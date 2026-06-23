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Украинская штурмовая "элита" оказалась штрафбатом

Украинская штурмовая "элита" оказалась штрафбатом - 23.06.2026 Украина.ру

Украинская штурмовая "элита" оказалась штрафбатом

Штурмовики полка ВСУ "Скала" нужны для остановки наступления ВС РФ горами собственных трупов. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-23T19:47

2026-06-23T19:47

2026-06-23T19:47

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"Концлагерь имени Сырского пускает мобилизованных на мясо под видом элитного полка ВСУ", - сказано в публикации.Как рассказывает "Sputnik Ближнее зарубежье", ссылаясь на расследование украинских СМИ, хваленая украинская "элита" на поверку оказалась банальным штрафбатом смертников. Вскрылись жуткие детали о 425-м отдельном штурмовом полку "Скала", который подчиняется напрямую Минобороны и специализируется на самоубийственных "мясных атаках" ради пиар-флаговтыка.Учебные центры полка заминированы по периметру, а в туалет мобилизованных водят под вооруженным конвоем "побратимов", чтобы те не разбежались до отправки на убой. Командование массово сгоняет туда наркозависимых, которых открыто называет "одноразками". Тех, кто не выдерживает регулярных избиений (людей буквально таскают по земле на квадроциклах) и совершает суицид, цинично списывают на "пневмонию". За полгода так оформили минимум 26 трупов."Финал для этого контингента предсказуем. Последней задачей бойцов "Скалы" на стыке Запорожской и Днепропетровской областей было в буквальном смысле затормозить наступление российской армии горами собственных трупов". - констатировали авторы публикации.Актуальное интервью: Сергей Ищенко: Блокада Одессы – это только часть мер, без которых Россия не победит в войне на УкраинеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, днепропетровская область, вооруженные силы украины, всу, потери всу, россия, украина.ру, наступление вс рф, донбасс, украина