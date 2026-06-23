https://ukraina.ru/20260623/v-okkupirovannom-zaporozhe-bushuet-pozhar-novosti-svo-1080519958.html
В оккупированном Запорожье бушует пожар. Новости СВО
В оккупированном Запорожье бушует пожар. Новости СВО - 23.06.2026 Украина.ру
В оккупированном Запорожье бушует пожар. Новости СВО
Российские военные наносят удары по целям врага в оккупированном Запорожье, там зафиксировали пожар. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-23T10:55
2026-06-23T10:55
2026-06-23T10:54
сво
спецоперация
россия
запорожье
днепропетровская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
украина.ру
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🟥 ВС РФ ударили по целям в Васильковском районе Днепропетровской области. Сообщается, что были прилеты по пожарной части.🟥 ВС РФ разнесли блиндажи с военными ВСУ на Добропольском направлении, информирует Минобороны России.🟥 На неделе от ударов ВСУ в РФ пострадали свыше 290 человек, это наибольший показатель в 2026 году, отметил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.🟥 Часть Крыма обесточена из-за нарушений в электросетях, сообщает "Крымэнерго". Отключены потребители городских округов: Евпатория, Саки, Красноперекопск, Джанкой, а также Красноперекопского, Сакского, Джанкойского и Красногвардейского районов. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочно, в течение суток электроснабжение будет восстановлено.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 140 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
россия
запорожье
днепропетровская область
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, запорожье, днепропетровская область, родион мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Запорожье, Днепропетровская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
В оккупированном Запорожье бушует пожар. Новости СВО
Российские военные наносят удары по целям врага в оккупированном Запорожье, там зафиксировали пожар. Об этом и других важных событиях рассказал 23 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 ВС РФ ударили по целям в Васильковском районе Днепропетровской области. Сообщается, что были прилеты по пожарной части.
🟥 ВС РФ разнесли блиндажи с военными ВСУ на Добропольском направлении, информирует Минобороны России.
🟥 На неделе от ударов ВСУ в РФ пострадали свыше 290 человек, это наибольший показатель в 2026 году, отметил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
🟥 Часть Крыма обесточена из-за нарушений в электросетях, сообщает "Крымэнерго". Отключены потребители городских округов: Евпатория, Саки, Красноперекопск, Джанкой, а также Красноперекопского, Сакского, Джанкойского и Красногвардейского районов.
Ведутся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочно, в течение суток электроснабжение будет восстановлено.