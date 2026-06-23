https://ukraina.ru/20260623/situatsiya-na-toplivnom-rynke-rossii-neprostaya-no-kontroliruemaya---novak-1080551938.html
Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая - Новак
Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая - Новак - 23.06.2026 Украина.ру
Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая - Новак
Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, зявил вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-23T18:26
2026-06-23T18:26
2026-06-23T18:55
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вооруженные силы украины
александр новак
топливо
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Правительство принимает все необходимые меры для обеспечения потребителей, заверил он. Новак отметил, что НПЗ загружены на полную мощность. Сроки ремонтов на предприятиях сокращены, а плановые ремонты перенесены на более поздний срок, добавил вице-премьер.Россия рассматривает возможность ввести полный запрет на поставки дизельного топлива за рубеж, сообщил Новак.Также 23 июня на совещании с Кабмином Путин поручил правительству защитить российскую инфраструктуру от атак ВСУБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, нпз, украина, владимир путин, владимир зеленский, кабмин, вооруженные силы украины, александр новак, топливо, бензин
Новости, Россия, НПЗ, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Кабмин, Вооруженные силы Украины, Александр Новак, топливо, Бензин
Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая - Новак
18:26 23.06.2026 (обновлено: 18:55 23.06.2026)
Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, зявил вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру