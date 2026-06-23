https://ukraina.ru/20260623/bolshaya-chast-kovsharovki-pod-kontrolem-polkovnik-alekhin-o-prodvizhenii-zapada-1080551454.html

"Большая часть Ковшаровки под контролем": полковник Алехин о продвижении "Запада"

"Большая часть Ковшаровки под контролем": полковник Алехин о продвижении "Запада" - 23.06.2026 Украина.ру

"Большая часть Ковшаровки под контролем": полковник Алехин о продвижении "Запада"

Российская армия вытесняет противника на всех участках Харьковского направления и на стыке границы с Сумской областью. Подразделения группировки "Запад" медленно, но уверенно продавливают оборону ВСУ в районе Новоосиново и Ковшаровки. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-06-23T17:56

2026-06-23T17:56

2026-06-23T18:16

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Комментируя ситуацию в зоне СВО, Алехин сообщил о стабильном продвижении российских войск на Харьковском направлении и о критической ситуации для ВСУ под Купянском.Эксперт заявил, что в Казачьей Лопани завязались бои в самом населенном пункте, а на Волчанском участке боестолкновения продолжаются в лесопосадках возле ранее освобожденных Покаляного, Караичного и Волоховки. "Подразделения РХБЗ нанесли удары ТОС по позициям украинских подразделений в районе Избицкого", — отметил он.По информации обозревателя, на Великобурлукском направлении продолжаются бои в районе Петро-Ивановки, усилилось продвижение в сторону Белого Колодца. На Купянском направлении украинские источники сами признают, что гарнизон на восточном берегу Оскола спасти уже невозможно. "Подразделения группировки "Запад" медленно, но уверенно продавливают в районе Новоосиново и Ковшаровки. Большая часть Ковшаровки под контролем", — подчеркнул Алехин.Он также добавил, что самое опасное и критическое для противника — выход к стратегическим переправам через Оскол. "Логистика там обнуляется", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ нарастили ракетно-дроновые удары по России, отступая к Харькову и Сумам" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.

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