https://ukraina.ru/20260623/situatsiya-na-toplivnom-rynke-rossii-neprostaya-no-kontroliruemaya---novak-1080551938.html

Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая - Новак

Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая - Новак - 23.06.2026 Украина.ру

Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая - Новак

Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, зявил вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-23T18:26

2026-06-23T18:26

2026-06-23T18:55

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Правительство принимает все необходимые меры для обеспечения потребителей, заверил он. Новак отметил, что НПЗ загружены на полную мощность. Сроки ремонтов на предприятиях сокращены, а плановые ремонты перенесены на более поздний срок, добавил вице-премьер.Россия рассматривает возможность ввести полный запрет на поставки дизельного топлива за рубеж, сообщил Новак.Также 23 июня на совещании с Кабмином Путин поручил правительству защитить российскую инфраструктуру от атак ВСУБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, нпз, украина, владимир путин, владимир зеленский, кабмин, вооруженные силы украины, александр новак, топливо, бензин