https://ukraina.ru/20231026/1050470298.html

Даниил Безсонов сообщил о продвижении в Марьинке и возвращении позиций ВС РФ под Артемовском

Даниил Безсонов сообщил о продвижении в Марьинке и возвращении позиций ВС РФ под Артемовском - 26.10.2023 Украина.ру

Даниил Безсонов сообщил о продвижении в Марьинке и возвращении позиций ВС РФ под Артемовском

На Южнодонецком направлении продолжаются позиционные бои. При этом под Артёмовском российские подразделения начали возвращать утраченные позиции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Даниил Безсонов

2023-10-26T04:10

2023-10-26T04:10

2023-10-26T04:10

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артемовск

марьинка

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бои

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атаки

вс рф

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На Южнодонецком направлении продолжаются позиционные бои. Под Угледаром и в районе Невельского проходят боестолкновения и артиллерийские дуэли, рассказал эксперт.Также российские войска продвигают в районе Марьинки. Хотя этот населенный пункт был полностью уничтожен, ВС РФ пытаются взять его площадь под полный контроль в рамках операции в Авдеевке, добавил обозреватель.На Сватовско-Кременском направлении идут позиционные бои в районе села Макеевка, там ВС РФ пытаются вести наступательные действия. Под Купянском российские войска расширяют зону присутствия на левом берегу Оскола, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231024/1050447703.html

кременная

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новости, артемовск, марьинка, макеевка, кременная, угледар, бои, наступление, атаки, вс рф, всу, днр