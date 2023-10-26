Депутат Рады: Кеннеди воскреснет, Украину сохранит Телец, а Европой будут править Девы - 26.10.2023 Украина.ру
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Депутат Рады: Кеннеди воскреснет, Украину сохранит Телец, а Европой будут править Девы
Депутат Рады: Кеннеди воскреснет, Украину сохранит Телец, а Европой будут править Девы - 26.10.2023 Украина.ру
Депутат Рады: Кеннеди воскреснет, Украину сохранит Телец, а Европой будут править Девы
Предсказания депутат опубликовал 26 октября в своем телеграм-канале. Он не уточнил, таро, руны, гадалка или некая иноземная субстанция приоткрыла ему тайну будущего миропорядка
2023-10-26T16:25
2023-10-26T16:25
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Депутат Верховной рады Евгений Шевченко считает, что в будущем во всем мире к власти будут приходить люди с рациональным мышлением, именно таких лидеров поддерживает сегодня "преобладающие общественные массы"."Время легких воздушных людей и их простых решений – уходит в прошлое. Начинается эпоха мастодонтов. Людей связанных с землей. Большинство людей на планете будут умолять вернуть скучные времена застоя. Столкновения воздуха и воды разделят горы и земля. И наступит тишина. На долго, но не навсегда. Мир цикличен. Забудьте про воздушных лидеров. Пусть возвращаются на сцену. Ибо они чуть не разрушили планету! Кеннеди Воскреснет! Украина рождена под знаком Тельца и только под этим созвездием сохранится. Европой будут править девы. Нашу планету ждет смена правительств. Россия освободится от жадных весов", – написал депутат. Авторская орфография и пунктуация сохранена.Юрий Гудименко, украинский телеведущий, публицист, писатель-сатирик и политический деятель обратил внимание на пост, заскринил и разместил в своем блоге с подписью:"Пишет нам народный депутат Украины от моего родного Запорожья. Сделано", – прокомментировал Гудименко.
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новости, новости украины, верховная рада, прогноз
Новости, Новости Украины, Верховная Рада, прогноз

Депутат Рады: Кеннеди воскреснет, Украину сохранит Телец, а Европой будут править Девы

16:25 26.10.2023
 
© Телеграм @evgenishevchenkoДепутат Верховной рады Евгений Шевченко
Депутат Верховной рады Евгений Шевченко
© Телеграм @evgenishevchenko
Читать в
Предсказания депутат опубликовал 26 октября в своем телеграм-канале. Он не уточнил, таро, руны, гадалка или некая иноземная субстанция приоткрыла ему тайну будущего миропорядка
Депутат Верховной рады Евгений Шевченко считает, что в будущем во всем мире к власти будут приходить люди с рациональным мышлением, именно таких лидеров поддерживает сегодня "преобладающие общественные массы".
"Время легких воздушных людей и их простых решений – уходит в прошлое. Начинается эпоха мастодонтов. Людей связанных с землей. Большинство людей на планете будут умолять вернуть скучные времена застоя. Столкновения воздуха и воды разделят горы и земля. И наступит тишина. На долго, но не навсегда. Мир цикличен. Забудьте про воздушных лидеров. Пусть возвращаются на сцену. Ибо они чуть не разрушили планету!
Кеннеди Воскреснет! Украина рождена под знаком Тельца и только под этим созвездием сохранится. Европой будут править девы. Нашу планету ждет смена правительств. Россия освободится от жадных весов", – написал депутат. Авторская орфография и пунктуация сохранена.
Юрий Гудименко, украинский телеведущий, публицист, писатель-сатирик и политический деятель обратил внимание на пост, заскринил и разместил в своем блоге с подписью:
"Пишет нам народный депутат Украины от моего родного Запорожья. Сделано", – прокомментировал Гудименко.
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
5 октября, 20:16
Путин предсказал гибель киевского режима без поддержки ЗападаОкончание поставок так называемой помощи от Запада на Украину приведёт к гибели всего киевского режима. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
 
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