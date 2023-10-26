https://ukraina.ru/20231026/1050515234.html

Депутат Рады: Кеннеди воскреснет, Украину сохранит Телец, а Европой будут править Девы

Депутат Рады: Кеннеди воскреснет, Украину сохранит Телец, а Европой будут править Девы - 26.10.2023 Украина.ру

Депутат Рады: Кеннеди воскреснет, Украину сохранит Телец, а Европой будут править Девы

Предсказания депутат опубликовал 26 октября в своем телеграм-канале. Он не уточнил, таро, руны, гадалка или некая иноземная субстанция приоткрыла ему тайну будущего миропорядка

2023-10-26T16:25

2023-10-26T16:25

2023-10-26T16:25

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Депутат Верховной рады Евгений Шевченко считает, что в будущем во всем мире к власти будут приходить люди с рациональным мышлением, именно таких лидеров поддерживает сегодня "преобладающие общественные массы"."Время легких воздушных людей и их простых решений – уходит в прошлое. Начинается эпоха мастодонтов. Людей связанных с землей. Большинство людей на планете будут умолять вернуть скучные времена застоя. Столкновения воздуха и воды разделят горы и земля. И наступит тишина. На долго, но не навсегда. Мир цикличен. Забудьте про воздушных лидеров. Пусть возвращаются на сцену. Ибо они чуть не разрушили планету! Кеннеди Воскреснет! Украина рождена под знаком Тельца и только под этим созвездием сохранится. Европой будут править девы. Нашу планету ждет смена правительств. Россия освободится от жадных весов", – написал депутат. Авторская орфография и пунктуация сохранена.Юрий Гудименко, украинский телеведущий, публицист, писатель-сатирик и политический деятель обратил внимание на пост, заскринил и разместил в своем блоге с подписью:"Пишет нам народный депутат Украины от моего родного Запорожья. Сделано", – прокомментировал Гудименко.

https://ukraina.ru/20231005/1049946640.html

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2023

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новости, новости украины, верховная рада, прогноз