17:33
2023-10-23T17:33
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цру
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дарья дугина
убийство
гур моу
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"По словам нынешних и бывших украинских и американских чиновников, в миссиях участвовали элитные группы украинских оперативников из управлений, которые были сформированы, обучены и оснащены в тесном сотрудничестве с ЦРУ. По словам чиновников, с 2015 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на то, чтобы превратить службы Украины, созданные при советских временах, в мощных союзников в борьбе с Москвой", - сообщили журналисты, ссылаясь на источники в спецслужбах Украины, США и неназванных стран Запада.ЦРУ "предоставило Украине передовые системы наблюдения, обучило новобранцев на украинских объектах, а также в Соединённых Штатах, построило новые штаб-квартиры для подразделений украинской военной разведки", сказано в статье. Там также отмечен беспрецедентно огромный обмен разведданными и утверждается: "По словам чиновников, ЦРУ сохраняет значительное присутствие в Киеве".Анонимы из ЦРУ сообщили изданию о своей непричастности к убийствам и другим терактам на территории России. При этом в публикации сказано: "Однако взрыв автомобиля, в результате которого погибла Дарья Дугина, подчеркнул, что Украина использует то, что чиновники в Киеве называют "ликвидациями", в качестве оружия войны". По словам анонимного сотрудника СБУ, за последние 20 месяцев произошли десятки подобных убийств. Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ на условиях анонимности сравнил террористов из украинских спецслужб с деятельностью израильской Моссад. По его мнению, расширение географии убийств "на русских в третьих странах" может серьёзно осложнить путь постсоветской Украины к членству в НАТО и ЕС.В публикации"Украинские шпионы с глубокими связями с ЦРУ ведут теневую войну против России" американское издание обстоятельно подошло к оправданию террористической деятельности украинских спецслужб. В статье рассказано про "возможности, которые украинские шпионские агентства развивали в течение почти десятилетие" с государственного переворота на Украине в 2014 году. С того времени СБУ и ГУР Минобороны постсоветской республики "установили новые глубокие связи с ЦРУ".В мае руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News прокомментировал обвинения в причастности украинских спецслужб к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной на молодёжном фестивале в августе 2022 года словами "мы убивали, и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".
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новости, новости украины, цру, сбу, террористы, терроризм, террористическая группа, дарья дугина, убийство, гур моу, израиль, спецслужбы, спецоперация, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, сша
Новости, Новости Украины, ЦРУ, СБУ, террористы, терроризм, террористическая группа, Дарья Дугина, убийство, ГУР МОУ, Израиль, спецслужбы, Спецоперация, Главное управление разведки Украины (ГУР), Кирилл Буданов, США

ЦРУ обучала СБУ диверсиям и терактам на территории России - The Washington Post

17:33 23.10.2023
 
© AP / Tom WilliamsУильям Бернс Бёрнс глава ЦРУ
Уильям Бернс Бёрнс глава ЦРУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP / Tom Williams
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ЦРУ не только обучала украинскую Службу безопасности Украины диверсиям и терактам на территории России с 2014 года. Об этом сообщила в опубликованной 23 октября статье американская газета The Washington Post
"По словам нынешних и бывших украинских и американских чиновников, в миссиях участвовали элитные группы украинских оперативников из управлений, которые были сформированы, обучены и оснащены в тесном сотрудничестве с ЦРУ. По словам чиновников, с 2015 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на то, чтобы превратить службы Украины, созданные при советских временах, в мощных союзников в борьбе с Москвой", - сообщили журналисты, ссылаясь на источники в спецслужбах Украины, США и неназванных стран Запада.
ЦРУ "предоставило Украине передовые системы наблюдения, обучило новобранцев на украинских объектах, а также в Соединённых Штатах, построило новые штаб-квартиры для подразделений украинской военной разведки", сказано в статье. Там также отмечен беспрецедентно огромный обмен разведданными и утверждается: "По словам чиновников, ЦРУ сохраняет значительное присутствие в Киеве".
Анонимы из ЦРУ сообщили изданию о своей непричастности к убийствам и другим терактам на территории России. При этом в публикации сказано: "Однако взрыв автомобиля, в результате которого погибла Дарья Дугина, подчеркнул, что Украина использует то, что чиновники в Киеве называют "ликвидациями", в качестве оружия войны". По словам анонимного сотрудника СБУ, за последние 20 месяцев произошли десятки подобных убийств.
Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ на условиях анонимности сравнил террористов из украинских спецслужб с деятельностью израильской Моссад. По его мнению, расширение географии убийств "на русских в третьих странах" может серьёзно осложнить путь постсоветской Украины к членству в НАТО и ЕС.
В публикации"Украинские шпионы с глубокими связями с ЦРУ ведут теневую войну против России" американское издание обстоятельно подошло к оправданию террористической деятельности украинских спецслужб. В статье рассказано про "возможности, которые украинские шпионские агентства развивали в течение почти десятилетие" с государственного переворота на Украине в 2014 году. С того времени СБУ и ГУР Минобороны постсоветской республики "установили новые глубокие связи с ЦРУ".
В мае руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News прокомментировал обвинения в причастности украинских спецслужб к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной на молодёжном фестивале в августе 2022 года словами "мы убивали, и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".
1 сентября, 13:51
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