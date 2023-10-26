https://ukraina.ru/20231026/1050496936.html

Артиллерия ВСУ за сутки 8 раз обстреляла территорию ДНР – СЦКК

Артиллерия ВСУ за сутки 8 раз обстреляла территорию ДНР – СЦКК - 26.10.2023 Украина.ру

Артиллерия ВСУ за сутки 8 раз обстреляла территорию ДНР – СЦКК

Украинские военные за прошедшие сутки восемь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 26 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-10-26T06:58

2023-10-26T06:58

2023-10-26T06:58

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Всего украинскими военными по Донецку, Горловке, Макеевке, Зайцеву, Гольмовскому, Ясиноватскому району было выпущено 25 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о восьми фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На Донецком направлении противник совершил три обстрела из артиллерии 155 мм. На Горловском четыре обстрела из артиллерии 155 мм и 152 мм. На Ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступила информация о ранении одного гражданского лица – мужчины в Травневом.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 24 раза. Всего по Горловке, Донецку, Луганскому, Гольмовскому, Ясиноватскому району было выпущено 86 единиц различных боеприпасов.

https://ukraina.ru/20231026/1050480241.html

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новости, россия, днр, обстрелы, всу, сво