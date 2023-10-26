https://ukraina.ru/20231026/1050505716.html

Польский суд отменил штраф для "Газпрома" и строивших с ним "Северный поток - 2" компаний

Польский суд отменил штраф для "Газпрома" и строивших с ним "Северный поток - 2" компаний - 26.10.2023 Украина.ру

Польский суд отменил штраф для "Газпрома" и строивших с ним "Северный поток - 2" компаний

Газпром не заплатит многомиллиардный штраф, наложенный главой польского управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK). Суд отменил решение, сообщает 26 октября Puls Biznesu

2023-10-26T12:37

2023-10-26T12:37

2023-10-26T12:38

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Решение польского суда во второй инстанции отменило наложенный в 2020 году штраф на "Газпром" и его европейских партнеров. "Газпром" должен был заплатить около 7,6 млрд, а его партнеры – Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall – в общей сложности 61 млн долларов. UOKiK применил финансовые санкции за создание компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" без согласия главы антимонопольного ведомства. Бизнесмены обратились в суд, в ноябре 2022 года суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил наложенный штраф, но регулятор подал апелляцию.Вынесенное решение окончательное и не подлежит пересмотру. Однако официальный представитель регулятора Малгожата Целох заявила, что ведомство рассмотрит возможность дальнейших юридических шагов."Суд отказался от устного обоснования своего решения, поэтому UOKiK ждет письменного обоснования и, как только с ним ознакомится, примет решение о дальнейших юридических шагах", — сказала Целох.

https://ukraina.ru/20231024/1050427379.html

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новости, польша, газпром, северный поток-2, штраф, суд