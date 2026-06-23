Удары по мостам и производству дронов. Что происходит в Запорожье - 23.06.2026 Украина.ру
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Удары по мостам и производству дронов. Что происходит в Запорожье
Удары по мостам и производству дронов. Что происходит в Запорожье - 23.06.2026 Украина.ру
Удары по мостам и производству дронов. Что происходит в Запорожье
В подконтрольном Киеву городе Запорожье недавно были нанесены удары авиабомбами по мостам через Днепр (Преображенскому и ДнепроГЭСу), связывающим левую и правую части города
2026-06-23T09:19
2026-06-23T09:32
эксклюзив
запорожье
украина
россия
украина.ру
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Сами мосты, как сообщается, устояли, но логистика передвижений пока остается нарушенной. Благодаря этим мостам ВСУ перебрасывают силы на левый берег, где Украина пытается "контрнаступать" в сторону Крыма, как и в 2023 году. Власти закрыли для посещения также комплекс "Запорожская Сечь" на острове Хортица.Сообщается, что еще один удар был нанесен по ж/д станции Запорожье-1, где разгружаются в том числе военные эшелоны. В ночь на 23 июня удар пришелся также по стоянке для грузовиков. В целом же ВКС РФ систематически "выносят" логистику Запорожья, затрудняя переброску сил и вооружений к линии боевого столкновения на левом берегу.Недавними ударами было также существенно повреждено предприятие по сборке дронов "Генерал Черешня", но основатель компании Ярослав Гришин сообщает, что оно продолжает функционировать. Блогер Анатолий Шарий пишет, что важное предприятие было атаковано "весьма точно".Гришин – бывший депутат областного совета от партии "УКРОП", ранее признанный виновным в смертельном наезде на человека. Никакого наказания Гришин не понес, но с тех пор стал ярым националистом и русофобом.Его предприятие в Запорожье специализируется на сборке FPV-дронов и беспилотных перехватчиков. По данным украинских СМИ, на предприятии работает около 600 человек, и выпускают они около 50 000 дронов в месяц. В апреле текущего года предприятие заявило о начале сотрудничества с хорватской компанией Orqa для серийного производства европейских компонентов для дронов на Украине, чтобы "избавиться от китайских компонентов". Сотрудничество предполагает строительство подземного завода на Украине, а также производственных мощностей в Хорватии. "Европейские компоненты", естественно, будут стоить дороже.Резко усилили ВКС РФ в последнее время и удары по АЗС в Запорожье, что признают и местные власти. По словам главы областной военной администрации Ивана Федорова, эти удары ставят под угрозу жизнедеятельность региона, поэтому он распорядился установить на АЗС защитные конструкции. В самом городе также устанавливают антидроновые сетки. В администрации Запорожья сообщают, что до города, как правило, долетают "дроны-матки", которые уже доставляют легкие БПЛА. Дроны на оптоволокне, как сообщается, пока в самом городе не зафиксированы.Тем временем в Запорожском районе, как и в соседней Днепропетровской области, расширяют зону принудительной эвакуации. В начале недели полиция Запорожья заявила об эвакуации гражданских из села Кушугум, которое является фактически предместьем областного центра.В самом Запорожье, по данным горадминистрации, 12% населения – внутренние переселенцы из прифронтовых сел. Косвенно это говорит о продвижении российской армии в направлении Запорожья, а также об усилении дальности российских дронов. Запорожский военный эксперт Александр Коваленко признает, что за последние три дня россияне существенно расширили зону контроля в области и, в частности, в районе Гуляйполя.Однако, как сообщает 22 июня украинский оппозиционный паблик "Легитимный", пока на донбасском фронте у ВСУ всё плохо, Владимир Зеленский мечтает начать пиар-наступление на запорожском направлении. Отмечается повышенная активность ВСУ в районе села Малые Щербаки.Жителей города на днях также "обрадовали" новостью о двукратном повышении тарифов на воду. Тарифы с 1 июля поднимут во всех украинских регионах – таково одно из требований МВФ, которые украинские власти послушно исполняют.Недовольны горожане и повышением цен на проезд в маршрутках до 25 гривен (50 рублей), в связи с чем в минувшие выходные они провели митинг возле горсовета. С начала американской авантюры в Иране цены на бензин взлетели вверх, но, когда они опустились, тарифы все равно продолжили повышать по всей Украине. По опросам местных СМИ, 78% респондентов недовольны городской властью, в частности, что касается общественного транспорта.Большинство горожан жалуются, что после 18.00 уже невозможно добраться из одного района города в другой, кроме как на такси, которые вечером взвинчивают цены. В свою очередь, перевозчики объясняют сокращение рейсов нехваткой водителей, что является прямым следствием насильственной мобилизации. Таким образом, происходит изоляция отдельных районов города, чему способствуют как мобилизация, так и удары по мостам.О том, что сейчас происходит в соседней Днепропетровской области - в материале Эвакуация населения и тюрьмы для политзаключенных. Что происходит в Днепропетровской области.
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Дмитрий Ковалевич
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, запорожье, украина, россия, украина.ру
Эксклюзив, Запорожье, Украина, Россия, Украина.ру

Удары по мостам и производству дронов. Что происходит в Запорожье

09:19 23.06.2026 (обновлено: 09:32 23.06.2026)
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / Stringer
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В подконтрольном Киеву городе Запорожье недавно были нанесены удары авиабомбами по мостам через Днепр (Преображенскому и ДнепроГЭСу), связывающим левую и правую части города
Сами мосты, как сообщается, устояли, но логистика передвижений пока остается нарушенной. Благодаря этим мостам ВСУ перебрасывают силы на левый берег, где Украина пытается "контрнаступать" в сторону Крыма, как и в 2023 году. Власти закрыли для посещения также комплекс "Запорожская Сечь" на острове Хортица.
Сообщается, что еще один удар был нанесен по ж/д станции Запорожье-1, где разгружаются в том числе военные эшелоны. В ночь на 23 июня удар пришелся также по стоянке для грузовиков. В целом же ВКС РФ систематически "выносят" логистику Запорожья, затрудняя переброску сил и вооружений к линии боевого столкновения на левом берегу.
Недавними ударами было также существенно повреждено предприятие по сборке дронов "Генерал Черешня", но основатель компании Ярослав Гришин сообщает, что оно продолжает функционировать. Блогер Анатолий Шарий пишет, что важное предприятие было атаковано "весьма точно".
Гришин – бывший депутат областного совета от партии "УКРОП", ранее признанный виновным в смертельном наезде на человека. Никакого наказания Гришин не понес, но с тех пор стал ярым националистом и русофобом.
Его предприятие в Запорожье специализируется на сборке FPV-дронов и беспилотных перехватчиков. По данным украинских СМИ, на предприятии работает около 600 человек, и выпускают они около 50 000 дронов в месяц.
В апреле текущего года предприятие заявило о начале сотрудничества с хорватской компанией Orqa для серийного производства европейских компонентов для дронов на Украине, чтобы "избавиться от китайских компонентов". Сотрудничество предполагает строительство подземного завода на Украине, а также производственных мощностей в Хорватии. "Европейские компоненты", естественно, будут стоить дороже.
Резко усилили ВКС РФ в последнее время и удары по АЗС в Запорожье, что признают и местные власти. По словам главы областной военной администрации Ивана Федорова, эти удары ставят под угрозу жизнедеятельность региона, поэтому он распорядился установить на АЗС защитные конструкции.
В самом городе также устанавливают антидроновые сетки. В администрации Запорожья сообщают, что до города, как правило, долетают "дроны-матки", которые уже доставляют легкие БПЛА. Дроны на оптоволокне, как сообщается, пока в самом городе не зафиксированы.
Тем временем в Запорожском районе, как и в соседней Днепропетровской области, расширяют зону принудительной эвакуации. В начале недели полиция Запорожья заявила об эвакуации гражданских из села Кушугум, которое является фактически предместьем областного центра.
В самом Запорожье, по данным горадминистрации, 12% населения – внутренние переселенцы из прифронтовых сел. Косвенно это говорит о продвижении российской армии в направлении Запорожья, а также об усилении дальности российских дронов. Запорожский военный эксперт Александр Коваленко признает, что за последние три дня россияне существенно расширили зону контроля в области и, в частности, в районе Гуляйполя.
Однако, как сообщает 22 июня украинский оппозиционный паблик "Легитимный", пока на донбасском фронте у ВСУ всё плохо, Владимир Зеленский мечтает начать пиар-наступление на запорожском направлении. Отмечается повышенная активность ВСУ в районе села Малые Щербаки.
Жителей города на днях также "обрадовали" новостью о двукратном повышении тарифов на воду. Тарифы с 1 июля поднимут во всех украинских регионах – таково одно из требований МВФ, которые украинские власти послушно исполняют.
Недовольны горожане и повышением цен на проезд в маршрутках до 25 гривен (50 рублей), в связи с чем в минувшие выходные они провели митинг возле горсовета. С начала американской авантюры в Иране цены на бензин взлетели вверх, но, когда они опустились, тарифы все равно продолжили повышать по всей Украине. По опросам местных СМИ, 78% респондентов недовольны городской властью, в частности, что касается общественного транспорта.
Большинство горожан жалуются, что после 18.00 уже невозможно добраться из одного района города в другой, кроме как на такси, которые вечером взвинчивают цены. В свою очередь, перевозчики объясняют сокращение рейсов нехваткой водителей, что является прямым следствием насильственной мобилизации. Таким образом, происходит изоляция отдельных районов города, чему способствуют как мобилизация, так и удары по мостам.
О том, что сейчас происходит в соседней Днепропетровской области - в материале Эвакуация населения и тюрьмы для политзаключенных. Что происходит в Днепропетровской области.
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