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Убийство Дугиной планировали в СБУ, Зеленский согласовал теракт - The Washington Post

Убийство Дугиной планировали в СБУ, Зеленский согласовал теракт - The Washington Post - 23.10.2023 Украина.ру

Убийство Дугиной планировали в СБУ, Зеленский согласовал теракт - The Washington Post

Служба безопасности Украины до сих пор не находит в себе смелости официально заявить о причастности к убийству гражданских лиц на территории России. Очередное признание в этом анонимы из СБУ сделали в опубликованной 23 октября статье The Washington Post

2023-10-23T16:56

2023-10-23T16:56

2023-10-23T16:56

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В публикации "Украинские шпионы с глубокими связями с ЦРУ ведут теневую войну против России" американское издание выяснило, что Владимир Зеленский согласовывал теракты на территории России. Среди убитых гражданских лиц была и Дарья Дугина – дочь известного российского общественного деятеля Александра Дугина.Ссылаясь на "интервью с более чем двумя дюжинами нынешних и бывших сотрудников разведки и безопасности Украины, США и западных стран", американская газета выяснила, что представители официального Киева врали о непричастности к террористическим актам на территории России. Более того: ЦРУ США самым активным образом участвовало в подготовке террористов, вооружало их и всячески поддерживало – вплоть до строительства новых зданий для украинских спецслужб.Убийство Дугиной в интервью американскому изданию неназванный представитель СБУ прокомментировал так: "Она дочь отца российской пропаганды".По его словам, мотив убийства Дугиной заключался в том, что теракты в России — это "нарратив", показывающий врагам Украины, что "наказание неизбежно даже для тех, кто считает себя неприкасаемыми".The Washington Post со ссылкой на своих высокопоставленных информаторов в спецслужбах США и Украины, сообщила, что убийство Дугиной в августе 2022 года было операцией, организованной СБУ. Американское издание не использовало термин "теракт", назвав произошедшее "одним из самых крайних случаев смертельной мести", в котором "были замешаны не только мирные жители, но и украинская женщина и, по-видимому, ничего не подозревающая девочка-подросток".В изложении истории убийства Дугиной издание напомнило известные факты: ФСБ назвала главной подозреваемой 42-летнюю Наталью Вовк, которая в июле въехала в Россию из Эстонии, сняла квартиру в том же комплексе, что и Дугина, и провела несколько недель за наблюдением и после теракта уехала обратно в Эстонию вместе с дочерью. ФСБ также выявила предполагаемого сообщника украинской террористки, который тоже сбежал в Эстонию.Издание сообщило и ранее малоизвестные подробности: при подготовке к теракту "украинские оперативники установили в переноске для домашних животных потайной отсек, по словам сотрудников службы безопасности, знакомых с операцией, и использовали его для сокрытия компонентов бомбы". Именно эта бомба и сработала в августе на молодёжном музыкальном фестивале под автомобилем Дарьи Дугиной.Согласно публикации, СБУ планировала убийство дочери с отцом, которого кто-то где-то иногда называет "мозгом Путина". Однако убить удалось лишь Дарью Дугину."В то время Украина решительно осудила причастность к нападению. "Украина не имеет к этому абсолютно никакого отношения, потому что мы не преступное государство, как Россия, и не террористическое государство", — заявил советник Зеленского Михаил Подоляк. Однако в недавних интервью в Киеве официальные лица признали, что эти опровержения были ложными. Они подтвердили, что СБУ спланировала и провела операцию, и заявили, что, хотя Дугин, возможно, был основной целью, его дочь — также активная сторонница вторжения — не была невинной жертвой", - сказано в публикации.

https://ukraina.ru/20230907/1049220984.html

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новости, расследование, теракт, терроризм, сбу, украина, сша, дарья дугина, александр дугин, цру, спецоперация, михаил подоляк