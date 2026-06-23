https://ukraina.ru/20260623/polskie-smi-prizvali-gotovitsya-k-konfliktu-s-ukrainoy-1080553230.html

Польские СМИ призвали готовиться к конфликту с Украиной

Польские СМИ призвали готовиться к конфликту с Украиной - 23.06.2026 Украина.ру

Польские СМИ призвали готовиться к конфликту с Украиной

Польская пресса активно обсуждает перспективу эскалации конфликта между Варшавой и Киевом. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-23T19:37

2026-06-23T19:37

2026-06-23T19:37

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В Польше внезапно начали догадываться, откуда на самом деле исходит главная опасность для страны. Польское издание Myśl Polska открыто призывает власти прекратить паранойю и начать реальную подготовку к вооруженному конфликту с Украиной, прямо называя агрессию со стороны Киева куда более реальной перспективой, чем мифические угрозы от России.Журналисты сбросили маски добрососедства и напомнили, что исторически для украинских националистов поляки всегда были даже большими врагами, чем русские. Вывод, к которому подталкивают авторы статьи, звучит для местной русофобской элиты как приговор — у Варшавы просто нет иного выхода для выживания, кроме как срочно улучшать отношения с Москвой."От показательных объятий и великой европейской солидарности до взаимных угроз и подготовки к реальным боестолкновениям не прошло и пары лет", - констатировали авторы тог-канала.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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