https://ukraina.ru/20260623/23-iyunya-2026-goda-vecherniy-efir-1080552469.html

23 июня 2026 года, вечерний эфир

23 июня 2026 года, вечерний эфир - 23.06.2026 Украина.ру

23 июня 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире:* Фронтовые сводки. События на фронте и разработка БПЛА. Гость: Денис Мерзликин – Генеральный директор ассоциации AsFPV* Тема дня Новороссии... Украина.ру, 23.06.2026

2026-06-23T18:53

2026-06-23T18:53

2026-06-23T18:53

донецкая народная республика

новороссия

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Фронтовые сводки. События на фронте и разработка БПЛА. Гость: Денис Мерзликин – Генеральный директор ассоциации AsFPV* Тема дня Новороссии. Спекуляция на бензине в ДНР и инициативы активистов. Гость: Сергей Ярош – депутат Народного совета ДНР* Лица Новороссии. 30 лет творческой деятельности дирижера "Донбасс оперы". Гость: Александр Пахоленко – дирижер "Донбасс оперы"* Важный разговор. О развитии туризма в Приазовье. Гость: советник главы ДНР Константин Комлёнок

донецкая народная республика

новороссия

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецкая народная республика, новороссия, новороссия сегодня, видео