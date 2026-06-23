23 июня 2026 года, вечерний эфир - 23.06.2026 Украина.ру
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23 июня 2026 года, вечерний эфир
23 июня 2026 года, вечерний эфир - 23.06.2026 Украина.ру
23 июня 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:* Фронтовые сводки. События на фронте и разработка БПЛА. Гость: Денис Мерзликин – Генеральный директор ассоциации AsFPV* Тема дня Новороссии... Украина.ру, 23.06.2026
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донецкая народная республика
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Сегодня в эфире:* Фронтовые сводки. События на фронте и разработка БПЛА. Гость: Денис Мерзликин – Генеральный директор ассоциации AsFPV* Тема дня Новороссии. Спекуляция на бензине в ДНР и инициативы активистов. Гость: Сергей Ярош – депутат Народного совета ДНР* Лица Новороссии. 30 лет творческой деятельности дирижера "Донбасс оперы". Гость: Александр Пахоленко – дирижер "Донбасс оперы"* Важный разговор. О развитии туризма в Приазовье. Гость: советник главы ДНР Константин Комлёнок
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донецкая народная республика, новороссия, новороссия сегодня, видео
Донецкая Народная Республика, Новороссия, Новороссия сегодня

23 июня 2026 года, вечерний эфир

18:53 23.06.2026
 
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Сегодня в эфире:

* Фронтовые сводки. События на фронте и разработка БПЛА. Гость: Денис Мерзликин – Генеральный директор ассоциации AsFPV

* Тема дня Новороссии. Спекуляция на бензине в ДНР и инициативы активистов. Гость: Сергей Ярош – депутат Народного совета ДНР

* Лица Новороссии. 30 лет творческой деятельности дирижера "Донбасс оперы". Гость: Александр Пахоленко – дирижер "Донбасс оперы"

* Важный разговор. О развитии туризма в Приазовье. Гость: советник главы ДНР Константин Комлёнок
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