Ракетная опасность в 13 регионах России, ВСУ атаковали жителей Херсонской области. Новости СВО - 23.06.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность в 13 регионах России, ВСУ атаковали жителей Херсонской области. Новости СВО
Ракетная опасность в 13 регионах России, ВСУ атаковали жителей Херсонской области. Новости СВО - 23.06.2026 Украина.ру
Ракетная опасность в 13 регионах России, ВСУ атаковали жителей Херсонской области. Новости СВО
Ракетная опасность объявлялась в 13 регионах России. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-23T12:38
2026-06-23T12:38
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В начале дня 23 июня сирены зазвучали в Воронежской, Ростовской, Липецкой, Волгоградской, Владимирской, Астраханской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской областях, Татарстане, Мордовии, Чувашии и Московской области. Небо над ними закрыто. В Самаре остановили весь наземный общественный транспорт. В Подмосковье предупредили о возможных сбоях связи и интернета. Постепенно часть ограничений снимается.Другие новости к этому часу:🟥 На территории Оренбургской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор. 🟥 Аэропорт Оренбурга приостановил обслуживание рейсов, передает Росавиация. Ограничения действуют в аэропорту Перми;🟦 Ограничения на обслуживание рейсов сняты в аэропортах Пензы и Саратова, Тамбова и Нижнего Новгорода, Самары и Чебоксар, Ижевска и Сочи, сообщила Росавиация;🟦Отбой ракетной опасности объявили в Подмосковье;🟥 В Белгороде прозвучали взрывы, сообщают местные тг-каналы;🟥 Украинский дрон атаковал энергетиков в ЛНР. Специалисты собирались выезжать на восстановительные работы, когда по ним ударил вражеский БПЛА. Ранены водитель и мастер участка Рубежанского РЭС. Им оказывается вся необходимая помощь.🟥 Количество пострадавших мирных жителей Горловки в результате вчерашней атаки возросло до 17, сообщают власти.Инфраструктура энергоснабжающей организации повреждена в Центрально-Городском районе Горловки в результате атаки дрона ВСУ, констатировал мэр Иван Приходько;🟥 Пять поездов "Таврия" задерживаются в пути из-за временного закрытия Крымского моста в ночь на 23 июня, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". Речь идет о двух поездах из Симферополя в Москву, двух – из Керчи в Москву и одном из Керчи в Челябинск. Задержки составляют от полутора часов до 4,5 часа; 🟥 Пять человек, в том числе ребенок, пострадали за последние сутки от атак ВСУ на Херсонскую область, сообщил губернатор Владимир Сальдо;🟥 В результате очередной бесчеловечной атаки с украинской стороны по мирным населенным пунктам Запорожской области осколочные ранения получил двухлетний ребенок, сообщил губернатор Евгений Балицкий."Это произошло в селе Ивановка, пригороде Энергодара. Малышка находится в крайне тяжелом состоянии", - рассказал губернатор.Он также сообщил, что в городе Энергодаре вследствие удара ВСУ "погиб сотрудник городской службы благоустройства, который просто выполнял свою ежедневную работу". В городе Васильевке ранения получил местный житель — мужчина 1958 года рождения. Пятью БПЛА ВСУ разрушена школа в селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа;🟥 Нанесены удары по целям в Кривом Роге - там атакована промышленная инфраструктура города, сообщают местные власти, а также в Запорожье;🟥 Траур объявлен в Воронежской области с 23 по 25 июня в связи с гибелью людей в результате ракетного удара Украины, сообщил губернатор Александр Гусев;🟥 ВС РФ в Константиновке за сутки освободили 128 зданий, сообщили в Минобороны России. Российские военные поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады горючего, используемые ВСУ.Ранее на эту тему: В оккупированном Запорожье бушует пожар. Новости СВО
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Ракетная опасность в 13 регионах России, ВСУ атаковали жителей Херсонской области. Новости СВО

12:38 23.06.2026
 
© Фото : Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
- РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Ракетная опасность объявлялась в 13 регионах России. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
В начале дня 23 июня сирены зазвучали в Воронежской, Ростовской, Липецкой, Волгоградской, Владимирской, Астраханской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской областях, Татарстане, Мордовии, Чувашии и Московской области. Небо над ними закрыто.

В Самаре остановили весь наземный общественный транспорт. В Подмосковье предупредили о возможных сбоях связи и интернета. Постепенно часть ограничений снимается.
Другие новости к этому часу:

🟥 На территории Оренбургской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор.
🟥 Аэропорт Оренбурга приостановил обслуживание рейсов, передает Росавиация. Ограничения действуют в аэропорту Перми;
🟦 Ограничения на обслуживание рейсов сняты в аэропортах Пензы и Саратова, Тамбова и Нижнего Новгорода, Самары и Чебоксар, Ижевска и Сочи, сообщила Росавиация;
🟦Отбой ракетной опасности объявили в Подмосковье;

🟥 В Белгороде прозвучали взрывы, сообщают местные тг-каналы;
🟥 Украинский дрон атаковал энергетиков в ЛНР. Специалисты собирались выезжать на восстановительные работы, когда по ним ударил вражеский БПЛА. Ранены водитель и мастер участка Рубежанского РЭС. Им оказывается вся необходимая помощь.
🟥 Количество пострадавших мирных жителей Горловки в результате вчерашней атаки возросло до 17, сообщают власти.
Инфраструктура энергоснабжающей организации повреждена в Центрально-Городском районе Горловки в результате атаки дрона ВСУ, констатировал мэр Иван Приходько;
🟥 Пять поездов "Таврия" задерживаются в пути из-за временного закрытия Крымского моста в ночь на 23 июня, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
Речь идет о двух поездах из Симферополя в Москву, двух – из Керчи в Москву и одном из Керчи в Челябинск. Задержки составляют от полутора часов до 4,5 часа;
🟥 Пять человек, в том числе ребенок, пострадали за последние сутки от атак ВСУ на Херсонскую область, сообщил губернатор Владимир Сальдо;
🟥 В результате очередной бесчеловечной атаки с украинской стороны по мирным населенным пунктам Запорожской области осколочные ранения получил двухлетний ребенок, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Это произошло в селе Ивановка, пригороде Энергодара. Малышка находится в крайне тяжелом состоянии", - рассказал губернатор.
Он также сообщил, что в городе Энергодаре вследствие удара ВСУ "погиб сотрудник городской службы благоустройства, который просто выполнял свою ежедневную работу". В городе Васильевке ранения получил местный житель — мужчина 1958 года рождения. Пятью БПЛА ВСУ разрушена школа в селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа;
🟥 Нанесены удары по целям в Кривом Роге - там атакована промышленная инфраструктура города, сообщают местные власти, а также в Запорожье;
🟥 Траур объявлен в Воронежской области с 23 по 25 июня в связи с гибелью людей в результате ракетного удара Украины, сообщил губернатор Александр Гусев;
🟥 ВС РФ в Константиновке за сутки освободили 128 зданий, сообщили в Минобороны России. Российские военные поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады горючего, используемые ВСУ.
Ранее на эту тему: В оккупированном Запорожье бушует пожар. Новости СВО
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