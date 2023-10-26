Военный эксперт объяснил, когда Россия раскрошит стержень обороны ВСУ и замкнет кольцо в Авдеевке
Серьезную проблему для российских подразделений в Авдеевке представляет коксохимический завод. Это мощный стержень обороны ВСУ в регионе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сам по себе город Авдеевка не представляет большого интереса для российской армии. Там нет населения и город будет сильно разрушен. Поэтому гораздо важнее изолировать Авдеевку, а не брать ее штурмом, рассказал эксперт.
В Авдеевку ВС РФ не заходят, потому что там очень серьезную проблему представляет коксохимический завод. Если мы его возьмем, вся украинская оборона начнет рушится, добавил он.
"Если верить Юрию Подоляке, на первом этапе у нас были большие потери. Второй этап был более легким. Нам трудно было прорвать первую линию обороны ВСУ. Мы ее прорвали за счет потерь и внезапности. Сейчас внезапности нет. Поэтому не надо ставить перед собой глобальные задачи", - подчеркнул Евсеев.
Российским войскам важно постепенно сужать кольцо вокруг Авдеевки. И от огневого поражения перейти к физическому перерезанию трассы через Орловку. После этого станет легче. А пока не замкнется кольцо, враг все равно будет проходить, отметил собеседник издания.
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25 октября, 14:22Алексей Живов: ВСУ пытаются откусить России "клешню" в Авдеевке и готовят "крысиный укус" на ДнепреКаждая победа будет даваться ВС РФ с большим трудом. То же самое происходило с Красной Армией, которая с 1942 года в ходе региональных операций с большими жертвами прорубала вдоль Чудского озера проход к Ленинграду, а потом добивалась стратегических успехов