В оккупированном Запорожье бушует пожар. Новости СВО - 23.06.2026 Украина.ру
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В оккупированном Запорожье бушует пожар. Новости СВО
В оккупированном Запорожье бушует пожар. Новости СВО - 23.06.2026 Украина.ру
В оккупированном Запорожье бушует пожар. Новости СВО
Российские военные наносят удары по целям врага в оккупированном Запорожье, там зафиксировали пожар. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-23T10:55
2026-06-23T10:54
сво
спецоперация
россия
запорожье
днепропетровская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
украина.ру
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🟥 ВС РФ ударили по целям в Васильковском районе Днепропетровской области. Сообщается, что были прилеты по пожарной части.🟥 ВС РФ разнесли блиндажи с военными ВСУ на Добропольском направлении, информирует Минобороны России.🟥 На неделе от ударов ВСУ в РФ пострадали свыше 290 человек, это наибольший показатель в 2026 году, отметил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.🟥 Часть Крыма обесточена из-за нарушений в электросетях, сообщает "Крымэнерго". Отключены потребители городских округов: Евпатория, Саки, Красноперекопск, Джанкой, а также Красноперекопского, Сакского, Джанкойского и Красногвардейского районов. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочно, в течение суток электроснабжение будет восстановлено.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 140 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
россия
запорожье
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, россия, запорожье, днепропетровская область, родион мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Запорожье, Днепропетровская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

В оккупированном Запорожье бушует пожар. Новости СВО

10:55 23.06.2026
 
© Фото : ГСЧС Украины
- РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : ГСЧС Украины
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Российские военные наносят удары по целям врага в оккупированном Запорожье, там зафиксировали пожар. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 ВС РФ ударили по целям в Васильковском районе Днепропетровской области. Сообщается, что были прилеты по пожарной части.
🟥 ВС РФ разнесли блиндажи с военными ВСУ на Добропольском направлении, информирует Минобороны России.
🟥 На неделе от ударов ВСУ в РФ пострадали свыше 290 человек, это наибольший показатель в 2026 году, отметил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
🟥 Часть Крыма обесточена из-за нарушений в электросетях, сообщает "Крымэнерго". Отключены потребители городских округов: Евпатория, Саки, Красноперекопск, Джанкой, а также Красноперекопского, Сакского, Джанкойского и Красногвардейского районов.
Ведутся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочно, в течение суток электроснабжение будет восстановлено.
О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 140 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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СВОСпецоперацияРоссияЗапорожьеДнепропетровская областьРодион МирошникВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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