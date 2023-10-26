Даниил Безсонов сообщил о продвижении в Марьинке и возвращении позиций ВС РФ под Артемовском
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске
На Южнодонецком направлении продолжаются позиционные бои. При этом под Артёмовском российские подразделения начали возвращать утраченные позиции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Даниил Безсонов
На Южнодонецком направлении продолжаются позиционные бои. Под Угледаром и в районе Невельского проходят боестолкновения и артиллерийские дуэли, рассказал эксперт.
Также российские войска продвигают в районе Марьинки. Хотя этот населенный пункт был полностью уничтожен, ВС РФ пытаются взять его площадь под полный контроль в рамках операции в Авдеевке, добавил обозреватель.
"На Артемовском направлении у нас были проблемы на юге возле Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. ВСУ несколько недель там медленно, но уверенно продвигались. Однако несколько дней назад наши подразделения начали свои контрнаступательные действия и возвращать утраченные позиции", - подчеркнул Безсонов.
На Сватовско-Кременском направлении идут позиционные бои в районе села Макеевка, там ВС РФ пытаются вести наступательные действия. Под Купянском российские войска расширяют зону присутствия на левом берегу Оскола, резюмировал собеседник Украина.ру.
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