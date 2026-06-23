https://ukraina.ru/20260623/vsu-nanesli-terroristicheskiy-udar-po-belgorodskoy-oblasti-vzryvy-v-nikolaeve-novosti-svo-1080552261.html

ВСУ нанесли террористический удар по Белгородской области, взрывы в Николаеве. Новости СВО

ВСУ нанесли террористический удар по Белгородской области, взрывы в Николаеве. Новости СВО - 23.06.2026 Украина.ру

ВСУ нанесли террористический удар по Белгородской области, взрывы в Николаеве. Новости СВО

Дроны ВСУ продолжают атаковать мирных жителей российских регионов. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-23T19:28

2026-06-23T19:28

2026-06-23T19:28

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🟥 ВСУ нанесли очередной террористический удар по Белгородской области, сообщил оперштаб региона.В Ракитянском округе в посёлке Пролетарский в результате детонации дрона мужчина получил осколочное ранение коленного сустава. Медицинская помощь ему оказана. На месте атаки повреждены окна и фасад социального объекта.Также в Грайворонском и Краснояружском округе повреждены частные дома и газовая труба.🟥 На Харьковском направлении ВСУ в окрестностях населенных пунктов Амбарное и Двуречная пытаются контратаковать, чтобы вернуть утраченные ранее позиции и не допустить прорыва к транспортным артериям. ВС РФ в населенном пункте Казачья Лопань продвигаются вглубь села, занимая здания.Операторы БПЛА ВС РФ уничтожают замаскированную технику в районе населенного пункта Хатнее. Продолжаются тяжелые бои в лесопосадках возле населенных пунктов Покаляное, Караичное и Волоховка, сообщает тг-канал сообщает "Дневник Десантника";🟥 Воздушная тревога объявлена во вторник в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины;🟥 Взрывы звучали в Николаеве и Днепропетровской области;🟦 Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация;🟦 Заказчики атаки дрона на автобус с белорусскими детьми в Брянской области известны, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Расследуем. Уже известны заказчики, объявлены в международный розыск и заочно будут арестованы в самое ближайшее время", - сказал глава ведомства.🟥 Власти Ленобласти будут платить бойцам МОГ по 100 000 рублей за каждый сбитый БПЛА, заявил губернатор Александр Дрозденко.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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