https://ukraina.ru/20231023/1050420432.html

ЦРУ обучала СБУ диверсиям и терактам на территории России - The Washington Post

ЦРУ обучала СБУ диверсиям и терактам на территории России - The Washington Post - 23.10.2023 Украина.ру

ЦРУ обучала СБУ диверсиям и терактам на территории России - The Washington Post

ЦРУ не только обучала украинскую Службу безопасности Украины диверсиям и терактам на территории России с 2014 года. Об этом сообщила в опубликованной 23 октября статье американская газета The Washington Post

2023-10-23T17:33

2023-10-23T17:33

2023-10-23T17:33

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"По словам нынешних и бывших украинских и американских чиновников, в миссиях участвовали элитные группы украинских оперативников из управлений, которые были сформированы, обучены и оснащены в тесном сотрудничестве с ЦРУ. По словам чиновников, с 2015 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на то, чтобы превратить службы Украины, созданные при советских временах, в мощных союзников в борьбе с Москвой", - сообщили журналисты, ссылаясь на источники в спецслужбах Украины, США и неназванных стран Запада.ЦРУ "предоставило Украине передовые системы наблюдения, обучило новобранцев на украинских объектах, а также в Соединённых Штатах, построило новые штаб-квартиры для подразделений украинской военной разведки", сказано в статье. Там также отмечен беспрецедентно огромный обмен разведданными и утверждается: "По словам чиновников, ЦРУ сохраняет значительное присутствие в Киеве".Анонимы из ЦРУ сообщили изданию о своей непричастности к убийствам и другим терактам на территории России. При этом в публикации сказано: "Однако взрыв автомобиля, в результате которого погибла Дарья Дугина, подчеркнул, что Украина использует то, что чиновники в Киеве называют "ликвидациями", в качестве оружия войны". По словам анонимного сотрудника СБУ, за последние 20 месяцев произошли десятки подобных убийств. Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ на условиях анонимности сравнил террористов из украинских спецслужб с деятельностью израильской Моссад. По его мнению, расширение географии убийств "на русских в третьих странах" может серьёзно осложнить путь постсоветской Украины к членству в НАТО и ЕС.В публикации"Украинские шпионы с глубокими связями с ЦРУ ведут теневую войну против России" американское издание обстоятельно подошло к оправданию террористической деятельности украинских спецслужб. В статье рассказано про "возможности, которые украинские шпионские агентства развивали в течение почти десятилетие" с государственного переворота на Украине в 2014 году. С того времени СБУ и ГУР Минобороны постсоветской республики "установили новые глубокие связи с ЦРУ".В мае руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News прокомментировал обвинения в причастности украинских спецслужб к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной на молодёжном фестивале в августе 2022 года словами "мы убивали, и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".

https://ukraina.ru/20230901/1049095935.html

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