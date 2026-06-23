https://ukraina.ru/20260623/raketnaya-opasnost-v-13-regionakh-rossii-vsu-atakovali-zhiteley-khersonskoy-oblasti-novosti-svo-1080530359.html

Ракетная опасность в 13 регионах России, ВСУ атаковали жителей Херсонской области. Новости СВО

Ракетная опасность в 13 регионах России, ВСУ атаковали жителей Херсонской области. Новости СВО - 23.06.2026 Украина.ру

Ракетная опасность в 13 регионах России, ВСУ атаковали жителей Херсонской области. Новости СВО

Ракетная опасность объявлялась в 13 регионах России. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-23T12:38

2026-06-23T12:38

2026-06-23T12:38

спецоперация

сво

сводка сво

новости сво россия

новости сво сейчас

дзен новости сво

московская область

россия

херсонская область

владимир сальдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1036992750_0:71:960:611_1920x0_80_0_0_ed04dd5638a615f972267d1b35d1a8a6.jpg

В начале дня 23 июня сирены зазвучали в Воронежской, Ростовской, Липецкой, Волгоградской, Владимирской, Астраханской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской областях, Татарстане, Мордовии, Чувашии и Московской области. Небо над ними закрыто. В Самаре остановили весь наземный общественный транспорт. В Подмосковье предупредили о возможных сбоях связи и интернета. Постепенно часть ограничений снимается.Другие новости к этому часу:🟥 На территории Оренбургской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор. 🟥 Аэропорт Оренбурга приостановил обслуживание рейсов, передает Росавиация. Ограничения действуют в аэропорту Перми;🟦 Ограничения на обслуживание рейсов сняты в аэропортах Пензы и Саратова, Тамбова и Нижнего Новгорода, Самары и Чебоксар, Ижевска и Сочи, сообщила Росавиация;🟦Отбой ракетной опасности объявили в Подмосковье;🟥 В Белгороде прозвучали взрывы, сообщают местные тг-каналы;🟥 Украинский дрон атаковал энергетиков в ЛНР. Специалисты собирались выезжать на восстановительные работы, когда по ним ударил вражеский БПЛА. Ранены водитель и мастер участка Рубежанского РЭС. Им оказывается вся необходимая помощь.🟥 Количество пострадавших мирных жителей Горловки в результате вчерашней атаки возросло до 17, сообщают власти.Инфраструктура энергоснабжающей организации повреждена в Центрально-Городском районе Горловки в результате атаки дрона ВСУ, констатировал мэр Иван Приходько;🟥 Пять поездов "Таврия" задерживаются в пути из-за временного закрытия Крымского моста в ночь на 23 июня, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". Речь идет о двух поездах из Симферополя в Москву, двух – из Керчи в Москву и одном из Керчи в Челябинск. Задержки составляют от полутора часов до 4,5 часа; 🟥 Пять человек, в том числе ребенок, пострадали за последние сутки от атак ВСУ на Херсонскую область, сообщил губернатор Владимир Сальдо;🟥 В результате очередной бесчеловечной атаки с украинской стороны по мирным населенным пунктам Запорожской области осколочные ранения получил двухлетний ребенок, сообщил губернатор Евгений Балицкий."Это произошло в селе Ивановка, пригороде Энергодара. Малышка находится в крайне тяжелом состоянии", - рассказал губернатор.Он также сообщил, что в городе Энергодаре вследствие удара ВСУ "погиб сотрудник городской службы благоустройства, который просто выполнял свою ежедневную работу". В городе Васильевке ранения получил местный житель — мужчина 1958 года рождения. Пятью БПЛА ВСУ разрушена школа в селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа;🟥 Нанесены удары по целям в Кривом Роге - там атакована промышленная инфраструктура города, сообщают местные власти, а также в Запорожье;🟥 Траур объявлен в Воронежской области с 23 по 25 июня в связи с гибелью людей в результате ракетного удара Украины, сообщил губернатор Александр Гусев;🟥 ВС РФ в Константиновке за сутки освободили 128 зданий, сообщили в Минобороны России. Российские военные поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады горючего, используемые ВСУ.Ранее на эту тему: В оккупированном Запорожье бушует пожар. Новости СВО

московская область

россия

херсонская область

новороссия

донбасс

константиновка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, сводка сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, московская область, россия, херсонская область, владимир сальдо, евгений балицкий, вооруженные силы украины, росавиация, мирные жители, военные преступления, всу, бпла сегодня, атака бпла, новороссия, донбасс, новые регионы, украина.ру, константиновка