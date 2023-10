https://ukraina.ru/20231022/1050388523.html

"Они ко всему адаптируются". Западные эксперты высоко оценивают способность России защищаться

Недавние сообщения о том, что Запад секретно передал-таки Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которыми она атаковала военный аэродром в Бердянске, очень воодушевило украинских "ястребов войны".

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/16/1050388809_66:0:873:454_1920x0_80_0_0_d1cf5c07d2ebef8dd236b8749bfbb07f.jpg

Как написала Украина.ру, некто Виктор Андрусив бывший чиновник в украинской администрации захваченной части Донецкой области вообще сделал вывод на границе психиатрического откровения: "…Это серьезный звонок об изменении стратегии с "заставить Путина уйти", на "победить его". …ATACMS серьезно приближают возможность новых успешных операций еще до окончания осени".Со ссылками на двух американских чиновников страшно радовалась и The New York Times, которая написала, что поставка ракет ATACMS из США на Украину прошла в секретности, потому что: а) стороны опасались ответных атак России; б) Украина хотела попытаться застать россиян врасплох. И стало известно, что США отправили на Украину около 20 ракет с кассетными боеприпасами, каждая из которых несет 950 небольших бомб.Специалисты сразу определили: вариантов противодействия новой угрозе у России два. Первый — перемещать авиацию за радиус поражения данных ракет, что увеличит время реагирования. Второй — усиливать ПВО/ПРО аэродромов, сильнее рассредоточивать и размещать летательные аппараты в защитных укрытиях.А потом вольно или невольно ответил и сам президент России Владимир Путин: "…Они взяли, затащили две авиационные группировки в Средиземное море. Хочу сказать, это не угроза, но по моему поручению военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты Миг-31 вооружены комплексами "Кинжал". Они, как известно, имеют дальность свыше тысячи километров со скоростью девять махов".Но почти сразу подтвердилась и вторая напасть, не менее опасная, чем удары с воздуха. Но о ней говорят почему-то меньше. Как сообщило Минобороны России, в Черном море российская морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ. Но до этого и в связи с атакой водного беспилотника было перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Всех находившихся на объекте и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.И ведь не зря. Удары с моря и по российской суше, и по кораблям Черноморского флота России – это, увы, вечная и непредсказуемая угроза. Затопление 14 апреля 2022 года флагмана ЧВ крейсера "Москва" от ударов российских ракет "Нептун" -- тому подтверждениеИ за войной между ХАМАС и Израилем, определенный успех российских войск под Авдеевкой как-то перевели на второй план внимания тот факт, что в прошлую пятницу СБУ и остатки ВМС Украины на рейде у Севастополя атаковали российские ракетоноситель "Буян" и корабль "Павел Державин". Ресурс РБК-Украина со ссылкой на источники сообщил, что по кораблям удар наносился экспериментальным вооружением морских дронов "Морской малюк" (малыш).Если верить журналистам, то случилось вот что: "Павел Державин" атаковали при выходе из Севастопольской бухты. Корабль получил повреждение винторулевой группы. Для оказания помощи был направлен буксир, который также атаковали. Корабли якобы остались на ходу, но получили повреждения. А эпицентр взрыва при этом находился под водой, что свидетельствует: удары наносили некие полностью погружные безэкипажные катера (подводные дроны), что и позволило им достичь цели незамеченными.Так же местные Telegram-каналы сообщали, публикуя фото и видео, что тогда же, в пятницу, 13 октября, глухой взрыв ощутили и жители центра города, а на рейде Севастополя горел и дымил малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М" -- носитель "Калибров". Да-да, тех самых, на которые так уповают на фронтах СВО.Украинцы вроде бы хотели достать также подлодку "Алроса", но ее не удалось поразить. Севастопольцы тоже смогли наблюдать дымы на кораблях и слушать взрывы. Командование ЧФ традиционно объявило все учениями. И это тоже, конечно, может быть правдой – украинцы часто врут, подменяя лживыми победами настоящие.Однако фактом остается и то, что за 10 дней до "пятницы, 13" для двух кораблей, 3 октября сего года младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что украинским силам удалось фактически нанести "функциональное поражение" российскому флоту в Черном море. "Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет. Можно показывать на харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите на то, что Украина сделала сейчас в Черном море! Украина добилась функционального поражения российского Черноморского флота", -- сказал он газете The Guardian.И если вспомнить, что 22 сентября 2023 года в результате ракетного удара в Севастополе был поврежден штаб Черноморского флота РФ, то действительно есть, над чем задуматься. А британская разведка продолжает утверждать, что атаки на Черноморский флот РФ в Крыму снизили его возможность блокировать украинские порты и проводить большие операции в море. И тут возразить можно, но вряд ли получится убедительно: зерновая сделка продолжается в исполнении Украины самостоятельно, и ей никто не может помещать. А назад, в Украину, корабли вполне могут идти с оружием для ВСУ.Беспилотник угрожают России как надводные, так и подводные, о которых стоит поговорить отдельно. Британские источники через СМИ также уже давно сообщили, что ВМС Великобритании передали Украине определенное количество беспилотных подводных аппаратов. И МИД России это признал, разместив соответствующее сообщение на своем официальном сайте.МИД России рассказал, что Лондон обучает на базе отдельного центра спецопераций "Юг" имени атамана Антона Головатого в Очакове Николаевской области украинских подводных диверсантов для действий в акваториях Черного и Азовского морей, в частности готовит их к управлению беспилотниками, предназначенными для поражения кораблей.Еще в сентябре 2020 года появилось сообщение, что Лондон и Киев договорились о расширении программы подготовки британскими инструкторами украинских военных моряков-водолазов. А позже было доложено общественности: "В конце 2020 года стороны приступили к реализации программы противодействия угрозам на Черном море "Инициатива по морской подготовке ВМС Украины", включающей курсы подготовки боевых пловцов".Вот так вот – целая инициатива, которую воплощают в жизнь не только в центре в Очакове, но также в Одессе на базе школы военных водолазов, обучая специалистов по курсу "водолаз специального назначения". И с отработкой навыков глубоководного подрывного дела.По этому поводу британскому послу в России Деборе Броннерт еще три года назад был выражен решительный протест. "В демарше подчеркивалось, что подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям", -- утверждал МИД России.Но Лондон и не собирался скрывать и публично заявлять о намерении передать Киеву подводные дроны — они предназначались для поиска мин на глубине до 100 метров. Чтобы якобы поддерживать безопасность судов, занятых в зерновой сделке.Все изменилось в началом СВО в феврале 2022 года. Украинский Генштаб сообщил, что в течение ближайших месяцев флот Соединенного Королевства совместно с американскими партнерами начнет обучать использованию подводных дронов военных ВСУ.Потом взорвали уже упомянутый крейсер "Москва". А в августе и сентябре на острове Первомайский в акватории Днепровского лимана в трех километрах южнее Очакова около 15 британских инструкторов учили украинских военнослужащих, как управлять беспилотными подводными аппаратами, предназначенными для поражения кораблей.И утром 29 октября 2022 года украинские неонацисты провели террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования в Севастополе.По данным властей Севастополя, корабли ЧФ отбили нападение, объекты в городе не были поражены, жертв и пострадавших не было. Но позднее сообщалось, что в акватории вблизи города, кроме традиционных беспилотных летательных аппаратов, был ликвидирован и надводный беспилотник.А есть же ще подводные беспилотники. Сначала британцы утверждали, что передают их Украине для того, чтобы обезвреживать мины, мешающие кораблям зерновой сделки. Специалисты говорят о безэкипажном подводном аппарате REMUS 100 (Remote Environmental Measuring Units 100 m). Самых разных модификаций.Эти аппараты легкого класса способны работать на глубине до 100 м. И несут набор средств наблюдения и обнаружения, при помощи которого должны засекать и распознавать мины.Вместе с подводными аппаратами планируют передать тральщики типа Sandown, украинские экипажи для которых тоже готовили британцы. Следовательно в распоряжении киевского режима появится целый набор средств противоминной борьбы.Тральщики и подводные аппараты будут использоваться для обеспечения судоходства. Но как их применят в реальности – это вопрос. Чисто теоретически, говорят спецы, REMUS 100 или подобные аппараты могут применяться для диверсий – место целевой аппаратуры в этом случае занимает боезаряд.Такие подводные дроны используют и США, и некоторые другие страны, в том числе, и НАТО. А специалисты также утверждают, что подводные дроны могут не только искать мины, но и вести разведку. Полноценно решать задачи такого рода REMUS 100 не может -- мешают ограниченные ходовые характеристики и дальность плавания не более 30-40 миль. Это делает их легко обнаруживаемыми. Но те, которые обнаружить не удалось, могут нанести существенный вред. И материальный, и психологический.А Великобритания, к которой уже присоединились специалисты 6-го флота ВМС США, утверждает, что подготовит несколько десятков украинских операторов. Значит, и подводных дронов они могут дать, сколько нужно.И это, как в своем авторском телеграм-канале "Рамзай" сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин, жесткая правда этой войны. "Сегодня артиллерийские системы США и НАТО составляют почти 65% всей артиллерии ВСУ, 95% всех дальнобойных (свыше 30 км) высокоточных систем поражения, 60% систем ПВО, 80% противотанковых управляемых комплексов, 45% пулеметов. Снаряды, поставляемые американцами и натовцами, составляют 100% артиллерийских боеприпасов ВСУ. На сегодняшний момент каждый второй убитый в ходе СВО российский солдат и 90% мирных жителей Донбасса убиты из американского и натовского оружия. И процент этот непрерывно растет", -- написал эксперт.Однако, с другой стороны, и МИД России отреагировал: "Жизнь показывает, что поставленные танки и бронемашины горят, гаубицы уничтожаются, ракеты сбиваются. Так будет и впредь. США и их союзникам пора задуматься, что они будут делать, когда вся возможная номенклатура поставляемых вооружений будет исчерпана, а цели — ослабления России и нанесения ей поражения — достичь не удастся".И уже после эпопеи и с АТАСМS, и с морскими дронами эксперт британского еженедельника Spectator Марк Галеотти фактически обнулил и это оружейное вспомоществование Запада Украине. Случилось это, по его мнению, из-за контрмер российских военных, которые продемонстрировали способность адаптироваться к любому оружию, которое Запад поставляет Киеву: от ракет дальнего радиуса действия ATACMS до морских беспилотников, пытающихся прорваться к Севастополю.Но они все пытаются и пытаются – ракеты летят, а подводные беспилотники бороздят волну.

