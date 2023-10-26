https://ukraina.ru/20231026/1050480241.html

Военный эксперт объяснил, когда Россия раскрошит стержень обороны ВСУ и замкнет кольцо в Авдеевке

Военный эксперт объяснил, когда Россия раскрошит стержень обороны ВСУ и замкнет кольцо в Авдеевке - 26.10.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, когда Россия раскрошит стержень обороны ВСУ и замкнет кольцо в Авдеевке

Серьезную проблему для российских подразделений в Авдеевке представляет коксохимический завод. Это мощный стержень обороны ВСУ в регионе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-10-26T05:40

2023-10-26T05:40

2023-10-26T05:40

новости

вс рф

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укрепления

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Сам по себе город Авдеевка не представляет большого интереса для российской армии. Там нет населения и город будет сильно разрушен. Поэтому гораздо важнее изолировать Авдеевку, а не брать ее штурмом, рассказал эксперт.В Авдеевку ВС РФ не заходят, потому что там очень серьезную проблему представляет коксохимический завод. Если мы его возьмем, вся украинская оборона начнет рушится, добавил он.Российским войскам важно постепенно сужать кольцо вокруг Авдеевки. И от огневого поражения перейти к физическому перерезанию трассы через Орловку. После этого станет легче. А пока не замкнется кольцо, враг все равно будет проходить, отметил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231025/1050476327.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, авдеевка, дороги, логистика, окружение, днр, укрепления, всу