https://ukraina.ru/20231026/1050505716.html
Польский суд отменил штраф для "Газпрома" и строивших с ним "Северный поток - 2" компаний
Польский суд отменил штраф для "Газпрома" и строивших с ним "Северный поток - 2" компаний - 26.10.2023 Украина.ру
Польский суд отменил штраф для "Газпрома" и строивших с ним "Северный поток - 2" компаний
Газпром не заплатит многомиллиардный штраф, наложенный главой польского управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK). Суд отменил решение, сообщает 26 октября Puls Biznesu
2023-10-26T12:37
2023-10-26T12:37
2023-10-26T12:38
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польша
газпром
северный поток-2
штраф
суд
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Решение польского суда во второй инстанции отменило наложенный в 2020 году штраф на "Газпром" и его европейских партнеров. "Газпром" должен был заплатить около 7,6 млрд, а его партнеры – Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall – в общей сложности 61 млн долларов. UOKiK применил финансовые санкции за создание компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" без согласия главы антимонопольного ведомства. Бизнесмены обратились в суд, в ноябре 2022 года суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил наложенный штраф, но регулятор подал апелляцию.Вынесенное решение окончательное и не подлежит пересмотру. Однако официальный представитель регулятора Малгожата Целох заявила, что ведомство рассмотрит возможность дальнейших юридических шагов."Суд отказался от устного обоснования своего решения, поэтому UOKiK ждет письменного обоснования и, как только с ним ознакомится, примет решение о дальнейших юридических шагах", — сказала Целох.
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новости, польша, газпром, северный поток-2, штраф, суд
Новости, Польша, Газпром, Северный поток-2, штраф, Суд
Польский суд отменил штраф для "Газпрома" и строивших с ним "Северный поток - 2" компаний
12:37 26.10.2023 (обновлено: 12:38 26.10.2023)
Газпром не заплатит многомиллиардный штраф, наложенный главой польского управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK). Суд отменил решение, сообщает 26 октября Puls Biznesu
Решение польского суда во второй инстанции отменило наложенный в 2020 году штраф на "Газпром" и его европейских партнеров. "Газпром" должен был заплатить около 7,6 млрд, а его партнеры – Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall – в общей сложности 61 млн долларов. UOKiK применил финансовые санкции за создание компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" без согласия главы антимонопольного ведомства.
Бизнесмены обратились в суд, в ноябре 2022 года суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил наложенный штраф, но регулятор подал апелляцию.
"Апелляционный суд отменил решение президента UOKiK о штрафе для "Газпрома" и его пяти партнеров по строительству "Северного потока — 2". Это конец продолжающегося за закрытыми дверями судебного процесса, в котором российский газовый гигант боролся с решением UOKiK", – сообщает издание.
Вынесенное решение окончательное и не подлежит пересмотру. Однако официальный представитель регулятора Малгожата Целох заявила, что ведомство рассмотрит возможность дальнейших юридических шагов.
"Суд отказался от устного обоснования своего решения, поэтому UOKiK ждет письменного обоснования и, как только с ним ознакомится, примет решение о дальнейших юридических шагах", — сказала Целох.