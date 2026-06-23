23 июня 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:
* Фронтовые сводки. События на фронте и разработка БПЛА. Гость: Денис Мерзликин – Генеральный директор ассоциации AsFPV
* Тема дня Новороссии. Спекуляция на бензине в ДНР и инициативы активистов. Гость: Сергей Ярош – депутат Народного совета ДНР
* Лица Новороссии. 30 лет творческой деятельности дирижера "Донбасс оперы". Гость: Александр Пахоленко – дирижер "Донбасс оперы"
* Важный разговор. О развитии туризма в Приазовье. Гость: советник главы ДНР Константин Комлёнок
* Фронтовые сводки. События на фронте и разработка БПЛА. Гость: Денис Мерзликин – Генеральный директор ассоциации AsFPV
* Тема дня Новороссии. Спекуляция на бензине в ДНР и инициативы активистов. Гость: Сергей Ярош – депутат Народного совета ДНР
* Лица Новороссии. 30 лет творческой деятельности дирижера "Донбасс оперы". Гость: Александр Пахоленко – дирижер "Донбасс оперы"
* Важный разговор. О развитии туризма в Приазовье. Гость: советник главы ДНР Константин Комлёнок
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