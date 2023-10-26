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Захарова: Россия противостоит "киевскорежимным карателям"

Захарова: Россия противостоит "киевскорежимным карателям" - 26.10.2023 Украина.ру

Захарова: Россия противостоит "киевскорежимным карателям"

Под обстрелами ВСУ по-прежнему гибнут и получают ранения ни в чём не повинные мирные жители, в том числе дети. Об этом 26 октября на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-10-26T17:47

2023-10-26T17:47

2023-10-26T17:47

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"Киевскорежимные каратели продолжают безжалостно наносить удары по населённым пунктам Донбасса, Приазовья, Херсонщины и других российских регионов", - сообщила официальный представитель МИД России.По ее мнению, особую ненависть у военнослужащих ВСУ вызывают объекты гражданской инфраструктуры. 22 октября в Херсонской области в результате обстрелов украинских неонацистов погиб один человек, двое получили осколочные ранения. Затем, 24 октября, по вине ВСУ в этом российском регионе погибли двое мирных жителей и один получил ранения.Из-за обстрелов украинскими военными Донецка в городе 23 и 24 октября погибли два человека и четверо ранены. По вине ВСУ умножатся жертвы и в соседней ЛНР: по информации властей республики, с 1 января по 22 октября текущего года на территории республики из-за обстрелов ВСУ и подрыва на взрывоопасных предметах погибли 65 человек, в том числе ребёнок, а также ранения получили 223 человека, в том числе 20 детей."Всё это вновь подтверждает, что для преступного киевского режима человеческая жизнь не стоит и ломаного гроша. Этот киевский режим оставляет после себя только разрушения, выжженное поле. Это их задача, но мы им будем противостоять", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Тем временем Владимир Зеленский созвал 26 октября военный кабинет в "специальном" формате и поинтересовался дальнейшим планом действий. Среди докладчиков был и глава ГУР Минобороны, заявивший в мае: "Мы убивали русских и будем их убивать в любой точке мира".

https://ukraina.ru/20231026/1050517358.html

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