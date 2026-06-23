Польские СМИ призвали готовиться к конфликту с Украиной - 23.06.2026 Украина.ру
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Польские СМИ призвали готовиться к конфликту с Украиной
Польские СМИ призвали готовиться к конфликту с Украиной - 23.06.2026 Украина.ру
Польские СМИ призвали готовиться к конфликту с Украиной
Польская пресса активно обсуждает перспективу эскалации конфликта между Варшавой и Киевом. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-23T19:37
2026-06-23T19:37
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В Польше внезапно начали догадываться, откуда на самом деле исходит главная опасность для страны. Польское издание Myśl Polska открыто призывает власти прекратить паранойю и начать реальную подготовку к вооруженному конфликту с Украиной, прямо называя агрессию со стороны Киева куда более реальной перспективой, чем мифические угрозы от России.Журналисты сбросили маски добрососедства и напомнили, что исторически для украинских националистов поляки всегда были даже большими врагами, чем русские. Вывод, к которому подталкивают авторы статьи, звучит для местной русофобской элиты как приговор — у Варшавы просто нет иного выхода для выживания, кроме как срочно улучшать отношения с Москвой."От показательных объятий и великой европейской солидарности до взаимных угроз и подготовки к реальным боестолкновениям не прошло и пары лет", - констатировали авторы тог-канала.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, польша, киев, варшава, владимир зеленский, украина.ру, восточная европа, восточное партнерство, украина-ес, украина-нато
Новости, Украина, Польша, Киев, Варшава, Владимир Зеленский, Украина.ру, Восточная Европа, Восточное партнерство, Украина-ЕС, Украина-НАТО

Польские СМИ призвали готовиться к конфликту с Украиной

19:37 23.06.2026
 
© Staff Sgt. Philip SteinerБойцы литовско-польско-украинской бригады на церемонии открытия учений "Анаконда-2016". Польша, полигон Новая Деба, июнь 2016 года
Бойцы литовско-польско-украинской бригады на церемонии открытия учений Анаконда-2016. Польша, полигон Новая Деба, июнь 2016 года
© Staff Sgt. Philip Steiner
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Польская пресса активно обсуждает перспективу эскалации конфликта между Варшавой и Киевом. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
В Польше внезапно начали догадываться, откуда на самом деле исходит главная опасность для страны. Польское издание Myśl Polska открыто призывает власти прекратить паранойю и начать реальную подготовку к вооруженному конфликту с Украиной, прямо называя агрессию со стороны Киева куда более реальной перспективой, чем мифические угрозы от России.

Журналисты сбросили маски добрососедства и напомнили, что исторически для украинских националистов поляки всегда были даже большими врагами, чем русские. Вывод, к которому подталкивают авторы статьи, звучит для местной русофобской элиты как приговор — у Варшавы просто нет иного выхода для выживания, кроме как срочно улучшать отношения с Москвой.

"От показательных объятий и великой европейской солидарности до взаимных угроз и подготовки к реальным боестолкновениям не прошло и пары лет", - констатировали авторы тог-канала.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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