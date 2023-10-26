Страны ЕС обнаружили до 16 млрд евро нераспределенного финансирования - 26.10.2023 Украина.ру
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Страны ЕС обнаружили до 16 млрд евро нераспределенного финансирования
Страны ЕС обнаружили до 16 млрд евро нераспределенного финансирования - 26.10.2023 Украина.ру
Страны ЕС обнаружили до 16 млрд евро нераспределенного финансирования
Страны ЕС обнаружили до 16 миллиардов евро нераспределённого финансирования блока, сообщила 26 октября британская газета Financial Times со ссылкой на дипломата ЕС
2023-10-26T12:45
2023-10-26T12:45
новости
ес
евросоюз
еврокомиссия
зарубежье
украина
дания
деньги
средства
помощь
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Издание приводит слова дипломата, пожелавшего остаться неназванным.По его словам, это свидетельствует о том, что Еврокомиссия "не проделала должным образом свою домашнюю работу", прежде чем просить много дополнительных денег, а государства-члены этим "недовольны".На саммите в Брюсселе 26-27 октября лидеры ЕС обсудят корректировку многолетнего бюджета ЕС до 2027 года. В Еврокомиссии хотят предусмотреть в бюджете 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Украине на период с 2024 по 2027 год.Источник издания сообщил, что в ЕС настроены согласовать финансирвоания Киева до конца 2023 года.Financial Times пишет, что многие страны ЕС отклонили запросы Еврокомиссии о выделении 50 миллиардов евро для покрытия других потребностей в финансировании, в том числе более высокие, чем ожидалось, процентные выплаты по совместному займу ЕС на план восстановления после пандемии коронавируса. Представители стран утверждают, что национальные бюджеты находятся под сильным давлением.Вместо этого, ряд европейских стран попросил Брюссель найти внутренние сбережения или неизрасходованные средства.Комиссия также предупреждала государства-члены, что финансирование важнейших программ ЕС может быть сокращено на 30%, если бюджет не будет пополнен за счёт национальных взносов, пишет FT.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в следующем году Украина рассчитывает получить от Евросоюза финансовую помощь еще на 18 миллиардов евро по новой программе Ukraine Facility. Он же сообщил, что Киев уже получил от ЕС девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиардов евро. В целом бюджетная поддержка Евросоюза в 2023 году составила 15 миллиардов евро.
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новости, ес, евросоюз, еврокомиссия, зарубежье, украина, дания, деньги, средства, помощь
Новости, ЕС, Евросоюз, Еврокомиссия, Зарубежье, Украина, Дания, деньги, средства, помощь

Страны ЕС обнаружили до 16 млрд евро нераспределенного финансирования

12:45 26.10.2023
 
© Фото : Открытые источникиденьги, зарплата в конверте, конверт с деньгами, евро
деньги, зарплата в конверте, конверт с деньгами, евро - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Открытые источники
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Страны ЕС обнаружили до 16 миллиардов евро нераспределённого финансирования блока, сообщила 26 октября британская газета Financial Times со ссылкой на дипломата ЕС
"Дания и другие страны обнаружили до 16 миллиардов евро нераспределенного финансирования ЕС, которое Брюссель, похоже, не учел, когда делал запрос на выделение дополнительных 100 миллиардов евро на следующие четыре года", - говорится в статье.
Издание приводит слова дипломата, пожелавшего остаться неназванным.
По его словам, это свидетельствует о том, что Еврокомиссия "не проделала должным образом свою домашнюю работу", прежде чем просить много дополнительных денег, а государства-члены этим "недовольны".
На саммите в Брюсселе 26-27 октября лидеры ЕС обсудят корректировку многолетнего бюджета ЕС до 2027 года. В Еврокомиссии хотят предусмотреть в бюджете 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Украине на период с 2024 по 2027 год.
Источник издания сообщил, что в ЕС настроены согласовать финансирвоания Киева до конца 2023 года.
Financial Times пишет, что многие страны ЕС отклонили запросы Еврокомиссии о выделении 50 миллиардов евро для покрытия других потребностей в финансировании, в том числе более высокие, чем ожидалось, процентные выплаты по совместному займу ЕС на план восстановления после пандемии коронавируса. Представители стран утверждают, что национальные бюджеты находятся под сильным давлением.
Вместо этого, ряд европейских стран попросил Брюссель найти внутренние сбережения или неизрасходованные средства.
Комиссия также предупреждала государства-члены, что финансирование важнейших программ ЕС может быть сокращено на 30%, если бюджет не будет пополнен за счёт национальных взносов, пишет FT.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в следующем году Украина рассчитывает получить от Евросоюза финансовую помощь еще на 18 миллиардов евро по новой программе Ukraine Facility. Он же сообщил, что Киев уже получил от ЕС девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиардов евро. В целом бюджетная поддержка Евросоюза в 2023 году составила 15 миллиардов евро.
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
23 октября, 19:04
Страны ЕС не смогли договориться о новом пакете помощи УкраинеВ который раз главы МИД 27-ми стран Евросоюза не пришли к консенсусу в вопросе очередного транша помощи Киеву. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
 
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