"Большая часть Ковшаровки под контролем": полковник Алехин о продвижении "Запада" - 23.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260623/bolshaya-chast-kovsharovki-pod-kontrolem-polkovnik-alekhin-o-prodvizhenii-zapada-1080551454.html
"Большая часть Ковшаровки под контролем": полковник Алехин о продвижении "Запада"
"Большая часть Ковшаровки под контролем": полковник Алехин о продвижении "Запада" - 23.06.2026 Украина.ру
"Большая часть Ковшаровки под контролем": полковник Алехин о продвижении "Запада"
Российская армия вытесняет противника на всех участках Харьковского направления и на стыке границы с Сумской областью. Подразделения группировки "Запад" медленно, но уверенно продавливают оборону ВСУ в районе Новоосиново и Ковшаровки. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-06-23T17:56
2026-06-23T18:16
новости
купянск
оскол
россия
геннадий алехин
сво
сводка сво
новости сво россия
прогнозы сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064554394_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_329ce352517022126a310045167538e1.jpg
Комментируя ситуацию в зоне СВО, Алехин сообщил о стабильном продвижении российских войск на Харьковском направлении и о критической ситуации для ВСУ под Купянском.Эксперт заявил, что в Казачьей Лопани завязались бои в самом населенном пункте, а на Волчанском участке боестолкновения продолжаются в лесопосадках возле ранее освобожденных Покаляного, Караичного и Волоховки. "Подразделения РХБЗ нанесли удары ТОС по позициям украинских подразделений в районе Избицкого", — отметил он.По информации обозревателя, на Великобурлукском направлении продолжаются бои в районе Петро-Ивановки, усилилось продвижение в сторону Белого Колодца. На Купянском направлении украинские источники сами признают, что гарнизон на восточном берегу Оскола спасти уже невозможно. "Подразделения группировки "Запад" медленно, но уверенно продавливают в районе Новоосиново и Ковшаровки. Большая часть Ковшаровки под контролем", — подчеркнул Алехин.Он также добавил, что самое опасное и критическое для противника — выход к стратегическим переправам через Оскол. "Логистика там обнуляется", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ нарастили ракетно-дроновые удары по России, отступая к Харькову и Сумам" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.
купянск
оскол
россия
харьков новости
харьковская область
харьковскийфронт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064554394_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a5905ded8b38fc53ffc394a9bda928e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, купянск, оскол, россия, геннадий алехин, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, харьков новости, харьковская область, харьковскийфронт, новости харькова, купянск новости
Новости, Купянск, Оскол, Россия, Геннадий Алехин, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, Харьков новости, Харьковская область, ХарьковскийФронт, новости Харькова, купянск новости

"Большая часть Ковшаровки под контролем": полковник Алехин о продвижении "Запада"

17:56 23.06.2026 (обновлено: 18:16 23.06.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО Град группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российская армия вытесняет противника на всех участках Харьковского направления и на стыке границы с Сумской областью. Подразделения группировки "Запад" медленно, но уверенно продавливают оборону ВСУ в районе Новоосиново и Ковшаровки. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Комментируя ситуацию в зоне СВО, Алехин сообщил о стабильном продвижении российских войск на Харьковском направлении и о критической ситуации для ВСУ под Купянском.
Эксперт заявил, что в Казачьей Лопани завязались бои в самом населенном пункте, а на Волчанском участке боестолкновения продолжаются в лесопосадках возле ранее освобожденных Покаляного, Караичного и Волоховки.
"Подразделения РХБЗ нанесли удары ТОС по позициям украинских подразделений в районе Избицкого", — отметил он.
По информации обозревателя, на Великобурлукском направлении продолжаются бои в районе Петро-Ивановки, усилилось продвижение в сторону Белого Колодца. На Купянском направлении украинские источники сами признают, что гарнизон на восточном берегу Оскола спасти уже невозможно.
"Подразделения группировки "Запад" медленно, но уверенно продавливают в районе Новоосиново и Ковшаровки. Большая часть Ковшаровки под контролем", — подчеркнул Алехин.
Он также добавил, что самое опасное и критическое для противника — выход к стратегическим переправам через Оскол. "Логистика там обнуляется", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ нарастили ракетно-дроновые удары по России, отступая к Харькову и Сумам" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКупянскОсколРоссияГеннадий АлехинСВОсводка СВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОСпецоперацияХарьков новостиХарьковская областьХарьковскийФронтновости Харьковакупянск новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:59Наши ребята практически забирают Константиновку — Путин
20:47Павлоградский "гриб" от детонации, "Герани" поразили Змиёв. Новости СВО
20:30ВС РФ продвинулись на Красноармейском направлении
20:11Киев забрал сотни миллионов гривен у коммунальщиков, чтобы отдать их боевикам
19:47Украинская штурмовая "элита" оказалась штрафбатом
19:45Привязали к квадроциклу и тащили по земле: вскрылись зверства в "элитной" части ВСУ
19:37Польские СМИ призвали готовиться к конфликту с Украиной
19:28ВСУ нанесли террористический удар по Белгородской области, взрывы в Николаеве. Новости СВО
19:06NYT узнала, как генсек НАТО превысил полномочия, чтобы успокоить Трампа
18:59ФСБ считает Зеленского террористом, Зеленской прикрываются мошенники. Новости к 19.00
18:5323 июня 2026 года, вечерний эфир
18:26Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая - Новак
18:14Удары ВСУ по регионам не изменят ситуацию на фронте: заявления Путина на совещании с правительством
18:00Краматорск готовят к сдаче, борцы с БПЛА подстрелили одесситку. Новости СВО
18:00Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июня
17:56"Большая часть Ковшаровки под контролем": полковник Алехин о продвижении "Запада"
17:49Путин поручил правительству защитить российскую инфраструктуру от атак ВСУ
17:26Зачем Белоруссию втягивают в войну
16:38Морской коридор закрывается, экспорт сокращается. Что происходит с портами Одессы
16:33Эффектная медийная кампания: Стремидловский о путешествиях польских и украинских орденов
Лента новостейМолния