ВСУ нанесли террористический удар по Белгородской области, взрывы в Николаеве. Новости СВО - 23.06.2026 Украина.ру
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ВСУ нанесли террористический удар по Белгородской области, взрывы в Николаеве. Новости СВО
ВСУ нанесли террористический удар по Белгородской области, взрывы в Николаеве. Новости СВО - 23.06.2026 Украина.ру
ВСУ нанесли террористический удар по Белгородской области, взрывы в Николаеве. Новости СВО
Дроны ВСУ продолжают атаковать мирных жителей российских регионов. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-23T19:28
2026-06-23T19:28
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🟥 ВСУ нанесли очередной террористический удар по Белгородской области, сообщил оперштаб региона.В Ракитянском округе в посёлке Пролетарский в результате детонации дрона мужчина получил осколочное ранение коленного сустава. Медицинская помощь ему оказана. На месте атаки повреждены окна и фасад социального объекта.Также в Грайворонском и Краснояружском округе повреждены частные дома и газовая труба.🟥 На Харьковском направлении ВСУ в окрестностях населенных пунктов Амбарное и Двуречная пытаются контратаковать, чтобы вернуть утраченные ранее позиции и не допустить прорыва к транспортным артериям. ВС РФ в населенном пункте Казачья Лопань продвигаются вглубь села, занимая здания.Операторы БПЛА ВС РФ уничтожают замаскированную технику в районе населенного пункта Хатнее. Продолжаются тяжелые бои в лесопосадках возле населенных пунктов Покаляное, Караичное и Волоховка, сообщает тг-канал сообщает "Дневник Десантника";🟥 Воздушная тревога объявлена во вторник в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины;🟥 Взрывы звучали в Николаеве и Днепропетровской области;🟦 Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация;🟦 Заказчики атаки дрона на автобус с белорусскими детьми в Брянской области известны, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Расследуем. Уже известны заказчики, объявлены в международный розыск и заочно будут арестованы в самое ближайшее время", - сказал глава ведомства.🟥 Власти Ленобласти будут платить бойцам МОГ по 100 000 рублей за каждый сбитый БПЛА, заявил губернатор Александр Дрозденко.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ВСУ нанесли террористический удар по Белгородской области, взрывы в Николаеве. Новости СВО

19:28 23.06.2026
 
© commons.wikimedia.org / Olexandr17 / Перейти в фотобанкНиколаев порт
Николаев порт - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© commons.wikimedia.org / Olexandr17
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Дроны ВСУ продолжают атаковать мирных жителей российских регионов. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 ВСУ нанесли очередной террористический удар по Белгородской области, сообщил оперштаб региона.
В Ракитянском округе в посёлке Пролетарский в результате детонации дрона мужчина получил осколочное ранение коленного сустава. Медицинская помощь ему оказана. На месте атаки повреждены окна и фасад социального объекта.
Также в Грайворонском и Краснояружском округе повреждены частные дома и газовая труба.
🟥 На Харьковском направлении ВСУ в окрестностях населенных пунктов Амбарное и Двуречная пытаются контратаковать, чтобы вернуть утраченные ранее позиции и не допустить прорыва к транспортным артериям. ВС РФ в населенном пункте Казачья Лопань продвигаются вглубь села, занимая здания.

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожают замаскированную технику в районе населенного пункта Хатнее. Продолжаются тяжелые бои в лесопосадках возле населенных пунктов Покаляное, Караичное и Волоховка, сообщает тг-канал сообщает "Дневник Десантника";
🟥 Воздушная тревога объявлена во вторник в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины;
🟥 Взрывы звучали в Николаеве и Днепропетровской области;
🟦 Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация;
🟦 Заказчики атаки дрона на автобус с белорусскими детьми в Брянской области известны, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Расследуем. Уже известны заказчики, объявлены в международный розыск и заочно будут арестованы в самое ближайшее время", - сказал глава ведомства.
🟥 Власти Ленобласти будут платить бойцам МОГ по 100 000 рублей за каждый сбитый БПЛА, заявил губернатор Александр Дрозденко.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июня
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