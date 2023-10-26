Захарова: Россия противостоит "киевскорежимным карателям" - 26.10.2023 Украина.ру
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Захарова: Россия противостоит "киевскорежимным карателям"
Захарова: Россия противостоит "киевскорежимным карателям" - 26.10.2023 Украина.ру
Захарова: Россия противостоит "киевскорежимным карателям"
Под обстрелами ВСУ по-прежнему гибнут и получают ранения ни в чём не повинные мирные жители, в том числе дети. Об этом 26 октября на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-10-26T17:47
2023-10-26T17:47
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владимир зеленский
кирилл буданов
мария захарова
мид рф
брифинги
военные преступления
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"Киевскорежимные каратели продолжают безжалостно наносить удары по населённым пунктам Донбасса, Приазовья, Херсонщины и других российских регионов", - сообщила официальный представитель МИД России.По ее мнению, особую ненависть у военнослужащих ВСУ вызывают объекты гражданской инфраструктуры. 22 октября в Херсонской области в результате обстрелов украинских неонацистов погиб один человек, двое получили осколочные ранения. Затем, 24 октября, по вине ВСУ в этом российском регионе погибли двое мирных жителей и один получил ранения.Из-за обстрелов украинскими военными Донецка в городе 23 и 24 октября погибли два человека и четверо ранены. По вине ВСУ умножатся жертвы и в соседней ЛНР: по информации властей республики, с 1 января по 22 октября текущего года на территории республики из-за обстрелов ВСУ и подрыва на взрывоопасных предметах погибли 65 человек, в том числе ребёнок, а также ранения получили 223 человека, в том числе 20 детей."Всё это вновь подтверждает, что для преступного киевского режима человеческая жизнь не стоит и ломаного гроша. Этот киевский режим оставляет после себя только разрушения, выжженное поле. Это их задача, но мы им будем противостоять", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Тем временем Владимир Зеленский созвал 26 октября военный кабинет в "специальном" формате и поинтересовался дальнейшим планом действий. Среди докладчиков был и глава ГУР Минобороны, заявивший в мае: "Мы убивали русских и будем их убивать в любой точке мира".
https://ukraina.ru/20231026/1050517358.html
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новости, новости украины, владимир зеленский, кирилл буданов, мария захарова, мид рф, брифинги, военные преступления, сво, жертвы, донбасс, новые регионы рф, херсонская область, херсонское направление, донецк, донецкая народная республика, южно-донецкое направление, обстрелы
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Мария Захарова, МИД РФ, брифинги, Военные преступления, СВО, жертвы, Донбасс, Новые регионы РФ, Херсонская область, Херсонское направление, Донецк, Донецкая Народная Республика, Южно-Донецкое направление, обстрелы

Захарова: Россия противостоит "киевскорежимным карателям"

17:47 26.10.2023
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкАкция в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины
Акция в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Игорь Маслов
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Под обстрелами ВСУ по-прежнему гибнут и получают ранения ни в чём не повинные мирные жители, в том числе дети. Об этом 26 октября на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Киевскорежимные каратели продолжают безжалостно наносить удары по населённым пунктам Донбасса, Приазовья, Херсонщины и других российских регионов", - сообщила официальный представитель МИД России.
По ее мнению, особую ненависть у военнослужащих ВСУ вызывают объекты гражданской инфраструктуры.
22 октября в Херсонской области в результате обстрелов украинских неонацистов погиб один человек, двое получили осколочные ранения. Затем, 24 октября, по вине ВСУ в этом российском регионе погибли двое мирных жителей и один получил ранения.
Из-за обстрелов украинскими военными Донецка в городе 23 и 24 октября погибли два человека и четверо ранены. По вине ВСУ умножатся жертвы и в соседней ЛНР: по информации властей республики, с 1 января по 22 октября текущего года на территории республики из-за обстрелов ВСУ и подрыва на взрывоопасных предметах погибли 65 человек, в том числе ребёнок, а также ранения получили 223 человека, в том числе 20 детей.

"Всё это вновь подтверждает, что для преступного киевского режима человеческая жизнь не стоит и ломаного гроша. Этот киевский режим оставляет после себя только разрушения, выжженное поле. Это их задача, но мы им будем противостоять", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Тем временем Владимир Зеленский созвал 26 октября военный кабинет в "специальном" формате и поинтересовался дальнейшим планом действий. Среди докладчиков был и глава ГУР Минобороны, заявивший в мае: "Мы убивали русских и будем их убивать в любой точке мира".
Владимир Зеленский на Змеином - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября, 17:07
Зеленский потребовал от Залужного и Буданова план дальнейших действийПрезидент Украины Владимир Зеленский созвал военный кабинет и поинтересовался дальнейшим планом действий. Об этом он 26 октября написал в своём телеграм-канале
 
НовостиНовости УкраиныВладимир ЗеленскийКирилл БудановМария ЗахароваМИД РФбрифингиВоенные преступленияСВОжертвыДонбассНовые регионы РФХерсонская областьХерсонское направлениеДонецкДонецкая Народная РеспубликаЮжно-Донецкое направлениеобстрелы
 
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