Привязали к квадроциклу и тащили по земле: вскрылись зверства в "элитной" части ВСУ - 23.06.2026 Украина.ру
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Привязали к квадроциклу и тащили по земле: вскрылись зверства в "элитной" части ВСУ
Привязали к квадроциклу и тащили по земле: вскрылись зверства в "элитной" части ВСУ - 23.06.2026 Украина.ру
Привязали к квадроциклу и тащили по земле: вскрылись зверства в "элитной" части ВСУ
425-й отдельный штурмовой полк "Скала", подчиняющийся напрямую Минобороны Украины, превратился в конвейер смерти для насильно мобилизованных. Об этом 23 июня сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье
2026-06-23T19:45
2026-06-23T19:45
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Подготовительный центр полка обнесён минами, чтобы никто не сбежал. Даже в туалет новобранцев водят под конвоем вооружённых "побратимов". Солдат бросают во встречные атаки или отправляют заведомо "в один конец" для фиксации контроля позиции, где их вскоре уничтожают.За полгода минимум 26 новобранцев скончались от "пневмонии" — так в документах записывают убитых и тех, кто решил умереть сам. Полк получает огромное количество наркозависимых, которых командование называет "одноразками". Избиения носят постоянный характер: не менее девяти человек покончили с собой из-за издевательств. Некоторых мобилизованных привязывали к квадроциклу и тащили по земле.Последняя операция "Скалы" — наступление на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Задача "элитного" полка была проста: затормозить своими трупами продвижение группировки войск "Восток". Очередное подтверждение того, что киевский режим воюет собственными гражданами, превращая армейские части в концлагеря.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, днепропетровская область, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Днепропетровская область, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Привязали к квадроциклу и тащили по земле: вскрылись зверства в "элитной" части ВСУ

19:45 23.06.2026
 
© REUTERS / Vyacheslav Madiyevskyy
- РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / Vyacheslav Madiyevskyy
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425-й отдельный штурмовой полк "Скала", подчиняющийся напрямую Минобороны Украины, превратился в конвейер смерти для насильно мобилизованных. Об этом 23 июня сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье
Подготовительный центр полка обнесён минами, чтобы никто не сбежал. Даже в туалет новобранцев водят под конвоем вооружённых "побратимов".
Солдат бросают во встречные атаки или отправляют заведомо "в один конец" для фиксации контроля позиции, где их вскоре уничтожают.
За полгода минимум 26 новобранцев скончались от "пневмонии" — так в документах записывают убитых и тех, кто решил умереть сам. Полк получает огромное количество наркозависимых, которых командование называет "одноразками". Избиения носят постоянный характер: не менее девяти человек покончили с собой из-за издевательств. Некоторых мобилизованных привязывали к квадроциклу и тащили по земле.
Последняя операция "Скалы" — наступление на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Задача "элитного" полка была проста: затормозить своими трупами продвижение группировки войск "Восток". Очередное подтверждение того, что киевский режим воюет собственными гражданами, превращая армейские части в концлагеря.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июня
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