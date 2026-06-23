https://ukraina.ru/20260623/v-okkupirovannom-zaporozhe-bushuet-pozhar-novosti-svo-1080519958.html

В оккупированном Запорожье бушует пожар. Новости СВО

В оккупированном Запорожье бушует пожар. Новости СВО - 23.06.2026 Украина.ру

В оккупированном Запорожье бушует пожар. Новости СВО

Российские военные наносят удары по целям врага в оккупированном Запорожье, там зафиксировали пожар. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-23T10:55

2026-06-23T10:55

2026-06-23T10:54

сво

спецоперация

россия

запорожье

днепропетровская область

родион мирошник

вооруженные силы украины

украина.ру

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🟥 ВС РФ ударили по целям в Васильковском районе Днепропетровской области. Сообщается, что были прилеты по пожарной части.🟥 ВС РФ разнесли блиндажи с военными ВСУ на Добропольском направлении, информирует Минобороны России.🟥 На неделе от ударов ВСУ в РФ пострадали свыше 290 человек, это наибольший показатель в 2026 году, отметил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.🟥 Часть Крыма обесточена из-за нарушений в электросетях, сообщает "Крымэнерго". Отключены потребители городских округов: Евпатория, Саки, Красноперекопск, Джанкой, а также Красноперекопского, Сакского, Джанкойского и Красногвардейского районов. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочно, в течение суток электроснабжение будет восстановлено.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 140 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, запорожье, днепропетровская область, родион мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру