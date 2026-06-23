Украинская штурмовая "элита" оказалась штрафбатом - 23.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260623/ukrainskaya-shturmovaya-elita-okazalas-shtrafbatom--1080553356.html
Украинская штурмовая "элита" оказалась штрафбатом
Украинская штурмовая "элита" оказалась штрафбатом - 23.06.2026 Украина.ру
Украинская штурмовая "элита" оказалась штрафбатом
Штурмовики полка ВСУ "Скала" нужны для остановки наступления ВС РФ горами собственных трупов. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-23T19:47
2026-06-23T19:47
новости
днепропетровская область
вооруженные силы украины
всу
потери всу
россия
украина.ру
наступление вс рф
донбасс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080283209_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_a23c8b70225d3594ff02c712b7a8e9c9.jpg
"Концлагерь имени Сырского пускает мобилизованных на мясо под видом элитного полка ВСУ", - сказано в публикации.Как рассказывает "Sputnik Ближнее зарубежье", ссылаясь на расследование украинских СМИ, хваленая украинская "элита" на поверку оказалась банальным штрафбатом смертников. Вскрылись жуткие детали о 425-м отдельном штурмовом полку "Скала", который подчиняется напрямую Минобороны и специализируется на самоубийственных "мясных атаках" ради пиар-флаговтыка.Учебные центры полка заминированы по периметру, а в туалет мобилизованных водят под вооруженным конвоем "побратимов", чтобы те не разбежались до отправки на убой. Командование массово сгоняет туда наркозависимых, которых открыто называет "одноразками". Тех, кто не выдерживает регулярных избиений (людей буквально таскают по земле на квадроциклах) и совершает суицид, цинично списывают на "пневмонию". За полгода так оформили минимум 26 трупов."Финал для этого контингента предсказуем. Последней задачей бойцов "Скалы" на стыке Запорожской и Днепропетровской областей было в буквальном смысле затормозить наступление российской армии горами собственных трупов". - констатировали авторы публикации.Актуальное интервью: Сергей Ищенко: Блокада Одессы – это только часть мер, без которых Россия не победит в войне на УкраинеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
днепропетровская область
россия
донбасс
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080283209_80:0:1901:1366_1920x0_80_0_0_c328e14de53fb89e680d34fbf0927c73.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днепропетровская область, вооруженные силы украины, всу, потери всу, россия, украина.ру, наступление вс рф, донбасс, украина
Новости, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, Россия, Украина.ру, наступление ВС РФ, Донбасс, Украина

Украинская штурмовая "элита" оказалась штрафбатом

19:47 23.06.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
Штурмовики полка ВСУ "Скала" нужны для остановки наступления ВС РФ горами собственных трупов. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
"Концлагерь имени Сырского пускает мобилизованных на мясо под видом элитного полка ВСУ", - сказано в публикации.

Как рассказывает "Sputnik Ближнее зарубежье", ссылаясь на расследование украинских СМИ, хваленая украинская "элита" на поверку оказалась банальным штрафбатом смертников. Вскрылись жуткие детали о 425-м отдельном штурмовом полку "Скала", который подчиняется напрямую Минобороны и специализируется на самоубийственных "мясных атаках" ради пиар-флаговтыка.

Учебные центры полка заминированы по периметру, а в туалет мобилизованных водят под вооруженным конвоем "побратимов", чтобы те не разбежались до отправки на убой. Командование массово сгоняет туда наркозависимых, которых открыто называет "одноразками". Тех, кто не выдерживает регулярных избиений (людей буквально таскают по земле на квадроциклах) и совершает суицид, цинично списывают на "пневмонию". За полгода так оформили минимум 26 трупов.

"Финал для этого контингента предсказуем. Последней задачей бойцов "Скалы" на стыке Запорожской и Днепропетровской областей было в буквальном смысле затормозить наступление российской армии горами собственных трупов". - констатировали авторы публикации.
Актуальное интервью: Сергей Ищенко: Блокада Одессы – это только часть мер, без которых Россия не победит в войне на Украине
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУРоссияУкраина.рунаступление ВС РФДонбассУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:59Наши ребята практически забирают Константиновку — Путин
20:47Павлоградский "гриб" от детонации, "Герани" поразили Змиёв. Новости СВО
20:30ВС РФ продвинулись на Красноармейском направлении
20:11Киев забрал сотни миллионов гривен у коммунальщиков, чтобы отдать их боевикам
19:47Украинская штурмовая "элита" оказалась штрафбатом
19:45Привязали к квадроциклу и тащили по земле: вскрылись зверства в "элитной" части ВСУ
19:37Польские СМИ призвали готовиться к конфликту с Украиной
19:28ВСУ нанесли террористический удар по Белгородской области, взрывы в Николаеве. Новости СВО
19:06NYT узнала, как генсек НАТО превысил полномочия, чтобы успокоить Трампа
18:59ФСБ считает Зеленского террористом, Зеленской прикрываются мошенники. Новости к 19.00
18:5323 июня 2026 года, вечерний эфир
18:26Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая - Новак
18:14Удары ВСУ по регионам не изменят ситуацию на фронте: заявления Путина на совещании с правительством
18:00Краматорск готовят к сдаче, борцы с БПЛА подстрелили одесситку. Новости СВО
18:00Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июня
17:56"Большая часть Ковшаровки под контролем": полковник Алехин о продвижении "Запада"
17:49Путин поручил правительству защитить российскую инфраструктуру от атак ВСУ
17:26Зачем Белоруссию втягивают в войну
16:38Морской коридор закрывается, экспорт сокращается. Что происходит с портами Одессы
16:33Эффектная медийная кампания: Стремидловский о путешествиях польских и украинских орденов
Лента новостейМолния