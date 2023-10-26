Даниил Безсонов сообщил о продвижении в Марьинке и возвращении позиций ВС РФ под Артемовском - 26.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231026/1050470298.html
Даниил Безсонов сообщил о продвижении в Марьинке и возвращении позиций ВС РФ под Артемовском
Даниил Безсонов сообщил о продвижении в Марьинке и возвращении позиций ВС РФ под Артемовском - 26.10.2023 Украина.ру
Даниил Безсонов сообщил о продвижении в Марьинке и возвращении позиций ВС РФ под Артемовском
На Южнодонецком направлении продолжаются позиционные бои. При этом под Артёмовском российские подразделения начали возвращать утраченные позиции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Даниил Безсонов
2023-10-26T04:10
2023-10-26T04:10
новости
артемовск
марьинка
макеевка
кременная
угледар
бои
наступление
атаки
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0b/1049319524_0:70:3392:1978_1920x0_80_0_0_62f31ba3acf225152e54369cdc7bd4f5.jpg
На Южнодонецком направлении продолжаются позиционные бои. Под Угледаром и в районе Невельского проходят боестолкновения и артиллерийские дуэли, рассказал эксперт.Также российские войска продвигают в районе Марьинки. Хотя этот населенный пункт был полностью уничтожен, ВС РФ пытаются взять его площадь под полный контроль в рамках операции в Авдеевке, добавил обозреватель.На Сватовско-Кременском направлении идут позиционные бои в районе села Макеевка, там ВС РФ пытаются вести наступательные действия. Под Купянском российские войска расширяют зону присутствия на левом берегу Оскола, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231024/1050447703.html
кременная
угледар
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0b/1049319524_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_383ffa92297f609d669c43a94d51c90e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, артемовск, марьинка, макеевка, кременная, угледар, бои, наступление, атаки, вс рф, всу, днр
Новости, Артемовск, Марьинка, Макеевка, Кременная, Угледар, бои, наступление, атаки, ВС РФ, ВСУ, ДНР

Даниил Безсонов сообщил о продвижении в Марьинке и возвращении позиций ВС РФ под Артемовском

04:10 26.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске
Работа разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
На Южнодонецком направлении продолжаются позиционные бои. При этом под Артёмовском российские подразделения начали возвращать утраченные позиции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Даниил Безсонов
На Южнодонецком направлении продолжаются позиционные бои. Под Угледаром и в районе Невельского проходят боестолкновения и артиллерийские дуэли, рассказал эксперт.
Также российские войска продвигают в районе Марьинки. Хотя этот населенный пункт был полностью уничтожен, ВС РФ пытаются взять его площадь под полный контроль в рамках операции в Авдеевке, добавил обозреватель.
"На Артемовском направлении у нас были проблемы на юге возле Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. ВСУ несколько недель там медленно, но уверенно продвигались. Однако несколько дней назад наши подразделения начали свои контрнаступательные действия и возвращать утраченные позиции", - подчеркнул Безсонов.
На Сватовско-Кременском направлении идут позиционные бои в районе села Макеевка, там ВС РФ пытаются вести наступательные действия. Под Купянском российские войска расширяют зону присутствия на левом берегу Оскола, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Соин интервью - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
24 октября, 15:56
Дмитрий Соин: Пока Россия огневым валом сметает ВСУ под Авдеевкой, США ударили по СБУС точки зрения политического анализа напрашивается вывод, что на фоне агрессивной риторики внутри украинских элит все более зреют силы, настроенные прекратить безумную политику, которая приводит к уничтожению населения, инфраструктуры, и выходить из конфликта путем переговоров, считает политолог, ветеран спецслужб Дмитрий Соин
 
НовостиАртемовскМарьинкаМакеевкаКременнаяУгледарбоинаступлениеатакиВС РФВСУДНР
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:45В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
22:27Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
19:11Полная вакханалия: Гаспарян о покушении на Царёва, реакции СМИ и главных проблемах России
18:40В ВСУ констатировали увеличение дальности полёта российских БПЛА
Лента новостейМолния